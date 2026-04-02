Aramco Championship Par Scores

Thursday
At Shadow Creek Golf Course
Las Vegas
Purse: $4 million
Yardage: 6,765; Par: 72
First Round
|Lauren Coughlin
|35-32—67
|-5
|Nasa Hataoka
|33-34—67
|-5
|Miyu Yamashita
|32-35—67
|-5
|Hyo Joo Kim
|34-34—68
|-4
|Nelly Korda
|32-36—68
|-4
|Jing Yan
|33-35—68
|-4
|Gemma Dryburgh
|34-35—69
|-3
|Cara Gainer
|35-34—69
|-3
|Andrea Lee
|35-34—69
|-3
|Hannah Screen
|33-36—69
|-3
|Charley Hull
|34-36—70
|-2
|Leona Maguire
|34-36—70
|-2
|Lauren Walsh
|32-38—70
|-2
|Ina Yoon
|35-35—70
|-2
|Casandra Alexander
|36-35—71
|-1
|Helen Briem
|36-35—71
|-1
|Allisen Corpuz
|33-38—71
|-1
|A Lim Kim
|35-36—71
|-1
|Jin Young Ko
|35-36—71
|-1
|Gaby Lopez
|37-34—71
|-1
|Brooke Matthews
|36-35—71
|-1
|Mimi Rhodes
|35-36—71
|-1
|Emma Spitz
|34-37—71
|-1
|Rio Takeda
|36-35—71
|-1
|Carla Tejedo
|33-38—71
|-1
|Ruoning Yin
|36-35—71
|-1
|Karis Davidson
|36-36—72
|E
|Linn Grant
|36-36—72
|E
|Erika Hara
|36-36—72
|E
|Anna Huang
|38-34—72
|E
|Jin Hee Im
|36-36—72
|E
|Akie Iwai
|38-34—72
|E
|Sei Young Kim
|36-36—72
|E
|Grace Kim
|37-35—72
|E
|Nanna Koerstz Madsen
|36-36—72
|E
|Yan Liu
|35-37—72
|E
|Julia Lopez Ramirez
|38-34—72
|E
|Cassie Porter
|33-39—72
|E
|Gabriela Ruffels
|35-37—72
|E
|Patty Tavatanakit
|37-35—72
|E
|Jeeno Thitikul
|36-36—72
|E
|Lottie Woad
|38-34—72
|E
|Angel Yin
|36-36—72
|E
|Saki Baba
|35-38—73
|+1
|Kelsey Bennett
|35-38—73
|+1
|Trichat Cheenglab
|37-36—73
|+1
|Perrine Delacour
|37-36—73
|+1
|Ayaka Furue
|34-39—73
|+1
|Nataliya Guseva
|37-36—73
|+1
|Alice Hewson
|37-36—73
|+1
|You Min Hwang
|38-35—73
|+1
|Brianna Navarrosa
|36-37—73
|+1
|Alessia Nobilio
|35-38—73
|+1
|Pauline Roussin
|34-39—73
|+1
|Hae-Ran Ryu
|33-40—73
|+1
|Jenny Shin
|35-38—73
|+1
|Rose Zhang
|33-40—73
|+1
|Pajaree Anannarukarn
|37-37—74
|+2
|Aditi Ashok
|34-40—74
|+2
|Jenny Bae
|38-36—74
|+2
|Hye Jin Choi
|36-38—74
|+2
|Anna Foster
|37-37—74
|+2
|Maddison Hinson-Tolchard
|36-38—74
|+2
|Auston Kim
|38-36—74
|+2
|Somi Lee
|36-38—74
|+2
|Mi Hyang Lee
|37-37—74
|+2
|Yealimi Noh
|37-37—74
|+2
|Anna Nordqvist
|39-35—74
|+2
|Mao Saigo
|39-35—74
|+2
|Luna Sobron Galmes
|39-35—74
|+2
|Kajsa Arewfjall
|37-38—75
|+3
|Celine Boutier
|36-39—75
|+3
|Carlota Ciganda
|37-38—75
|+3
|Diksha Dagar
|36-39—75
|+3
|Daniela Darquea
|34-41—75
|+3
|Dorthea Forbrigd
|35-40—75
|+3
|Annabell Fuller
|36-39—75
|+3
|Hannah Green
|36-39—75
|+3
|Chisato Iwai
|35-40—75
|+3
|Frida Kinhult
|39-36—75
|+3
|Lydia Ko
|36-39—75
|+3
|Jessica Korda
|36-39—75
|+3
|Sara Kouskova
|38-37—75
|+3
|Jennifer Kupcho
|38-37—75
|+3
|Caley McGinty
|37-38—75
|+3
|Avani Prashanth
|36-39—75
|+3
|Smilla Sonderby
|38-37—75
|+3
|Shannon Tan
|37-38—75
|+3
|Miranda Wang
|37-38—75
|+3
|Peiyun Chien
|38-38—76
|+4
|Gurleen Kaur
|38-38—76
|+4
|Chiara Tamburlini
|39-37—76
|+4
|Pranavi Urs
|38-38—76
|+4
|Chanettee Wannasaen
|38-38—76
|+4
|Robyn Choi
|38-39—77
|+5
|Alessandra Fanali
|41-36—77
|+5
|Laura Fuenfstueck
|35-42—77
|+5
|Leonie Harm
|38-39—77
|+5
|Brooke Henderson
|38-39—77
|+5
|Esther Henseleit
|37-40—77
|+5
|Minami Katsu
|37-40—77
|+5
|Megan Khang
|38-39—77
|+5
|Yu Liu
|37-40—77
|+5
|Yuri Yoshida
|39-38—77
|+5
|Weiwei Zhang
|41-36—77
|+5
|Manon De Roey
|37-41—78
|+6
|Lindy Duncan
|39-39—78
|+6
|Ariya Jutanugarn
|40-38—78
|+6
|Stephanie Kyriacou
|40-38—78
|+6
|Lucy Li
|38-40—78
|+6
|Moa Folke
|37-42—79
|+7
|Amelia Garvey
|39-40—79
|+7
|Darcey Harry
|39-40—79
|+7
|Nuria Iturrioz
|38-41—79
|+7
|Momoka Kobori
|39-40—79
|+7
|Minjee Lee
|38-41—79
|+7
|Nastasia Nadaud
|38-41—79
|+7
|Lisa Pettersson
|35-45—80
|+8
|Wei-Ling Hsu
|40-41—81
|+9
|Anne Van Dam
|36-45—81
|+9
