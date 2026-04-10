National Invitational Tournament Glance

The Associated Press

April 10, 2026, 10:04 AM

All Times EDT

First Round

Tuesday, March 17

At Neville Arena

Auburn, Ala.

Auburn 78, South Alabama 67

At Donald W. Reynolds Center

Tulsa, Okla.

Tulsa 89, Stephen F. Austin 84, OT

At Redhawk Center

Seattle

Seattle 67, St. Thomas Tommies 52

At Bren Events Center

Irvine, Calif.

UNLV 75, UC Irvine 72

At John J. Lee Amphitheater

New Haven, Conn.

UNC-Wilmington 68, Yale 67

At EagleBank Arena

Fairfax, Va.

Liberty 77, George Mason 71

At Charles Koch Arena

Wichita, Kan.

Wichita St. 74, Wyoming 70

At Gallagher-Iba Arena

Stillwater, Okla.

Oklahoma St. 84, Davidson 80

Wednesday, March 18

At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum

Winston-Salem, N.C.

Wake Forest 82, Navy 72

At The Pit

Albuquerque, N.M.

New Mexico 107, Sam Houston St. 83

At CEFCU Arena

Normal, Ill.

Illinois St. 79, Kent St. 58

At UCCU Center

Orem, Utah

George Washington 79, Utah Valley St. 78

At Moby Arena

Fort Collins, Colo.

Saint Joseph’s 69, Colorado St. 64

At Carver Arena

Peoria, Ill.

Dayton 80, Bradley 66

At Lawlor Events Center

Reno, Nev.

Nevada 89, Murray St. 75

At Haas Pavilion

Berkeley, Calif.

California 91, UIC 73

Second Round

Saturday, March 21

At Lawlor Events Center

Reno, Nev.

Nevada 73, Liberty 63

At Raiford G. Trask Coliseum

Wilmington, N.C.

Dayton 80, UNC-Wilmington 61

Sunday, March 22

At Neville Arena

Auburn, Ala.

Auburn 91, Seattle 85

At Donald W. Reynolds Center

Tulsa, Okla.

Tulsa 77, UNLV 66

At The Pit

Albuquerque, N.M.

New Mexico 86, George Washington 61

At Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum

Winston-Salem, N.C.

Illinois St. 78, Wake Forest 75

At Gallagher-Iba Arena

Stillwater, Okla.

Wichita St. 96, Oklahoma St. 70

At Haas Pavilion

Berkeley, Calif.

Saint Joseph’s 76, California 75

Quarterfinals

Tuesday, March 24

At Donald W. Reynolds Center

Tulsa, Okla.

Tulsa 83, Wichita St. 79

At The Pit

Albuquerque, N.M.

New Mexico 84, Saint Joseph’s 69

Wednesday, March 25

At UD Arena

Dayton, Ohio

Illinois St. 61, Dayton 55

At Neville Arena

Auburn, Ala.

Auburn 75, Nevada 69

Semifinals

Thursday, April 2

At Hinkle Fieldhouse

Indianapolis

Auburn 88, Illinois St. 66

Tulsa 74, New Mexico 69

Championship

Sunday, April 5

At Gainbridge Fieldhouse

Indianapolis

Auburn 92, Tulsa 86, OT

