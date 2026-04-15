NBA Playoff Glance

The Associated Press

April 15, 2026, 1:17 AM

NBA Playoff Glance

By The Associated Press

All Times EDT

PLAY-IN TOURNAMENT

Tuesday, April 14

Game 1 – Charlotte 127, Miami 126, OT

Game 2 – Portland 114, Phoenix 110

Wednesday, April 15

Game 3 – Orlando vs. Philadelphia, 7:30 p.m.

Game 4 – Golden State vs. Los Angeles Clippers, 10 p.m.

Friday, April 17

Game 5 – Charlotte vs. Loser Game 3, 7:30 p.m.

Game 6 – Winner Game 4 vs. Phoenix, 10 p.m.

FIRST ROUND

(Best-of-7; x-if necessary)

Eastern Conference

(1) Detroit vs. (8) Play-In winner

Game 1 — TBD at Detroit, Sunday, April 19, 6:30 p.m.

Game 2 — TBD at Detroit, TBD

Game 3 — Detroit at TBD, TBD

Game 4 — Detroit at TBD, TBD

x-Game 5 — TBD at Detroit, TBD

x-Game 6 — Detroit at TBD, TBD

x-Game 7 — TBD at Detroit, TBD

(2) Boston vs. (7) Play-In winner

Game 1 — TBD at Boston, Sunday, April 19, 1 p.m.

Game 2 — TBD at Boston, TBD

Game 3 — Boston at TBD, TBD

Game 4 — Boston at TBD, TBD

x-Game 5 — TBD at Boston, TBD

x-Game 6 — Boston at TBD, TBD

x-Game 7 — TBD at Boston, TBD

(3) New York vs. (6) Atlanta

Game 1 — Atlanta at New York, Saturday, April 18, 6 p.m.

Game 2 — Atlanta at New York, TBD

Game 3 — New York at Atlanta, TBD

Game 4 — New York at Atlanta, TBD

x-Game 5 — Atlanta at New York, TBD

x-Game 6 — New York at Atlanta, TBD

x-Game 7 — Atlanta at New York, TBD

(4) Cleveland vs. (5) Toronto

Game 1 — Toronto at Cleveland, Saturday, April 18, 1 p.m.

Game 2 — Toronto at Cleveland, TBD

Game 3 — Cleveland at Toronto, TBD

Game 4 — Cleveland at Toronto, TBD

x-Game 5 — Toronto at Cleveland, TBD

x-Game 6 — Cleveland at Toronto, TBD

x-Game 7 — Toronto at Cleveland, TBD

Western Conference

(1) Oklahoma City vs. (8) Play-In winner

Game 1 — TBD at Oklahoma City, Sunday, April 19, 3:30 p.m.

Game 2 — TBD at Oklahoma City, TBD

Game 3 — Oklahoma City at TBD, TBD

Game 4 — Oklahoma City at TBD, TBD

x-Game 5 — TBD at Oklahoma City, TBD

x-Game 6 — Oklahoma City at TBD, TBD

x-Game 7 — TBD at Oklahoma City, TBD

(2) San Antonio vs. (7) Play-In winner

Game 1 — TBD at San Antonio, Sunday, April 19, 9 p.m.

Game 2 — TBD at San Antonio, TBD

Game 3 — San Antonio at TBD, TBD

Game 4 — San Antonio at TBD, TBD

x-Game 5 — TBD at San Antonio, TBD

x-Game 6 — San Antonio at TBD, TBD

x-Game 7 — TBD at San Antonio, TBD

(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston

Game 1 — Houston at Los Angeles Lakers, Saturday, April 18, 8:30 p.m.

Game 2 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD

Game 3 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD

Game 4 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD

x-Game 5 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD

x-Game 6 — Los Angeles Lakers at Houston, TBD

x-Game 7 — Houston at Los Angeles Lakers, TBD

(3) Denver vs. (6) Minnesota

Game 1 — Minnesota at Denver, Saturday, April 18, 3:30 p.m.

Game 2 — Minnesota at Denver, TBD

Game 3 — Denver at Minnesota, TBD

Game 4 — Denver at Minnesota, TBD

x-Game 5 — Minnesota at Denver, TBD

x-Game 6 — Denver at Minnesota, TBD

x-Game 7 — Minnesota at Denver, TBD

CONFERENCE SEMIFINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Teams TBD

Begins Saturday, May 2

Dates/Times will be updated after completion of previous round

CONFERENCE FINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Teams TBD

Dates/Times will be updated after completion of previous round

Eastern Conference

Begins Tuesday, May 19

Western Conference

Begins Wednesday, May 20

FINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Thursday, June 3: TBD at TBD, 8:30 p.m.

Friday, June 5: TBD at TBD, 8:30 p.m.

Monday, June 8: TBD at TBD, 8:30 p.m.

Wednesday, June 10: TBD at TBD, 8:30 p.m.

x-Saturday, June 13: TBD at TBD, 8:30 p.m.

x-Tuesday, June 16: TBD at TBD, 8:30 p.m.

x-Friday, June 19: TBD at TBD, 8:30 p.m.

Related News

Recommended

