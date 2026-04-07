UFL Glance

The Associated Press

April 7, 2026, 11:25 PM

United Football League

Week 1

Friday, March 27

Birmingham 15, Louisville 13

Saturday, March 28

St. Louis 16, DC 10

Dallas 15, Houston 13

Sunday, March 29

Orlando 23, Columbus 16

Week 2

Friday, April 3

DC 44, Columbus 26

Saturday, April 4

Orlando 19, Louisville 9

Sunday, April 5

Houston 22, Birmingham 20

Tuesday, April 7

Dallas 31, St. Louis 15

Week 3

Friday, April 10

Orlando at Louisville, 8 p.m.

Saturday, April 11

Houston at DC, noon

Sunday, April 12

Columbus at Dallas, noon

Birmingham at St. Louis, 3 p.m.

