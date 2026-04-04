Home » Sports » Aramco Championship Par Scores

Aramco Championship Par Scores

The Associated Press

April 4, 2026, 9:37 PM

Saturday

At Shadow Creek Golf Course

Las Vegas

Purse: $4 million

Yardage: 6,765; Par: 72

Third Round

Lauren Coughlin 67-69-73—209 -7
Nelly Korda 68-74-69—211 -5
Nanna Koerstz Madsen 72-70-71—213 -3
Miyu Yamashita 67-75-71—213 -3
Leona Maguire 70-71-74—215 -1
Anna Huang 72-71-73—216 E
Karis Davidson 72-75-70—217 +1
Nasa Hataoka 67-78-73—218 +2
Casandra Alexander 71-73-75—219 +3
Carlota Ciganda 75-72-72—219 +3
Erika Hara 72-78-69—219 +3
Akie Iwai 72-71-76—219 +3
Lydia Ko 75-76-68—219 +3
Jennifer Kupcho 75-72-72—219 +3
Angel Yin 72-71-76—219 +3
Ina Yoon 70-74-75—219 +3
Jin Hee Im 72-76-72—220 +4
Hyo Joo Kim 68-73-79—220 +4
Patty Tavatanakit 72-73-75—220 +4
Aditi Ashok 74-71-76—221 +5
Allisen Corpuz 71-74-76—221 +5
Grace Kim 72-72-77—221 +5
Jin Young Ko 71-74-76—221 +5
Jing Yan 68-75-78—221 +5
Rose Zhang 73-78-70—221 +5
Hye Jin Choi 74-73-75—222 +6
Jessica Korda 75-74-73—222 +6
Andrea Lee 69-75-78—222 +6
Lucy Li 78-73-71—222 +6
Gaby Lopez 71-77-74—222 +6
Gabriela Ruffels 72-74-76—222 +6
Ruoning Yin 71-75-76—222 +6
Celine Boutier 75-76-72—223 +7
Brooke Henderson 77-71-75—223 +7
Charley Hull 70-78-75—223 +7
Chisato Iwai 75-71-77—223 +7
Jenny Shin 73-77-73—223 +7
Somi Lee 74-77-73—224 +8
Yan Liu 72-78-74—224 +8
Julia Lopez Ramirez 72-77-75—224 +8
Pauline Roussin 73-78-73—224 +8
Chiara Tamburlini 76-75-73—224 +8
Jeeno Thitikul 72-74-78—224 +8
Pajaree Anannarukarn 74-74-77—225 +9
Auston Kim 74-77-74—225 +9
Mi Hyang Lee 74-75-76—225 +9
Megan Khang 77-73-76—226 +10
A Lim Kim 71-76-79—226 +10
Brianna Navarrosa 73-78-75—226 +10
Luna Sobron Galmes 74-75-77—226 +10
Kajsa Arewfjall 75-75-77—227 +11
Gemma Dryburgh 69-78-80—227 +11
Anna Foster 74-74-79—227 +11
Amelia Garvey 79-69-79—227 +11
Sei Young Kim 72-79-76—227 +11
Yealimi Noh 74-74-79—227 +11
Lisa Pettersson 80-70-77—227 +11
Cassie Porter 72-76-79—227 +11
Shannon Tan 75-73-79—227 +11
Carla Tejedo 71-80-76—227 +11
Lottie Woad 72-77-78—227 +11
Weiwei Zhang 77-74-76—227 +11
Perrine Delacour 73-76-79—228 +12
Ayaka Furue 73-77-78—228 +12
Maddison Hinson-Tolchard 74-74-80—228 +12
You Min Hwang 73-77-78—228 +12
Caley McGinty 75-72-81—228 +12
Mimi Rhodes 71-80-77—228 +12
Daniela Darquea 75-75-79—229 +13
Pranavi Urs 76-75-78—229 +13
Lauren Walsh 70-80-80—230 +14
Alice Hewson 73-77-81—231 +15
Avani Prashanth 75-76-81—232 +16

