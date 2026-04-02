All Times EDT
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|56
|38
|16
|2
|0
|78
|157
|106
|Huntsville
|56
|30
|20
|5
|1
|66
|168
|143
|Roanoke
|56
|30
|21
|3
|2
|65
|171
|155
|Evansville
|56
|29
|20
|1
|6
|65
|139
|132
|Pensacola
|56
|28
|19
|6
|3
|65
|159
|165
|Birmingham
|56
|26
|23
|2
|5
|59
|161
|169
|Knoxville
|56
|27
|25
|1
|3
|58
|144
|161
|Macon
|56
|25
|25
|3
|3
|56
|129
|149
|Quad City
|56
|25
|26
|4
|1
|55
|148
|166
|Fayetteville
|56
|22
|27
|5
|2
|51
|133
|163
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Macon 4, Fayetteville 1
Friday’s Games
Macon at Fayetteville, 7 p.m.
Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.
Pensacola at Evansville, 8 p.m.
Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.
Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Birmingham at Knoxville, 6 p.m.
Macon at Fayetteville, 6 p.m.
Pensacola at Evansville, 8 p.m.
Huntsville at Quad City, 8:10 p.m.
Roanoke at Peoria, 8:15 p.m.
Sunday’s Games
No games scheduled
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