UFL Glance

The Associated Press

April 6, 2026, 10:07 AM

All Times EDT

UFL CONFERENCE

W L T Pct PF PA
Orlando 2 0 0 1.000 42 25
Arlington 1 0 0 1.000 36 17
St. Louis 1 0 0 1.000 16 10
Houston 1 1 0 .500 39 56
DC 1 1 0 .500 54 42
Birmingham 1 1 0 .500 35 35
Columbus 0 2 0 .000 42 67
Louisville 0 2 0 .000 22 34

Sunday, April 5

Houston 22, Birmingham 20

Monday, April 6

No games scheduled.

Tuesday, April 7

St. Louis at Arlington, 8 p.m.

Friday, April 10

Orlando at Louisville, 8 p.m.

Saturday, April 11

Houston at DC, 12 p.m.

Sunday, April 12

Columbus at Arlington, 12 p.m.

Birmingham at St. Louis, 3 p.m.

