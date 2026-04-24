Zurich Classic of New Orleans Scores

Friday
At TPC Louisiana
New Orleans
Purse: $9.5 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Second Round
|A.Smalley/H.Springer
|58-70—128
|A.Eckroat/D.Thompson
|59-70—129
|A.Fitzpatrick/M.Fitzpatrick
|64-65—129
|T.Hoge/B.Horschel
|61-68—129
|D.Ghim/J.Kang
|61-69—130
|E.Cole/H.Lebioda
|60-70—130
|K.Reitan/K.Ventura
|63-67—130
|M.McCarty/M.Meissner
|61-69—130
|N.Dunlap/G.Sargent
|60-70—130
|Z.Bauchou/S.Stevens
|60-70—130
|A.Hadwin/A.Svensson
|63-68—131
|B.Garnett/L.Hodges
|63-68—131
|S.Power/M.Schmid
|63-68—131
|T.Crowe/B.Martin
|61-70—131
|A.Rai/S.Theegala
|62-70—132
|A.Ewart/C.Jarvis
|64-69—133
|C.Bezuidenhout/E.Van Rooyen
|65-68—133
|D.Brown/J.Parry
|66-67—133
|D.Chatfield/A.Dumont De Chassart
|64-69—133
|M.Couvra/M.Pavon
|64-69—133
|M.Penge/M.Wallace
|64-69—133
|M.Thorbjornsen/K.Vilips
|67-66—133
|N.Hardy/D.Riley
|63-70—133
|T.Kanaya/W.Mouw
|62-71—133
|W.Clark/T.Moore
|65-68—133
|B.Brown/L.Clanton
|66-68—134
|B.Griffin/A.Novak
|65-69—134
|C.Phillips/C.Young
|64-70—134
|J.Lower/C.Ramey
|66-68—134
|K.Mitchell/B.Snedeker
|63-71—134
|L.Griffin/B.Kohles
|63-71—134
|M.McGreevy/K.Roy
|64-70—134
|R.Gerard/S.Yellamaraju
|65-69—134
|R.Hoey/D.Lipsky
|63-71—134
|R.Neergaard-Petersen/J.Olesen
|63-71—134
Missed Cut
|B.Koepka/S.Lowry
|66-69—135
|C.Blanchet/J.VanDerLaan
|67-68—135
|G.Sigg/V.Whaley
|63-72—135
|H.Higgs/J.Paul
|66-69—135
|R.Campos/A.Tosti
|67-68—135
|T.Finau/M.Greyserman
|67-68—135
|T.Montgomery/S.Piercy
|66-69—135
|T.Mullinax/D.Skinns
|63-72—135
|Z.Blair/P.Fishburn
|63-72—135
|A.Cook/J.Dufner
|67-69—136
|A.Putnam/A.Smotherman
|66-70—136
|B.Hossler/S.Ryder
|63-73—136
|C.Davis/G.Ogilvy
|66-70—136
|L.List/H.Norlander
|64-72—136
|M.Brennan/J.Keefer
|61-75—136
|M.Hughes/T.Pendrith
|62-74—136
|R.Brehm/M.Hubbard
|65-71—136
|R.Knox/P.Malnati
|65-71—136
|Z.Dou/D.Wu
|64-72—136
|H.Li/J.Smith
|67-70—137
|M.Rozo/C.Villegas
|66-71—137
|P.Nyholm/J.Svensson
|61-76—137
|S.Jaeger/J.Suber
|61-76—137
|T.Duncan/A.Schenk
|67-70—137
|W.Gordon/P.Peterson
|65-72—137
|C.Lamprecht/N.Shipley
|67-71—138
|J.Dahmen/K.Streelman
|64-75—139
|J.Hahn/K.Stanley
|64-76—140
|T.Kim/K.Yu
|66-74—140
|K.Hirata/K.Nakajima
|68-73—141
|T.Merritt/R.Streb
|66-75—141
|C.Champ/B.Silverman
|64-78—142
|C.Hoffman/N.Watney
|67-75—142
|C.Kim/R.Palmer
|67-75—142
|G.Higgo/M.Kuchar
|65-77—142
|J.Stanger/D.Walker
|66-76—142
|C.Kirk/P.Kizzire
|72-71—143
|J.Byrd/C.Reavie
|63-80—143
|F.Capan/N.Goodwin
|67-78—145
