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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

April 30, 2026, 1:02 AM

All Times EDT

Tuesday’s Games

Everett 8, Tri-City 3

Hillsboro 5, Vancouver 3

Wednesday’s Games

Eugene 3, Spokane 1

Everett 10, Tri-City 7

Hillsboro 7, Vancouver 0

Thursday’s Games

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Vancouver, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Hillsboro at Vancouver, 4:05 p.m.

Everett at Tri-City, 9:30 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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