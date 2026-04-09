All Times EDT Tuesday’s Games Spokane 7, Hillsboro 3 Tri-City 17, Everett 2 Eugene 4, Vancouver 3 Wednesday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Spokane 7, Hillsboro 3

Tri-City 17, Everett 2

Eugene 4, Vancouver 3

Wednesday’s Games

Hillsboro 4, Spokane 1

Everett 4, Tri-City 2

Eugene 5, Vancouver 2

Thursday’s Games

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Eugene at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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