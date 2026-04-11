Masters Tournament Par Scores

The Associated Press

April 11, 2026, 7:08 PM

Saturday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Yardage: 7,565; Par: 72

Third Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 67-65-73—205 -11
Cameron Young, United States 73-67-65—205 -11
Sam Burns, United States 67-71-68—206 -10
Shane Lowry, Ireland 70-69-68—207 -9
Jason Day, Australia 69-71-68—208 -8
Justin Rose, England 70-69-69—208 -8
Hao-Tong Li, China 71-69-69—209 -7
Scottie Scheffler, United States 70-74-65—209 -7
Patrick Cantlay, United States 77-67-66—210 -6
Russell Henley, United States 73-71-66—210 -6
Patrick Reed, United States 69-69-72—210 -6
Ben Griffin, United States 72-69-70—211 -5
Jake Knapp, United States 73-69-69—211 -5
Collin Morikawa, United States 74-69-68—211 -5
Wyndham Clark, United States 72-68-72—212 -4
Tommy Fleetwood, England 71-68-73—212 -4
Ryan Gerard, United States 72-72-68—212 -4
Tyrrell Hatton, England 74-66-72—212 -4
Brooks Koepka, United States 72-69-71—212 -4
Xander Schauffele, United States 70-72-70—212 -4
Ludvig Aberg, Sweden 74-70-69—213 -3
Michael Brennan, United States 72-71-70—213 -3
Brian Campbell, United States 71-73-69—213 -3
Matt Fitzpatrick, England 74-69-70—213 -3
Chris Gotterup, United States 72-69-72—213 -3
Max Homa, United States 72-70-71—213 -3
Kristoffer Reitan, Norway 72-68-73—213 -3
Nick Taylor, Canada 71-72-70—213 -3
Jacob Bridgeman, United States 71-74-69—214 -2
Sungjae Im, South Korea 76-69-69—214 -2
Hideki Matsuyama, Japan 72-70-72—214 -2
Sepp Straka, Austria 73-72-69—214 -2
Harris English, United States 73-71-71—215 -1
Brian Harman, United States 79-69-67—215 -1
Jordan Spieth, United States 72-73-70—215 -1
Marco Penge, England 76-69-71—216 E
Adam Scott, Australia 72-74-70—216 E
Sam Stevens, United States 72-74-70—216 E
Viktor Hovland, Norway 75-71-71—217 +1
Matthew McCarty, United States 72-73-72—217 +1
Maverick McNealy, United States 77-70-70—217 +1
Alex Noren, Sweden 77-71-69—217 +1
Justin Thomas, United States 72-74-71—217 +1
Keegan Bradley, United States 72-74-73—219 +3
Corey Conners, Canada 75-73-71—219 +3
Dustin Johnson, United States 73-71-75—219 +3
Si Woo Kim, South Korea 75-73-72—220 +4
Sergio Garcia, Spain 72-75-74—221 +5
Rasmus Hojgaard, Denmark 78-70-73—221 +5
Jon Rahm, Spain 78-70-73—221 +5
Gary Woodland, United States 71-75-76—222 +6
Kurt Kitayama, United States 69-79-75—223 +7
Aaron Rai, England 71-74-78—223 +7
Charl Schwartzel, South Africa 75-73-77—225 +9

Related News

Recommended

