Sports on TV for Tuesday, April 7

The Associated Press

April 6, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, April 7

COLLEGE BASEBALL

5:30 p.m.

SECN — Louisville at Kentucky

7 p.m.

ACCN — Charlotte at North Carolina

ESPN2 — Florida at Florida St.

COLLEGE SOFTBALL

8:30 p.m.

SECN — Samford at Mississippi

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Toronto (7:07 p.m.)

TRUTV — L.A. Dodgers at Toronto (7:07 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Atlanta at L.A. Angels (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Charlotte at Boston

PEACOCK — Charlotte at Boston

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Houston at Phoenix

PEACOCK — Houston at Phoenix

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Utah

SOCCER (MEN’S)

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Club América at Nashville SC, Quarterfinal – Leg 1

9:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Cruz Azul at LAFC, Quarterfinal – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Monte Carlo-ATP & Linz-WTA Early Rounds

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FS1 — St. Louis at Dallas

