NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|12½
|(232½)
|at INDIANA
|Chicago
|6
|(250½)
|at WASHINGTON
|Milwaukee
|2
|(220½)
|at BROOKLYN
|at TORONTO
|1½
|(239½)
|Miami
|at BOSTON
|4½
|(221)
|Charlotte
|at NEW ORLEANS
|11½
|(242½)
|Utah
|at GOLDEN STATE
|14½
|(234½)
|Sacramento
|at LA CLIPPERS
|11½
|(237½)
|Dallas
|Oklahoma City
|16½
|(223½)
|at LA LAKERS
|at PHOENIX
|1
|(220½)
|Houston
MLB
Tuesday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Kansas City
|-120
|at CLEVELAND
|+100
|Baltimore
|-141
|at CHICAGO WHITE SOX
|+118
|at N.Y YANKEES
|-243
|Athletics
|+199
|Detroit
|-172
|at MINNESOTA
|+143
|Seattle
|-120
|at TEXAS
|+100
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at N.Y METS
|-161
|Arizona
|+135
|at PITTSBURGH
|-153
|San Diego
|+128
|at MIAMI
|-134
|Cincinnati
|+113
|St. Louis
|-114
|at WASHINGTON
|-106
|Philadelphia
|-154
|at SAN FRANCISCO
|+129
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-132
|Chicago Cubs
|+111
|at BOSTON
|-154
|Milwaukee
|+129
|LA Dodgers
|-153
|at TORONTO
|+128
|Houston
|-173
|at COLORADO
|+145
|Atlanta
|-140
|at LA ANGELS
|+118
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at CAROLINA
|-187
|Boston
|+155
|at OTTAWA
|-130
|Tampa Bay
|+109
|at MONTREAL
|-218
|Florida
|+179
|at NEW JERSEY
|-124
|Philadelphia
|+104
|at DETROIT
|-115
|Columbus
|-105
|at DALLAS
|-248
|Calgary
|+201
|at MINNESOTA
|-257
|Seattle
|+207
|Colorado
|-155
|at ST. LOUIS
|+129
|at UTAH
|-126
|Edmonton
|+106
|at ANAHEIM
|-143
|Nashville
|+120
|Vegas
|-258
|at VANCOUVER
|+209
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
