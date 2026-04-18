JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

The Associated Press

April 18, 2026, 9:13 PM

Saturday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Third Round

Sei Young Kim 65-65-71—201 -15
Hannah Green 67-69-67—203 -13
Jessica Porvasnik 66-69-68—203 -13
Suvichaya Vinijchaitham 65-71-67—203 -13
Ina Yoon 68-64-71—203 -13
Melanie Green 67-68-69—204 -12
Jin Hee Im 67-68-69—204 -12
Patty Tavatanakit 65-72-67—204 -12
Mi Hyang Lee 68-70-67—205 -11
Jenny Bae 68-68-70—206 -10
Allisen Corpuz 67-70-69—206 -10
Jodi Ewart Shadoff 68-71-67—206 -10
Chisato Iwai 63-68-75—206 -10
Dewi Weber 72-67-67—206 -10
Lottie Woad 70-71-65—206 -10
Jennifer Kupcho 69-70-68—207 -9
Anna Nordqvist 70-68-69—207 -9
Jing Yan 70-67-70—207 -9
Akie Iwai 70-69-69—208 -8
Minami Katsu 67-69-72—208 -8
Lucy Li 73-68-67—208 -8
Hae-Ran Ryu 70-70-68—208 -8
Robyn Choi 68-73-68—209 -7
Manon De Roey 66-74-69—209 -7
Ingrid Lindblad 69-72-68—209 -7
Kum Kang Park 66-72-71—209 -7
Pornanong Phatlum 70-72-67—209 -7
Paula Reto 68-73-68—209 -7
Asterisk Talley 70-70-69—209 -7
Na Rin An 69-73-68—210 -6
Soo Bin Joo 69-71-70—210 -6
Yu Liu 68-71-71—210 -6
Hira Naveed 70-71-69—210 -6
Alexa Pano 69-72-69—210 -6
Jasmine Suwannapura 66-71-73—210 -6
Aditi Ashok 70-72-69—211 -5
Peiyun Chien 69-71-71—211 -5
Lauren Coughlin 66-76-69—211 -5
Aphrodite Deng 68-72-71—211 -5
Wei-Ling Hsu 72-69-70—211 -5
Frida Kinhult 69-69-73—211 -5
Celine Boutier 67-74-71—212 -4
Nataliya Guseva 66-75-71—212 -4
Gurleen Kaur 68-71-73—212 -4
Megan Khang 72-68-72—212 -4
Alison Lee 69-69-74—212 -4
Maja Stark 67-75-70—212 -4
Chella Choi 66-73-74—213 -3
You Min Hwang 70-71-72—213 -3
Grace Kim 70-72-71—213 -3
Ilhee Lee 70-72-71—213 -3
Yan Liu 69-71-73—213 -3
Mary Liu 70-71-72—213 -3
Lilia Vu 68-74-71—213 -3
Miyu Yamashita 67-72-74—213 -3
Isabella Fierro 69-72-73—214 -2
Dongeun Lee 74-68-72—214 -2
Camille Boyd 67-74-74—215 -1
Ayaka Furue 69-71-75—215 -1
Polly Mack 66-73-76—215 -1
Azahara Munoz 72-70-73—215 -1
Saki Baba 67-73-76—216 E
Ryann O’Toole 73-69-75—217 +1
Karis Davidson 68-74-76—218 +2
Jin Young Ko 71-71-77—219 +3

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

