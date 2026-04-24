All Times EDT Wednesday’s Games Eugene 6, Hillsboro 3 Vancouver 2, Tri-City 0 Everett 7, Spokane 5 Thursday’s Games Eugene…

All Times EDT

Wednesday’s Games

Eugene 6, Hillsboro 3

Vancouver 2, Tri-City 0

Everett 7, Spokane 5

Thursday’s Games

Eugene 3, Hillsboro 1

Everett 11, Spokane 3

Vancouver 5, Tri-City 3

Friday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

Saturday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Eugene at Hillsboro, 8:03 p.m.

Spokane at Everett, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.