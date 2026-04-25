NHRA 4-Wide Nationals Pairings

Saturday
At zMax Dragway
Concord, N.C.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.674 seconds, 339.19 mph vs. 16. Dan Mercier, 3.868, 317.94 vs. 8. Spencer Massey, 3.781, 327.98 vs. 9. Jasmine Salinas, 3.783, 331.85; 2. Leah Pruett, 3.700, 333.82 vs. 15. Justin Ashley, 3.842, 329.34 vs. 7. Will Smith, 3.775, 331.94 vs. 10. Ida Zetterstrom, 3.789, 328.14; 3. Doug Kalitta, 3.711, 334.73 vs. 14. Maddi Gordon, 3.825, 326.32 vs. 6. Antron Brown, 3.761, 333.25 vs. 11. Clay Millican, 3.792, 325.14; 4. Josh Hart, 3.733, 329.26 vs. 13. Tony Schumacher, 3.812, 328.14 vs. 5. Billy Torrence, 3.748, 329.34 vs. 12. Tony Stewart, 3.808, 329.91.
Did Not Qualify: 17. Keith Murt, 3.930, 304.39; 18. Shawn Reed, 3.959, 304.32; 19. Scott Farley, 4.086, 268.33.
FUNNY CAR
1. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.883, 333.91 vs. 16. Austin Prock, Ford Mustang, 4.833, 176.56 vs. 8. Chad Green, Mustang, 3.941, 321.73 vs. 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.981, 319.67; 2. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.899, 328.70 vs. 15. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.525, 198.96 vs. 7. Dave Richards, Mustang, 3.939, 332.59 vs. 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.993, 305.70; 3. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.901, 326.16 vs. 14. John Smith, Charger, 4.117, 308.50 vs. 6. Jack Beckman, Camaro, 3.933, 317.94 vs. 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.001, 282.84; 4. J.R. Todd, GR Supra, 3.910, 336.40 vs. 13. Jeff Arend, Charger, 4.080, 305.15 vs. 5. Alexis DeJoria, Camaro, 3.932, 331.20 vs. 12. Hunter Green, Charger, 4.049, 314.17.
PRO STOCK
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.498, 211.23 vs. 16. Rodger Brogdon, Camaro, 6.594, 208.23; 2. Dallas Glenn, Camaro, 6.521, 210.77 vs. 15. Deric Kramer, Camaro, 6.586, 210.41; 3. Matt Latino, Camaro, 6.527, 210.64 vs. 14. Cody Anderson, Camaro, 6.574, 210.37; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.539, 209.14 vs. 13. Stephen Bell, Camaro, 6.573, 208.49; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.545, 210.87 vs. 12. Kenny Delco, Camaro, 6.571, 209.82; 6. Cody Coughlin, Camaro, 6.545, 210.50 vs. 11. Jeg Coughlin, Camaro, 6.566, 208.78; 7. Greg Stanfield, Camaro, 6.545, 209.39 vs. 10. Erica Enders, Camaro, 6.560, 208.23; 8. Eric Latino, Camaro, 6.550, 210.28 vs. 9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.555, 208.17.
Did Not Qualify: 17. Chris McGaha, 6.609, 209.79; 18. Mason McGaha, 6.617, 209.59; 19. Brandon Miller, 6.618, 208.84; 20. Shane Tucker, 6.639, 207.62; 21. Alan Prusiensky, 6.863, 203.00.
Pro Motorcycle
1. Matt Smith, Buell, 6.739, 203.09 vs. 16. Michael Ray, Buell, 8.892, 98.85 vs. 8. Clayton Howey, Suzuki, 6.793, 199.97 vs. 9. Chase Van Sant, Suzuki, 6.804, 200.11; 2. Ryan Oehler, Buell, 6.752, 201.55 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.144, 187.29 vs. 7. Richard Gadson, Suzuki, 6.790, 200.00 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.822, 200.17; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.756, 200.50 vs. 14. Geno Scali, Suzuki, 6.902, 196.70 vs. 6. John Hall, Beull, 6.783, 201.46 vs. 11. Marc Ingwersen, Buell, 6.843, 198.44; 4. Brayden Davis, Buell, 6.759, 202.00 vs. 13. Jianna Evaristo, Buell, 6.844, 200.02 vs. 5. Angie Smith, Buell, 6.781, 201.46 vs. 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.843, 195.99.
