Senior PGA Championship Par Scores

Friday At The Concession Golf Club Bradenton, Fla. Purse: $3 million Yardage: 6,936; Par: 72 Second Round Brian Gay 66-68—134…
|Brian Gay
|66-68—134
|-10
|Scott Hend
|69-65—134
|-10
|Stewart Cink
|69-67—136
|-8
|Ben Crane
|67-69—136
|-8
|Retief Goosen
|67-69—136
|-8
|Steve Allan
|66-72—138
|-6
|Greg Chalmers
|68-70—138
|-6
|Justin Hicks
|69-69—138
|-6
|Soren Kjeldsen
|72-66—138
|-6
|Keith Horne
|69-70—139
|-5
|Pat Perez
|69-70—139
|-5
|Ernie Els
|69-71—140
|-4
|Padraig Harrington
|68-72—140
|-4
|Miguel Angel Jimenez
|66-74—140
|-4
|Zach Johnson
|73-67—140
|-4
|Greg Owen
|69-71—140
|-4
|Thammanoon Sriroj
|67-73—140
|-4
|Thomas Goegele
|73-68—141
|-3
|Mathew Goggin
|69-72—141
|-3
|James Kingston
|75-66—141
|-3
|Justin Leonard
|70-71—141
|-3
|Vijay Singh
|70-71—141
|-3
|Vaughn Taylor
|74-67—141
|-3
|Jason Caron
|73-69—142
|-2
|Darren Fichardt
|69-73—142
|-2
|Andrew Johnson
|72-70—142
|-2
|Rob Labritz
|73-69—142
|-2
|Bernhard Langer
|66-76—142
|-2
|Andrew Marshall
|71-71—142
|-2
|Billy Mayfair
|69-73—142
|-2
|George McNeill
|74-68—142
|-2
|Cameron Percy
|71-71—142
|-2
|Henrik Stenson
|72-70—142
|-2
|Y.E. Yang
|72-70—142
|-2
|Stuart Appleby
|73-70—143
|-1
|Doug Barron
|72-71—143
|-1
|Notah Begay
|72-71—143
|-1
|Michael Jonzon
|73-70—143
|-1
|Alan Morin
|74-69—143
|-1
|Jose Maria Olazabal
|68-75—143
|-1
|Tom Pernice
|69-74—143
|-1
|Tim Petrovic
|71-72—143
|-1
|Kevin Sutherland
|72-71—143
|-1
|Mark Wilson
|71-72—143
|-1
|Steven Alker
|76-68—144
|E
|Billy Andrade
|73-71—144
|E
|Matthew Cort
|71-73—144
|E
|Matt Gogel
|71-73—144
|E
|Thongchai Jaidee
|71-73—144
|E
|Kenny Perry
|71-73—144
|E
|David Toms
|74-70—144
|E
|Omar Uresti
|71-73—144
|E
|Mike Weir
|74-70—144
|E
|Shane Bertsch
|73-72—145
|+1
|Harrison Frazar
|72-73—145
|+1
|Tommy Gainey
|77-68—145
|+1
|Tim Herron
|70-75—145
|+1
|Jeff Martin
|74-71—145
|+1
|Timothy O’Neal
|74-71—145
|+1
|Tag Ridings
|70-75—145
|+1
|Bob Sowards
|74-71—145
|+1
|Mario Tiziani
|73-72—145
|+1
|Peter Baker
|73-73—146
|+2
|David Drysdale
|75-71—146
|+2
|Alastair Forsyth
|76-70—146
|+2
|Richard Green
|77-69—146
|+2
|Steve Holmes
|74-72—146
|+2
|Katsumasa Miyamoto
|75-71—146
|+2
|Colin Montgomerie
|75-71—146
|+2
|Tracy Phillips
|75-71—146
|+2
|John Pillar
|72-74—146
|+2
|Dicky Pride
|77-69—146
|+2
|Jeff Schmid
|71-75—146
|+2
|Mick Smith
|75-71—146
|+2
|Michael Wright
|73-73—146
|+2
|Steve Webster
|78-WD
|
Missed Cut
|Emanuele Canonica
|73-74—147
|+3
|Alex Cejka
|74-73—147
|+3
|John Daly
|73-74—147
|+3
|Simon Griffiths
|77-70—147
|+3
|Lee Janzen
|77-70—147
|+3
|Robert Karlsson
|70-77—147
|+3
|Warren Pineo
|73-74—147
|+3
|Heath Slocum
|74-73—147
|+3
|Paul Stankowski
|73-74—147
|+3
|Ken Tanigawa
|72-75—147
|+3
|Boo Weekley
|74-73—147
|+3
|Lionel Alexandre
|75-73—148
|+4
|Stephen Ames
|73-75—148
|+4
|Jamie Donaldson
|74-74—148
|+4
|Johan Edfors
|78-70—148
|+4
|Paul Goydos
|73-75—148
|+4
|Brendan Jones
|73-75—148
|+4
|Jeff Maggert
|75-73—148
|+4
|Shaun Micheel
|72-76—148
|+4
|Vanslow Phillips
|75-73—148
|+4
|Mike Stone
|75-73—148
|+4
|Woody Austin
|73-76—149
|+5
|Jason Bohn
|72-77—149
|+5
|K.J. Choi
|72-77—149
|+5
|Chris DiMarco
|72-77—149
|+5
|Ricardo Gonzalez
|74-75—149
|+5
|Grover Justice
|77-72—149
|+5
|Todd Sapere
|74-75—149
|+5
|Frank Bensel
|76-74—150
|+6
|Markus Brier
|71-79—150
|+6
|Chad Campbell
|79-71—150
|+6
|Darren Clarke
|74-76—150
|+6
|James Deiters
|75-75—150
|+6
|Steve Flesch
|76-74—150
|+6
|J.J. Henry
|79-71—150
|+6
|Craig Hocknull
|78-72—150
|+6
|Scott Parel
|76-74—150
|+6
|Bo Van Pelt
|78-72—150
|+6
|Tom Walters
|80-70—150
|+6
|Charlie Wi
|77-73—150
|+6
|Rohan Allwood
|75-76—151
|+7
|Ryan Armour
|78-73—151
|+7
|Tim Cantwell
|76-75—151
|+7
|Kyle Dobbs
|73-78—151
|+7
|Joe Durant
|72-79—151
|+7
|Brad Elder
|70-81—151
|+7
|Jeff Gove
|77-74—151
|+7
|Mark Hensby
|76-75—151
|+7
|Fredrik Jacobson
|77-74—151
|+7
|Simon Khan
|77-74—151
|+7
|Brennan Little
|76-75—151
|+7
|Corey Pavin
|75-76—151
|+7
|Paul Scaletta
|77-74—151
|+7
|Mikael Lundberg
|75-77—152
|+8
|Brett Quigley
|75-77—152
|+8
|Chris Riley
|76-76—152
|+8
|David Roesch
|78-74—152
|+8
|Kirk Triplett
|77-75—152
|+8
|Michael Allen
|78-75—153
|+9
|Angel Cabrera
|81-72—153
|+9
|Mike Small
|79-74—153
|+9
|Neil Thompson
|72-81—153
|+9
|Gregory Bisconti
|78-76—154
|+10
|Adilson Da Silva
|79-75—154
|+10
|Frank Esposito
|77-77—154
|+10
|Scott McCarron
|76-78—154
|+10
|Rod Perry
|81-73—154
|+10
|Brian Thornton
|78-76—154
|+10
|Brad Burns
|80-75—155
|+11
|Michael Campbell
|78-77—155
|+11
|Ryan Malby
|77-78—155
|+11
|Matt Schalk
|78-77—155
|+11
|Scott Dunlap
|82-74—156
|+12
|Stephen Gallacher
|76-80—156
|+12
|Brian Smock
|78-78—156
|+12
|Ken Duke
|78-79—157
|+13
|Rory Sabbatini
|74-84—158
|+14
|Mark Brown
|73-86—159
|+15
|Brett Wetterich
|79-84—163
|+19
