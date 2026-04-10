National Invitational Tournament Glance

All Times EDT
First Round
Tuesday, March 17
At Neville Arena
Auburn, Ala.
Auburn 78, South Alabama 67
At Donald W. Reynolds Center
Tulsa, Okla.
Tulsa 89, Stephen F. Austin 84, OT
At Redhawk Center
Seattle
Seattle 67, St. Thomas Tommies 52
At Bren Events Center
Irvine, Calif.
UNLV 75, UC Irvine 72
At John J. Lee Amphitheater
New Haven, Conn.
UNC-Wilmington 68, Yale 67
At EagleBank Arena
Fairfax, Va.
Liberty 77, George Mason 71
At Charles Koch Arena
Wichita, Kan.
Wichita St. 74, Wyoming 70
At Gallagher-Iba Arena
Stillwater, Okla.
Oklahoma St. 84, Davidson 80
Wednesday, March 18
At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum
Winston-Salem, N.C.
Wake Forest 82, Navy 72
At The Pit
Albuquerque, N.M.
New Mexico 107, Sam Houston St. 83
At CEFCU Arena
Normal, Ill.
Illinois St. 79, Kent St. 58
At UCCU Center
Orem, Utah
George Washington 79, Utah Valley St. 78
At Moby Arena
Fort Collins, Colo.
Saint Joseph’s 69, Colorado St. 64
At Carver Arena
Peoria, Ill.
Dayton 80, Bradley 66
At Lawlor Events Center
Reno, Nev.
Nevada 89, Murray St. 75
At Haas Pavilion
Berkeley, Calif.
California 91, UIC 73
Second Round
Saturday, March 21
At Lawlor Events Center
Reno, Nev.
Nevada 73, Liberty 63
At Raiford G. Trask Coliseum
Wilmington, N.C.
Dayton 80, UNC-Wilmington 61
Sunday, March 22
At Neville Arena
Auburn, Ala.
Auburn 91, Seattle 85
At Donald W. Reynolds Center
Tulsa, Okla.
Tulsa 77, UNLV 66
At The Pit
Albuquerque, N.M.
New Mexico 86, George Washington 61
At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum
Winston-Salem, N.C.
Illinois St. 78, Wake Forest 75
At Gallagher-Iba Arena
Stillwater, Okla.
Wichita St. 96, Oklahoma St. 70
At Haas Pavilion
Berkeley, Calif.
Saint Joseph’s 76, California 75
Quarterfinals
Tuesday, March 24
At Donald W. Reynolds Center
Tulsa, Okla.
Tulsa 83, Wichita St. 79
At The Pit
Albuquerque, N.M.
New Mexico 84, Saint Joseph’s 69
Wednesday, March 25
At UD Arena
Dayton, Ohio
Illinois St. 61, Dayton 55
At Neville Arena
Auburn, Ala.
Auburn 75, Nevada 69
Semifinals
Thursday, April 2
At Hinkle Fieldhouse
Indianapolis
Auburn 88, Illinois St. 66
Tulsa 74, New Mexico 69
Championship
Sunday, April 5
At Gainbridge Fieldhouse
Indianapolis
Auburn 92, Tulsa 86, OT
