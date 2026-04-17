Senior PGA Championship Par Scores

The Associated Press

April 17, 2026, 9:26 PM

Friday

At The Concession Golf Club

Bradenton, Fla.

Purse: $3 million

Yardage: 6,936; Par: 72

Second Round

Brian Gay 66-68—134 -10
Scott Hend 69-65—134 -10
Stewart Cink 69-67—136 -8
Ben Crane 67-69—136 -8
Retief Goosen 67-69—136 -8
Steve Allan 66-72—138 -6
Greg Chalmers 68-70—138 -6
Justin Hicks 69-69—138 -6
Soren Kjeldsen 72-66—138 -6
Keith Horne 69-70—139 -5
Pat Perez 69-70—139 -5
Ernie Els 69-71—140 -4
Padraig Harrington 68-72—140 -4
Miguel Angel Jimenez 66-74—140 -4
Zach Johnson 73-67—140 -4
Greg Owen 69-71—140 -4
Thammanoon Sriroj 67-73—140 -4
Thomas Goegele 73-68—141 -3
Mathew Goggin 69-72—141 -3
James Kingston 75-66—141 -3
Justin Leonard 70-71—141 -3
Vijay Singh 70-71—141 -3
Vaughn Taylor 74-67—141 -3
Jason Caron 73-69—142 -2
Darren Fichardt 69-73—142 -2
Andrew Johnson 72-70—142 -2
Rob Labritz 73-69—142 -2
Bernhard Langer 66-76—142 -2
Andrew Marshall 71-71—142 -2
Billy Mayfair 69-73—142 -2
George McNeill 74-68—142 -2
Cameron Percy 71-71—142 -2
Henrik Stenson 72-70—142 -2
Y.E. Yang 72-70—142 -2
Stuart Appleby 73-70—143 -1
Doug Barron 72-71—143 -1
Notah Begay 72-71—143 -1
Michael Jonzon 73-70—143 -1
Alan Morin 74-69—143 -1
Jose Maria Olazabal 68-75—143 -1
Tom Pernice 69-74—143 -1
Tim Petrovic 71-72—143 -1
Kevin Sutherland 72-71—143 -1
Mark Wilson 71-72—143 -1
Steven Alker 76-68—144 E
Billy Andrade 73-71—144 E
Matthew Cort 71-73—144 E
Matt Gogel 71-73—144 E
Thongchai Jaidee 71-73—144 E
Kenny Perry 71-73—144 E
David Toms 74-70—144 E
Omar Uresti 71-73—144 E
Mike Weir 74-70—144 E
Shane Bertsch 73-72—145 +1
Harrison Frazar 72-73—145 +1
Tommy Gainey 77-68—145 +1
Tim Herron 70-75—145 +1
Jeff Martin 74-71—145 +1
Timothy O’Neal 74-71—145 +1
Tag Ridings 70-75—145 +1
Bob Sowards 74-71—145 +1
Mario Tiziani 73-72—145 +1
Peter Baker 73-73—146 +2
David Drysdale 75-71—146 +2
Alastair Forsyth 76-70—146 +2
Richard Green 77-69—146 +2
Steve Holmes 74-72—146 +2
Katsumasa Miyamoto 75-71—146 +2
Colin Montgomerie 75-71—146 +2
Tracy Phillips 75-71—146 +2
John Pillar 72-74—146 +2
Dicky Pride 77-69—146 +2
Jeff Schmid 71-75—146 +2
Mick Smith 75-71—146 +2
Michael Wright 73-73—146 +2
Steve Webster 78-WD

Missed Cut

Emanuele Canonica 73-74—147 +3
Alex Cejka 74-73—147 +3
John Daly 73-74—147 +3
Simon Griffiths 77-70—147 +3
Lee Janzen 77-70—147 +3
Robert Karlsson 70-77—147 +3
Warren Pineo 73-74—147 +3
Heath Slocum 74-73—147 +3
Paul Stankowski 73-74—147 +3
Ken Tanigawa 72-75—147 +3
Boo Weekley 74-73—147 +3
Lionel Alexandre 75-73—148 +4
Stephen Ames 73-75—148 +4
Jamie Donaldson 74-74—148 +4
Johan Edfors 78-70—148 +4
Paul Goydos 73-75—148 +4
Brendan Jones 73-75—148 +4
Jeff Maggert 75-73—148 +4
Shaun Micheel 72-76—148 +4
Vanslow Phillips 75-73—148 +4
Mike Stone 75-73—148 +4
Woody Austin 73-76—149 +5
Jason Bohn 72-77—149 +5
K.J. Choi 72-77—149 +5
Chris DiMarco 72-77—149 +5
Ricardo Gonzalez 74-75—149 +5
Grover Justice 77-72—149 +5
Todd Sapere 74-75—149 +5
Frank Bensel 76-74—150 +6
Markus Brier 71-79—150 +6
Chad Campbell 79-71—150 +6
Darren Clarke 74-76—150 +6
James Deiters 75-75—150 +6
Steve Flesch 76-74—150 +6
J.J. Henry 79-71—150 +6
Craig Hocknull 78-72—150 +6
Scott Parel 76-74—150 +6
Bo Van Pelt 78-72—150 +6
Tom Walters 80-70—150 +6
Charlie Wi 77-73—150 +6
Rohan Allwood 75-76—151 +7
Ryan Armour 78-73—151 +7
Tim Cantwell 76-75—151 +7
Kyle Dobbs 73-78—151 +7
Joe Durant 72-79—151 +7
Brad Elder 70-81—151 +7
Jeff Gove 77-74—151 +7
Mark Hensby 76-75—151 +7
Fredrik Jacobson 77-74—151 +7
Simon Khan 77-74—151 +7
Brennan Little 76-75—151 +7
Corey Pavin 75-76—151 +7
Paul Scaletta 77-74—151 +7
Mikael Lundberg 75-77—152 +8
Brett Quigley 75-77—152 +8
Chris Riley 76-76—152 +8
David Roesch 78-74—152 +8
Kirk Triplett 77-75—152 +8
Michael Allen 78-75—153 +9
Angel Cabrera 81-72—153 +9
Mike Small 79-74—153 +9
Neil Thompson 72-81—153 +9
Gregory Bisconti 78-76—154 +10
Adilson Da Silva 79-75—154 +10
Frank Esposito 77-77—154 +10
Scott McCarron 76-78—154 +10
Rod Perry 81-73—154 +10
Brian Thornton 78-76—154 +10
Brad Burns 80-75—155 +11
Michael Campbell 78-77—155 +11
Ryan Malby 77-78—155 +11
Matt Schalk 78-77—155 +11
Scott Dunlap 82-74—156 +12
Stephen Gallacher 76-80—156 +12
Brian Smock 78-78—156 +12
Ken Duke 78-79—157 +13
Rory Sabbatini 74-84—158 +14
Mark Brown 73-86—159 +15
Brett Wetterich 79-84—163 +19

