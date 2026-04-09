All Times EDT
Tuesday’s Games
Spokane 7, Hillsboro 3
Tri-City 17, Everett 2
Eugene 4, Vancouver 3
Wednesday’s Games
Hillsboro 4, Spokane 1
Everett 4, Tri-City 2
Eugene 5, Vancouver 2
Thursday’s Games
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
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