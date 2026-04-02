All Times EDT GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 56 38 16 2 0 78 157 106…

All Times EDT

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 56 38 16 2 0 78 157 106 Huntsville 56 30 20 5 1 66 168 143 Roanoke 56 30 21 3 2 65 171 155 Evansville 56 29 20 1 6 65 139 132 Pensacola 56 28 19 6 3 65 159 165 Birmingham 56 26 23 2 5 59 161 169 Knoxville 56 27 25 1 3 58 144 161 Macon 56 25 25 3 3 56 129 149 Quad City 56 25 26 4 1 55 148 166 Fayetteville 56 22 27 5 2 51 133 163

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Macon 4, Fayetteville 1

Friday’s Games

Macon at Fayetteville, 7 p.m.

Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.

Pensacola at Evansville, 8 p.m.

Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.

Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Birmingham at Knoxville, 6 p.m.

Macon at Fayetteville, 6 p.m.

Pensacola at Evansville, 8 p.m.

Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.

Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.

Sunday’s Games

No games scheduled

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