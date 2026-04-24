Zurich Classic of New Orleans Scores

The Associated Press

April 24, 2026, 6:55 PM

Friday

At TPC Louisiana

New Orleans

Purse: $9.5 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Second Round

A.Smalley/H.Springer 58-70—128
A.Eckroat/D.Thompson 59-70—129
A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick 64-65—129
T.Hoge/B.Horschel 61-68—129
D.Ghim/J.Kang 61-69—130
E.Cole/H.Lebioda 60-70—130
K.Reitan/K.Ventura 63-67—130
M.McCarty/M.Meissner 61-69—130
N.Dunlap/G.Sargent 60-70—130
Z.Bauchou/S.Stevens 60-70—130
A.Hadwin/A.Svensson 63-68—131
B.Garnett/L.Hodges 63-68—131
S.Power/M.Schmid 63-68—131
T.Crowe/B.Martin 61-70—131
A.Rai/S.Theegala 62-70—132
A.Ewart/C.Jarvis 64-69—133
C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen 65-68—133
D.Brown/J.Parry 66-67—133
D.Chatfield/A.Dumont De Chassart 64-69—133
M.Couvra/M.Pavon 64-69—133
M.Penge/M.Wallace 64-69—133
M.Thorbjornsen/K.Vilips 67-66—133
N.Hardy/D.Riley 63-70—133
T.Kanaya/W.Mouw 62-71—133
W.Clark/T.Moore 65-68—133
B.Brown/L.Clanton 66-68—134
B.Griffin/A.Novak 65-69—134
C.Phillips/C.Young 64-70—134
J.Lower/C.Ramey 66-68—134
K.Mitchell/B.Snedeker 63-71—134
L.Griffin/B.Kohles 63-71—134
M.McGreevy/K.Roy 64-70—134
R.Gerard/S.Yellamaraju 65-69—134
R.Hoey/D.Lipsky 63-71—134
R.Neergaard-Petersen/J.Olesen 63-71—134

Missed Cut

B.Koepka/S.Lowry 66-69—135
C.Blanchet/J.VanDerLaan 67-68—135
G.Sigg/V.Whaley 63-72—135
H.Higgs/J.Paul 66-69—135
R.Campos/A.Tosti 67-68—135
T.Finau/M.Greyserman 67-68—135
T.Montgomery/S.Piercy 66-69—135
T.Mullinax/D.Skinns 63-72—135
Z.Blair/P.Fishburn 63-72—135
A.Cook/J.Dufner 67-69—136
A.Putnam/A.Smotherman 66-70—136
B.Hossler/S.Ryder 63-73—136
C.Davis/G.Ogilvy 66-70—136
L.List/H.Norlander 64-72—136
M.Brennan/J.Keefer 61-75—136
M.Hughes/T.Pendrith 62-74—136
R.Brehm/M.Hubbard 65-71—136
R.Knox/P.Malnati 65-71—136
Z.Dou/D.Wu 64-72—136
H.Li/J.Smith 67-70—137
M.Rozo/C.Villegas 66-71—137
P.Nyholm/J.Svensson 61-76—137
S.Jaeger/J.Suber 61-76—137
T.Duncan/A.Schenk 67-70—137
W.Gordon/P.Peterson 65-72—137
C.Lamprecht/N.Shipley 67-71—138
J.Dahmen/K.Streelman 64-75—139
J.Hahn/K.Stanley 64-76—140
T.Kim/K.Yu 66-74—140
K.Hirata/K.Nakajima 68-73—141
T.Merritt/R.Streb 66-75—141
C.Champ/B.Silverman 64-78—142
C.Hoffman/N.Watney 67-75—142
C.Kim/R.Palmer 67-75—142
G.Higgo/M.Kuchar 65-77—142
J.Stanger/D.Walker 66-76—142
C.Kirk/P.Kizzire 72-71—143
J.Byrd/C.Reavie 63-80—143
F.Capan/N.Goodwin 67-78—145

