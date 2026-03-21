World Tour Miami Open Results

Saturday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Saturday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 64
Rafael Jodar, Spain, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-1, 6-2.
Kamil Majchrzak, Poland, def. Learner Tien (20), United States, 6-2, 4-6, 6-2.
Quentin Halys, France, def. Alejandro Davidovich Fokina (16), Spain, 7-6 (8), 6-4.
Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, def. Zizou Bergs, Belgium, 7-6 (5), 7-6 (3).
Terence Atmane, France, def. Arthur Rinderknech (26), France, 7-6 (4), 6-3.
Jannik Sinner (2), Italy, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-3.
Felix Auger-Aliassime (7), Canada, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-6 (3), 7-5.
Corentin Moutet (30), France, def. Tomas Machac, Czechia, 6-0, 1-6, 6-4.
Daniil Medvedev (9), Russia, def. Rei Sakamoto, Japan, 6-7 (10), 6-3, 6-1.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Andrey Rublev (15), Russia, 6-7 (5), 6-2, 6-4.
Alex Michelsen, United States, def. Cameron Norrie (23), Britain, 7-5, 6-7 (4), 6-4.
Jakub Mensik (12), Czechia, def. Adam Walton, Australia, 3-6, 6-2, 6-4.
Ugo Humbert (31), France, def. Gabriel Diallo, Canada, 6-1, 6-4.
Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-4, 6-2.
Women’s Singles
Round of 64
Iva Jovic (18), United States, def. Paula Badosa, Spain, 6-2, 6-1.
Jessica Pegula (5), United States, def. Francesca Jones, Britain, 6-1, 3-0, ret.
Leylah Fernandez (26), Canada, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 7-6 (1), 3-6, 6-1.
Zheng Qinwen (23), China, def. Sloane Stephens, United States, 6-3, 6-2.
Madison Keys (15), United States, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 6-0, 6-3.
Talia Gibson, Australia, def. Naomi Osaka (16), Japan, 7-5, 6-4.
Women’s Singles
Round of 32
Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Diana Shnaider (20), Russia, 6-3, 6-3.
Mirra Andreeva (8), Russia, def. Marie Bouzkova (32), Czechia, 7-6 (4), 6-2.
Amanda Anisimova (6), United States, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-4, 6-2.
Victoria Mboko (10), Canada, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-1, 7-5.
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Katie Boulter, Britain, 6-3, 7-5.
Sorana Cirstea, Romania, def. Elise Mertens (21), Belgium, 6-3, 6-2.
Alexandra Eala (31), Philippines, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 7-6 (2).
Women’s Doubles
Round of 32
Zhaoxuan Yang, China, and Miyu (1994) Kato, Japan, def. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 6-1, 1-6, 10-7.
Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, 3-6, 6-4, 10-4.
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Shuko Aoyama, Japan, and Ulrikke Eikeri, Norway, 6-3, 6-2.
Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Kristina Mladenovic, France, and Jelena Ostapenko, Latvia, 6-4, 6-7 (2), 10-7.
Jennifer Brady and Caty McNally, United States, def. Darija Jurak Schreiber, Croatia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-4, 7-6 (2).
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Alexandra Panova and Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-2.
Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Ingrid Neel, Estonia, def. Hailey Baptiste and Peyton Stearns, United States, 6-2, 6-7 (4), 10-6.
