Aramco Championship Par Scores

Saturday
At Shadow Creek Golf Course
Las Vegas
Purse: $4 million
Yardage: 6,765; Par: 72
Third Round
|Lauren Coughlin
|67-69-73—209
|-7
|Nelly Korda
|68-74-69—211
|-5
|Nanna Koerstz Madsen
|72-70-71—213
|-3
|Miyu Yamashita
|67-75-71—213
|-3
|Leona Maguire
|70-71-74—215
|-1
|Anna Huang
|72-71-73—216
|E
|Karis Davidson
|72-75-70—217
|+1
|Nasa Hataoka
|67-78-73—218
|+2
|Casandra Alexander
|71-73-75—219
|+3
|Carlota Ciganda
|75-72-72—219
|+3
|Erika Hara
|72-78-69—219
|+3
|Akie Iwai
|72-71-76—219
|+3
|Lydia Ko
|75-76-68—219
|+3
|Jennifer Kupcho
|75-72-72—219
|+3
|Angel Yin
|72-71-76—219
|+3
|Ina Yoon
|70-74-75—219
|+3
|Jin Hee Im
|72-76-72—220
|+4
|Hyo Joo Kim
|68-73-79—220
|+4
|Patty Tavatanakit
|72-73-75—220
|+4
|Aditi Ashok
|74-71-76—221
|+5
|Allisen Corpuz
|71-74-76—221
|+5
|Grace Kim
|72-72-77—221
|+5
|Jin Young Ko
|71-74-76—221
|+5
|Jing Yan
|68-75-78—221
|+5
|Rose Zhang
|73-78-70—221
|+5
|Hye Jin Choi
|74-73-75—222
|+6
|Jessica Korda
|75-74-73—222
|+6
|Andrea Lee
|69-75-78—222
|+6
|Lucy Li
|78-73-71—222
|+6
|Gaby Lopez
|71-77-74—222
|+6
|Gabriela Ruffels
|72-74-76—222
|+6
|Ruoning Yin
|71-75-76—222
|+6
|Celine Boutier
|75-76-72—223
|+7
|Brooke Henderson
|77-71-75—223
|+7
|Charley Hull
|70-78-75—223
|+7
|Chisato Iwai
|75-71-77—223
|+7
|Jenny Shin
|73-77-73—223
|+7
|Somi Lee
|74-77-73—224
|+8
|Yan Liu
|72-78-74—224
|+8
|Julia Lopez Ramirez
|72-77-75—224
|+8
|Pauline Roussin
|73-78-73—224
|+8
|Chiara Tamburlini
|76-75-73—224
|+8
|Jeeno Thitikul
|72-74-78—224
|+8
|Pajaree Anannarukarn
|74-74-77—225
|+9
|Auston Kim
|74-77-74—225
|+9
|Mi Hyang Lee
|74-75-76—225
|+9
|Megan Khang
|77-73-76—226
|+10
|A Lim Kim
|71-76-79—226
|+10
|Brianna Navarrosa
|73-78-75—226
|+10
|Luna Sobron Galmes
|74-75-77—226
|+10
|Kajsa Arewfjall
|75-75-77—227
|+11
|Gemma Dryburgh
|69-78-80—227
|+11
|Anna Foster
|74-74-79—227
|+11
|Amelia Garvey
|79-69-79—227
|+11
|Sei Young Kim
|72-79-76—227
|+11
|Yealimi Noh
|74-74-79—227
|+11
|Lisa Pettersson
|80-70-77—227
|+11
|Cassie Porter
|72-76-79—227
|+11
|Shannon Tan
|75-73-79—227
|+11
|Carla Tejedo
|71-80-76—227
|+11
|Lottie Woad
|72-77-78—227
|+11
|Weiwei Zhang
|77-74-76—227
|+11
|Perrine Delacour
|73-76-79—228
|+12
|Ayaka Furue
|73-77-78—228
|+12
|Maddison Hinson-Tolchard
|74-74-80—228
|+12
|You Min Hwang
|73-77-78—228
|+12
|Caley McGinty
|75-72-81—228
|+12
|Mimi Rhodes
|71-80-77—228
|+12
|Daniela Darquea
|75-75-79—229
|+13
|Pranavi Urs
|76-75-78—229
|+13
|Lauren Walsh
|70-80-80—230
|+14
|Alice Hewson
|73-77-81—231
|+15
|Avani Prashanth
|75-76-81—232
|+16
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.