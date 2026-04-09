All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|67
|44
|17
|3
|3
|94
|216
|160
|Maine
|67
|39
|19
|6
|3
|87
|207
|162
|Adirondack
|66
|35
|22
|8
|1
|79
|193
|190
|Reading
|67
|35
|23
|7
|2
|79
|190
|188
|Trois-Rivieres
|67
|32
|28
|3
|4
|71
|182
|188
|Worcester
|66
|29
|30
|5
|2
|65
|170
|201
|Norfolk
|66
|28
|34
|4
|0
|60
|194
|226
|Greensboro
|66
|18
|41
|6
|1
|43
|169
|249
South Division
|Florida
|68
|45
|13
|7
|3
|100
|229
|138
|South Carolina
|68
|43
|21
|1
|3
|90
|210
|192
|Atlanta
|68
|42
|22
|3
|1
|88
|194
|167
|Savannah
|69
|34
|31
|3
|1
|72
|202
|198
|Jacksonville
|67
|27
|31
|8
|1
|63
|166
|213
|Greenville
|67
|26
|33
|7
|1
|60
|178
|204
|Orlando
|67
|26
|36
|4
|1
|57
|168
|210
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|Toledo
|67
|40
|16
|6
|5
|91
|232
|182
|Fort Wayne
|64
|40
|16
|10
|0
|90
|225
|172
|Kalamazoo
|66
|33
|27
|3
|3
|72
|211
|225
|Cincinnati
|67
|34
|29
|4
|0
|72
|203
|229
|Indy
|66
|30
|27
|9
|1
|70
|167
|178
|Bloomington
|66
|34
|29
|2
|3
|69
|209
|211
|Iowa
|66
|22
|38
|4
|2
|50
|171
|231
Mountain Division
|Kansas City
|68
|53
|11
|2
|2
|110
|244
|149
|Idaho
|69
|40
|22
|6
|1
|87
|239
|212
|Allen
|67
|39
|23
|5
|0
|83
|248
|197
|Tahoe
|68
|33
|29
|3
|3
|72
|242
|243
|Utah
|69
|28
|32
|8
|1
|65
|225
|246
|Wichita
|67
|25
|31
|6
|4
|61
|182
|214
|Rapid City
|67
|27
|34
|5
|1
|60
|206
|240
|Tulsa
|67
|26
|36
|5
|0
|57
|179
|236
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Adirondack 6, Maine 5
Savannah 4, Greenville 3
Tulsa 2, Kansas City 1
Allen 5, Wichita 3
Thursday’s Games
Bloomington 8, Greenville 5
Friday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Savannah at Jacksonville, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Worcester at Greensboro, 7 p.m.
Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.
Cincinnati at Toledo, 7:15 p.m.
Norfolk at Maine, 7:15 p.m.
South Carolina at Florida, 7:30 p.m.
Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Indy at Iowa, 8 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Wichita, 8:05 p.m.
Tahoe at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Toledo at Cincinnati, 4:05 p.m.
Fort Wayne at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Norfolk at Maine, 6 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Indy at Iowa, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
South Carolina at Florida, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Worcester at Greensboro, 7 p.m.
Bloomington at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Idaho at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Allen, 8:10 p.m.
Rapid City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Cincinnati at Kalamazoo, 3 p.m.
Norfolk at Maine, 3 p.m.
Orlando at Jacksonville, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 3 p.m.
Wheeling at Reading, 3 p.m.
Worcester at Greensboro, 3 p.m.
Allen at Wichita, 3:05 p.m.
Bloomington at Greenville, 3:05 p.m.
Indy at Iowa, 4 p.m.
Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
