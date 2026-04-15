NCAA Men’s Division III Basketball Glance

Times EST (through March 12)
Times EDT (March 13)
First Round
Friday, March 6
Trinity (Conn.) 74, Keuka 63
Babson 71, St. Joseph’s (Maine) 67
Redlands 97, Susquehanna 75
Hood 84, Vassar 71
Catholic 71, WestConn 69
Tufts 65, Penn St. Harrisburg 60
NYU 65, Gettysburg 53
Wesleyan (Conn.) 76, Lehman 66
Mary Washington 86, Worcester St. 55
Amherst 63, WPI 46
Claremont-M-S 84, Aurora 60
Wis.-La Crosse 75, Hope 61
Mary Hardin-Baylor 84, Wis.-Stevens Point 76
Gustavus Adolphus 86, Bethany Lutheran 70
Otterbein 57, Wis.-Platteville 52
UChicago 72, Penn St.-Behrend 48
Emory 87, MUW 73
Roanoke 88, Rhodes 84
Yeshiva 71, Bates 69
Me.-Farmington 96, Montclair St. 84
John Carroll 118, Grinnell 86
Ill. Wesleyan 62, Heidelberg 51
Cortland 75, Franklin & Marshall 66
Endicott 96, Neumann 82
St. Thomas (Texas) 69, Belhaven 63, OT
Trinity (Texas) 71, Whitworth 63
Wis.-Whitewater 85, Loras 76
WashU 82, Transylvania 47
Wash. & Jeff. 82, Mount Union 77
Chris. Newport 75, Stevens 62
TCNJ 74, Johns Hopkins 73
Randolph-Macon 76, N.C. Wesleyan 52
Second Round
Saturday, March 7
Trinity (Conn.) 71, Babson 61
Hood 114, Redlands 104
Tufts 74, Catholic 60
Wesleyan (Conn.) 84, NYU 69
Mary Washington 81, Amherst 64
Wis.-La Crosse 79, Claremont-M-S 62
Gustavus Adolphus 90, Mary Hardin-Baylor 72
UChicago 81, Otterbein 66
Emory 83, Roanoke 81, OT
Yeshiva 92, Me.-Farmington 69
Ill. Wesleyan 73, John Carroll 60
Endicott 58, Cortland 57
St. Thomas (Texas) 75, Trinity (Texas) 58
WashU 74, Wis.-Whitewater 71
Chris. Newport 90, Wash. & Jeff. 61
Randolph-Macon 68, TCNJ 45
Third Round
Friday, March 13
Emory 101, Yeshiva 80
Ill. Wesleyan 83, Endicott 77
St. Thomas (Texas) 65, WashU 63
Chris. Newport 59, Randolph-Macon 57
Saturday, March 14
Trinity (Conn.) 88, Hood 71
Tufts 75, Wesleyan (Conn.) 61
Mary Washington 73, Wis.-La Crosse 68
UChicago 93, Gustavus Adolphus 92
Quarterfinals
Thursday, March 19
Trinity (Conn.) 69, Tufts 66
Mary Washington 81, UChicago 73
Emory 83, Ill. Wesleyan 78
Chris. Newport 63, St. Thomas (Texas) 59
Semifinals
Saturday, March 21
Mary Washington 64, Trinity (Conn.) 61
Emory 72, Chris. Newport 58
Championship
Sunday, April 5
Mary Washington 75, Emory 73
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.