2026 WNBA Draft Selections

Monday, April 13 New York First Round
1. Dallas, Azzi Fudd, G, UConn
2. Minnesota (via Chicago), Olivia Miles, G, TCU
3. Seattle (via Los Angeles), Awa Fam Thiam, C, Spain
4. Washington, Lauren Betts, C, UCLA
5. Chicago (via UConn), Gabriela Jaquez, G, UCLA
6. Toronto, KiKi Rice, G, UCLA
7. Portland, Iyana Martin Carrion, G, Spain
8. Golden State, Flau’Jae Johnson, G, LSU, to Seattle for Draft Rights to Marta Suarez and 2028 2nd round pick.
9. Washington (via Seattle), Angela Dugalic, F, UCLA
10. Indiana, Raven Johnson, G, South Carolina
11. Washington (via New York), Cotie McMahon, F, Mississippi
12. Connecticut (via Phoenix), Nell Angloma, F, France
13. Atlanta, Madina Okot, F, South Carolina
14. Seattle (via Las Vegas), Taina Mair, G, Duke
15. Connecticut (via Minnesota), Gianna Kneepkens, G, UCLA
Second Round
16. Seattle (via Dallas), Marta Suarez, F, TCU, to Golden State for Draft Rights to Flau’Jae Johnson.
17. Portland (via Chicago), Frieda Buhner, F, Spain
18. Connecticut, Charlisse Leger-Walker, G, UCLA
19. Washington, Cassandre Prosper, G, Notre Dame
20. Los Angeles, Ta’Niya Latson, G, South Carolina
21. Chicago (via Portland), LaTasha Lattimore, F, Mississippi
22. Toronto, Teonni Key, F, Kentucky
23. Golden State, Ashlon Jackson, G, Duke
24. Los Angeles (via Seattle), Chance Gray, G, Ohio St.
25. Indiana, Justine Pissott, G/F, Vanderbilt
26. Toronto (via New York), Saffron Shiels, G, Australia
27. Phoenix, Ines Pitarch-Granel, G, France
28. Atlanta, Indya Nivar, G, UNC
29. Las Vegas, Janiah Barker, F, Tennessee
30. Washington (via Minnesota), Darianna Littlepage-Buggs, G/F, Baylor
Third Round
31. Dallas, Zee Spearman, F, Tennessee
32. Chicago, Tonie Morgan, G, UConn
33. Connecticut, Serah Williams, F, UConn
34. Washington, Rori Harmon, G, Texas
35. Los Angeles, Amelia Hassett, F, Kentucky
36. Toronto, Charlise Dunn, G, Davidson
37. Portland, Taylor Bigby, G, TCU
38. Golden State, Kokoro Tanaka, G, Japan
39. Seattle, Grace VanSlooten, F, Michigan St.
40. Indiana, Jessica Timmons, G, Alabama
41. New York, Manuela Puoch, F, Australia
42. Phoenix, Eszter Ratkai, G, Hungary
43. Atlanta, Kejia Ran, G, China
44. Las Vegas, Jordan Obi, G, Kentucky
45. Minnesota, Lani White, G, Utah
