All Times EDT Tuesday’s Games Everett 8, Tri-City 3 Hillsboro 5, Vancouver 3 Wednesday’s Games Eugene 3, Spokane 1 Everett…

All Times EDT

Tuesday’s Games

Everett 8, Tri-City 3

Hillsboro 5, Vancouver 3

Wednesday’s Games

Eugene 3, Spokane 1

Everett 10, Tri-City 7

Hillsboro 7, Vancouver 0

Thursday’s Games

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

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