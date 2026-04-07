Sports Betting Line

The Associated Press

April 7, 2026, 11:41 AM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Minnesota 12½ (232½) at INDIANA
Chicago 6 (250½) at WASHINGTON
Milwaukee 2 (220½) at BROOKLYN
at TORONTO (239½) Miami
at BOSTON (221) Charlotte
at NEW ORLEANS 11½ (242½) Utah
at GOLDEN STATE 14½ (234½) Sacramento
at LA CLIPPERS 11½ (237½) Dallas
Oklahoma City 16½ (223½) at LA LAKERS
at PHOENIX 1 (220½) Houston

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Kansas City -120 at CLEVELAND +100
Baltimore -141 at CHICAGO WHITE SOX +118
at N.Y YANKEES -243 Athletics +199
Detroit -172 at MINNESOTA +143
Seattle -120 at TEXAS +100

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y METS -161 Arizona +135
at PITTSBURGH -153 San Diego +128
at MIAMI -134 Cincinnati +113
St. Louis -114 at WASHINGTON -106
Philadelphia -154 at SAN FRANCISCO +129

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -132 Chicago Cubs +111
at BOSTON -154 Milwaukee +129
LA Dodgers -153 at TORONTO +128
Houston -173 at COLORADO +145
Atlanta -140 at LA ANGELS +118

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CAROLINA -187 Boston +155
at OTTAWA -130 Tampa Bay +109
at MONTREAL -218 Florida +179
at NEW JERSEY -124 Philadelphia +104
at DETROIT -115 Columbus -105
at DALLAS -248 Calgary +201
at MINNESOTA -257 Seattle +207
Colorado -155 at ST. LOUIS +129
at UTAH -126 Edmonton +106
at ANAHEIM -143 Nashville +120
Vegas -258 at VANCOUVER +209

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

