2026 WNBA Draft Selections

The Associated Press

April 13, 2026, 9:30 PM

Monday, April 13 New York First Round

1. Dallas, Azzi Fudd, G, UConn

2. Minnesota (via Chicago), Olivia Miles, G, TCU

3. Seattle (via Los Angeles), Awa Fam Thiam, C, Spain

4. Washington, Lauren Betts, C, UCLA

5. Chicago (via UConn), Gabriela Jaquez, G, UCLA

6. Toronto, KiKi Rice, G, UCLA

7. Portland, Iyana Martin Carrion, G, Spain

8. Golden State, Flau’Jae Johnson, G, LSU, to Seattle for Draft Rights to Marta Suarez and 2028 2nd round pick.

9. Washington (via Seattle), Angela Dugalic, F, UCLA

10. Indiana, Raven Johnson, G, South Carolina

11. Washington (via New York), Cotie McMahon, F, Mississippi

12. Connecticut (via Phoenix), Nell Angloma, F, France

13. Atlanta, Madina Okot, F, South Carolina

14. Seattle (via Las Vegas), Taina Mair, G, Duke

15. Connecticut (via Minnesota), Gianna Kneepkens, G, UCLA

Second Round

16. Seattle (via Dallas), Marta Suarez, F, TCU, to Golden State for Draft Rights to Flau’Jae Johnson.

17. Portland (via Chicago), Frieda Buhner, F, Spain

18. Connecticut, Charlisse Leger-Walker, G, UCLA

19. Washington, Cassandre Prosper, G, Notre Dame

20. Los Angeles, Ta’Niya Latson, G, South Carolina

21. Chicago (via Portland), LaTasha Lattimore, F, Mississippi

22. Toronto, Teonni Key, F, Kentucky

23. Golden State, Ashlon Jackson, G, Duke

24. Los Angeles (via Seattle), Chance Gray, G, Ohio St.

25. Indiana, Justine Pissott, G/F, Vanderbilt

26. Toronto (via New York), Saffron Shiels, G, Australia

27. Phoenix, Ines Pitarch-Granel, G, France

28. Atlanta, Indya Nivar, G, UNC

29. Las Vegas, Janiah Barker, F, Tennessee

30. Washington (via Minnesota), Darianna Littlepage-Buggs, G/F, Baylor

Third Round

31. Dallas, Zee Spearman, F, Tennessee

32. Chicago, Tonie Morgan, G, UConn

33. Connecticut, Serah Williams, F, UConn

34. Washington, Rori Harmon, G, Texas

35. Los Angeles, Amelia Hassett, F, Kentucky

36. Toronto, Charlise Dunn, G, Davidson

37. Portland, Taylor Bigby, G, TCU

38. Golden State, Kokoro Tanaka, G, Japan

39. Seattle, Grace VanSlooten, F, Michigan St.

40. Indiana, Jessica Timmons, G, Alabama

41. New York, Manuela Puoch, F, Australia

42. Phoenix, Eszter Ratkai, G, Hungary

43. Atlanta, Kejia Ran, G, China

44. Las Vegas, Jordan Obi, G, Kentucky

45. Minnesota, Lani White, G, Utah

