NBA Playoff Glance
By The Associated Press
All Times EDT
PLAY-IN TOURNAMENT
Tuesday, April 14
Game 1 – Charlotte 127, Miami 126, OT
Game 2 – Portland 114, Phoenix 110
Wednesday, April 15
Game 3 – Orlando vs. Philadelphia, 7:30 p.m.
Game 4 – Golden State vs. Los Angeles Clippers, 10 p.m.
Friday, April 17
Game 5 – Charlotte vs. Loser Game 3, 7:30 p.m.
Game 6 – Winner Game 4 vs. Phoenix, 10 p.m.
FIRST ROUND
(Best-of-7; x-if necessary)
Eastern Conference
(1) Detroit vs. (8) Play-In winner
Game 1 — TBD at Detroit, Sunday, April 19, 6:30 p.m.
Game 2 — TBD at Detroit, TBD
Game 3 — Detroit at TBD, TBD
Game 4 — Detroit at TBD, TBD
x-Game 5 — TBD at Detroit, TBD
x-Game 6 — Detroit at TBD, TBD
x-Game 7 — TBD at Detroit, TBD
(2) Boston vs. (7) Play-In winner
Game 1 — TBD at Boston, Sunday, April 19, 1 p.m.
Game 2 — TBD at Boston, TBD
Game 3 — Boston at TBD, TBD
Game 4 — Boston at TBD, TBD
x-Game 5 — TBD at Boston, TBD
x-Game 6 — Boston at TBD, TBD
x-Game 7 — TBD at Boston, TBD
(3) New York vs. (6) Atlanta
Game 1 — Atlanta at New York, Saturday, April 18, 6 p.m.
Game 2 — Atlanta at New York, TBD
Game 3 — New York at Atlanta, TBD
Game 4 — New York at Atlanta, TBD
x-Game 5 — Atlanta at New York, TBD
x-Game 6 — New York at Atlanta, TBD
x-Game 7 — Atlanta at New York, TBD
(4) Cleveland vs. (5) Toronto
Game 1 — Toronto at Cleveland, Saturday, April 18, 1 p.m.
Game 2 — Toronto at Cleveland, TBD
Game 3 — Cleveland at Toronto, TBD
Game 4 — Cleveland at Toronto, TBD
x-Game 5 — Toronto at Cleveland, TBD
x-Game 6 — Cleveland at Toronto, TBD
x-Game 7 — Toronto at Cleveland, TBD
Western Conference
(1) Oklahoma City vs. (8) Play-In winner
Game 1 — TBD at Oklahoma City, Sunday, April 19, 3:30 p.m.
Game 2 — TBD at Oklahoma City, TBD
Game 3 — Oklahoma City at TBD, TBD
Game 4 — Oklahoma City at TBD, TBD
x-Game 5 — TBD at Oklahoma City, TBD
x-Game 6 — Oklahoma City at TBD, TBD
x-Game 7 — TBD at Oklahoma City, TBD
(2) San Antonio vs. (7) Play-In winner
Game 1 — TBD at San Antonio, Sunday, April 19, 9 p.m.
Game 2 — TBD at San Antonio, TBD
Game 3 — San Antonio at TBD, TBD
Game 4 — San Antonio at TBD, TBD
x-Game 5 — TBD at San Antonio, TBD
x-Game 6 — San Antonio at TBD, TBD
x-Game 7 — TBD at San Antonio, TBD
(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston
Game 1 — Houston at Los Angeles Lakers, Saturday, April 18, 8:30 p.m.
Game 2 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD
Game 3 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD
Game 4 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD
x-Game 5 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD
x-Game 6 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD
x-Game 7 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD
(3) Denver vs. (6) Minnesota
Game 1 — Minnesota at Denver, Saturday, April 18, 3:30 p.m.
Game 2 — Minnesota at Denver, TBD
Game 3 — Denver at Minnesota, TBD
Game 4 — Denver at Minnesota, TBD
x-Game 5 — Minnesota at Denver, TBD
x-Game 6 — Denver at Minnesota, TBD
x-Game 7 — Minnesota at Denver, TBD
CONFERENCE SEMIFINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Teams TBD
Begins Saturday, May 2
Dates/Times will be updated after completion of previous round
CONFERENCE FINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Teams TBD
Dates/Times will be updated after completion of previous round
Eastern Conference
Begins Tuesday, May 19
Western Conference
Begins Wednesday, May 20
FINALS
(Best-of-7; x-if necessary)
Thursday, June 3: TBD at TBD, 8:30 p.m.
Friday, June 5: TBD at TBD, 8:30 p.m.
Monday, June 8: TBD at TBD, 8:30 p.m.
Wednesday, June 10: TBD at TBD, 8:30 p.m.
x-Saturday, June 13: TBD at TBD, 8:30 p.m.
x-Tuesday, June 16: TBD at TBD, 8:30 p.m.
x-Friday, June 19: TBD at TBD, 8:30 p.m.
