Aramco Championship Par Scores

The Associated Press

April 2, 2026, 10:10 PM

Thursday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

First Round

Lauren Coughlin 35-32—67 -5
Nasa Hataoka 33-34—67 -5
Miyu Yamashita 32-35—67 -5
Hyo Joo Kim 34-34—68 -4
Nelly Korda 32-36—68 -4
Jing Yan 33-35—68 -4
Gemma Dryburgh 34-35—69 -3
Cara Gainer 35-34—69 -3
Andrea Lee 35-34—69 -3
Hannah Screen 33-36—69 -3
Charley Hull 34-36—70 -2
Leona Maguire 34-36—70 -2
Lauren Walsh 32-38—70 -2
Ina Yoon 35-35—70 -2
Casandra Alexander 36-35—71 -1
Helen Briem 36-35—71 -1
Allisen Corpuz 33-38—71 -1
A Lim Kim 35-36—71 -1
Jin Young Ko 35-36—71 -1
Gaby Lopez 37-34—71 -1
Brooke Matthews 36-35—71 -1
Mimi Rhodes 35-36—71 -1
Emma Spitz 34-37—71 -1
Rio Takeda 36-35—71 -1
Carla Tejedo 33-38—71 -1
Ruoning Yin 36-35—71 -1
Karis Davidson 36-36—72 E
Linn Grant 36-36—72 E
Erika Hara 36-36—72 E
Anna Huang 38-34—72 E
Jin Hee Im 36-36—72 E
Akie Iwai 38-34—72 E
Sei Young Kim 36-36—72 E
Grace Kim 37-35—72 E
Nanna Koerstz Madsen 36-36—72 E
Yan Liu 35-37—72 E
Julia Lopez Ramirez 38-34—72 E
Cassie Porter 33-39—72 E
Gabriela Ruffels 35-37—72 E
Patty Tavatanakit 37-35—72 E
Jeeno Thitikul 36-36—72 E
Lottie Woad 38-34—72 E
Angel Yin 36-36—72 E
Saki Baba 35-38—73 +1
Kelsey Bennett 35-38—73 +1
Trichat Cheenglab 37-36—73 +1
Perrine Delacour 37-36—73 +1
Ayaka Furue 34-39—73 +1
Nataliya Guseva 37-36—73 +1
Alice Hewson 37-36—73 +1
You Min Hwang 38-35—73 +1
Brianna Navarrosa 36-37—73 +1
Alessia Nobilio 35-38—73 +1
Pauline Roussin 34-39—73 +1
Hae-Ran Ryu 33-40—73 +1
Jenny Shin 35-38—73 +1
Rose Zhang 33-40—73 +1
Pajaree Anannarukarn 37-37—74 +2
Aditi Ashok 34-40—74 +2
Jenny Bae 38-36—74 +2
Hye Jin Choi 36-38—74 +2
Anna Foster 37-37—74 +2
Maddison Hinson-Tolchard 36-38—74 +2
Auston Kim 38-36—74 +2
Somi Lee 36-38—74 +2
Mi Hyang Lee 37-37—74 +2
Yealimi Noh 37-37—74 +2
Anna Nordqvist 39-35—74 +2
Mao Saigo 39-35—74 +2
Luna Sobron Galmes 39-35—74 +2
Kajsa Arewfjall 37-38—75 +3
Celine Boutier 36-39—75 +3
Carlota Ciganda 37-38—75 +3
Diksha Dagar 36-39—75 +3
Daniela Darquea 34-41—75 +3
Dorthea Forbrigd 35-40—75 +3
Annabell Fuller 36-39—75 +3
Hannah Green 36-39—75 +3
Chisato Iwai 35-40—75 +3
Frida Kinhult 39-36—75 +3
Lydia Ko 36-39—75 +3
Jessica Korda 36-39—75 +3
Sara Kouskova 38-37—75 +3
Jennifer Kupcho 38-37—75 +3
Caley McGinty 37-38—75 +3
Avani Prashanth 36-39—75 +3
Smilla Sonderby 38-37—75 +3
Shannon Tan 37-38—75 +3
Miranda Wang 37-38—75 +3
Peiyun Chien 38-38—76 +4
Gurleen Kaur 38-38—76 +4
Chiara Tamburlini 39-37—76 +4
Pranavi Urs 38-38—76 +4
Chanettee Wannasaen 38-38—76 +4
Robyn Choi 38-39—77 +5
Alessandra Fanali 41-36—77 +5
Laura Fuenfstueck 35-42—77 +5
Leonie Harm 38-39—77 +5
Brooke Henderson 38-39—77 +5
Esther Henseleit 37-40—77 +5
Minami Katsu 37-40—77 +5
Megan Khang 38-39—77 +5
Yu Liu 37-40—77 +5
Yuri Yoshida 39-38—77 +5
Weiwei Zhang 41-36—77 +5
Manon De Roey 37-41—78 +6
Lindy Duncan 39-39—78 +6
Ariya Jutanugarn 40-38—78 +6
Stephanie Kyriacou 40-38—78 +6
Lucy Li 38-40—78 +6
Moa Folke 37-42—79 +7
Amelia Garvey 39-40—79 +7
Darcey Harry 39-40—79 +7
Nuria Iturrioz 38-41—79 +7
Momoka Kobori 39-40—79 +7
Minjee Lee 38-41—79 +7
Nastasia Nadaud 38-41—79 +7
Lisa Pettersson 35-45—80 +8
Wei-Ling Hsu 40-41—81 +9
Anne Van Dam 36-45—81 +9

