Women’s National Invitation Tournament Glance

All Times EDT
First Round
Thursday, March 19
At Mercyhurst Athletic Center
Erie, Pa.
Binghamton 81, Mercyhurst Lakers 60
At Firestone Fieldhouse
Malibu, Calif.
Pepperdine 71, UC Davis 68
At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum
Winston-Salem, N.C.
Md.-Eastern Shore 59, Wake Forest 48
At Convocation Center Ohio
Athens, Ohio
UMBC 62, Ohio 58, OT
At Clune Arena
Colorado Springs, Colo.
N. Colorado 79, Air Force 72
At Chiles Center
Portland, Ore.
Portland 62, Sam Houston St. 59
At War Memorial at the Sobrato Center
San Francisco
San Francisco 80, Utah Valley St. 50
At Reilly Center
St. Bonaventure, N.Y.
St. Bonaventure 69, Drexel 67, OT
At Charles E. Smith Center
Washington
George Washington 63, Bradley 60
At OceanFirst Bank Center
West Long Branch, N.J.
Monmouth (NJ) 72, Lehigh 62
At F&M Bank Arena
Clarksville, Tenn.
Texas Rio Grande Valley 71, Austin Peay 59
At Hammel Court
North Andover, Mass.
NJIT 68, Merrimack Warriors 65
Friday, March 20
At Dedmon Center
Radford, Va.
Radford 77, Morehead St. 58
At Ocean Bank Convocation Center
Miami
FIU 76, Stetson 73, OT
Saturday, March 21
At Davey L. Whitney Complex
Lorman, Miss.
South Alabama 73, Alcorn St. 65
At Joseph G. Echols Memorial Hall
Norfolk, Va.
Loyola Chicago 58, Norfolk St. 54
Second Round
Sunday, March 22
At Firestone Fieldhouse
Malibu, Calif.
Pepperdine 85, S. Utah 80
At Sanford Coyote Sports Center
Vermillion, S.D.
South Dakota 80, N. Colorado 60
At Chiles Center
Portland, Ore.
Portland 78, Lamar 68
At Worthington Arena
Bozeman, Mont.
Montana St. 69, San Francisco 53
At CEFCU Arena
Normal, Ill.
Illinois St. 81, Texas Rio Grande Valley 52
At Christl Arena
West Point, N.Y.
Army 59, NJIT 52
Monday, March 23
At John Glaser Arena
Philadelphia
La Salle 70, Binghamton 61
At Cam Henderson Center
Huntington, W.Va.
Marshall 66, UMBC 53
At First National Bank Arena
Jonesboro, Ark.
Arkansas St. 83, Radford 52
At Murphy Center
Murfreesboro, Tenn.
Middle Tennessee 69, St. Bonaventure 50
At Alico Arena
Fort Myers, Fla.
Loyola Chicago 62, Florida Gulf Coast 56
At Wolstein Center
Cleveland
Cleveland St. 74, Monmouth (NJ) 68
At Liberty Arena
Evansville, Ind.
George Washington 61, Southern Indiana Screaming Eagles 58
Tuesday, March 24
At Beeghly Center
Youngstown, Ohio
Youngstown St. 61, Md.-Eastern Shore 42
At Hilliard Gates Sports Center
Fort Wayne, Ind.
Fort Wayne 77, South Alabama 72
At Mabee Complex
Abilene, Texas
Abilene Christian 77, FIU 66
Quarterfinals
Wednesday, March 25
At Christl Arena
West Point, N.Y.
Army 74, La Salle 63
Thursday, March 26
At Sanford Coyote Sports Center
Vermillion, S.D.
South Dakota 73, Pepperdine 57
At Worthington Arena
Bozeman, Mont.
Montana St. 72, Portland 54
At Murphy Center
Murfreesboro, Tenn.
Cleveland St. 66, Middle Tennessee 56
Friday, March 27
At Charles E. Smith Center
Washington
George Washington 71, Loyola Chicago 62
At CEFCU Arena
Normal, Ill.
Illinois St. 59, Abilene Christian 55
At Beeghly Center
Youngstown, Ohio
Marshall 72, Youngstown St. 46
At First National Bank Arena
Jonesboro, Ark.
Arkansas St. 83, Fort Wayne 72
Semifinals
Sunday, March 29
At Sanford Coyote Sports Center
Vermillion, S.D.
South Dakota 65, Montana St. 56
Monday, March 30
At CEFCU Arena
Normal, Ill.
Illinois St. 61, George Washington 53
At Cam Henderson Center
Huntington, W.Va.
Marshall 82, Army 65
At First National Bank Arena
Jonesboro, Ark.
Arkansas St. 71, Cleveland St. 53
Championship
Wednesday, April 1
At Sanford Coyote Sports Center
Vermillion, S.D.
Illinois St. 67, South Dakota 60
At First National Bank Arena
Jonesboro, Ark.
Marshall 69, Arkansas St. 62
Saturday, April 4
At Cam Henderson Center
Huntington, W.Va.
Marshall 66, Illinois St. 41
