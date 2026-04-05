Friday’s Game
s
Tri-City 8, Vancouver 6
Eugene 8, Hillsboro 6
Spokane 4, Everett 1
Saturday’s Games
Eugene 10, Hillsboro 4
Everett 3, Spokane 2
Tri-City 1, Vancouver 0
Sunday’s Games
Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.
Everett at Spokane, 4:05 p.m.
Vancouver at Tri-City, 4:30 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Spokane at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Everett, 10:05 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
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