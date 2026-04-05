Friday’s Game s Tri-City 8, Vancouver 6 Eugene 8, Hillsboro 6 Spokane 4, Everett 1 Saturday’s Games Eugene 10, Hillsboro…

Friday’s Game

s

Tri-City 8, Vancouver 6

Eugene 8, Hillsboro 6

Spokane 4, Everett 1

Saturday’s Games

Eugene 10, Hillsboro 4

Everett 3, Spokane 2

Tri-City 1, Vancouver 0

Sunday’s Games

Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.

Everett at Spokane, 4:05 p.m.

Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

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