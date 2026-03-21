World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 21, 2026, 8:18 PM

Saturday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Saturday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Rafael Jodar, Spain, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-1, 6-2.

Kamil Majchrzak, Poland, def. Learner Tien (20), United States, 6-2, 4-6, 6-2.

Quentin Halys, France, def. Alejandro Davidovich Fokina (16), Spain, 7-6 (8), 6-4.

Tomas Martin Etcheverry (29), Argentina, def. Zizou Bergs, Belgium, 7-6 (5), 7-6 (3).

Terence Atmane, France, def. Arthur Rinderknech (26), France, 7-6 (4), 6-3.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-3.

Felix Auger-Aliassime (7), Canada, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-6 (3), 7-5.

Corentin Moutet (30), France, def. Tomas Machac, Czechia, 6-0, 1-6, 6-4.

Daniil Medvedev (9), Russia, def. Rei Sakamoto, Japan, 6-7 (10), 6-3, 6-1.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Andrey Rublev (15), Russia, 6-7 (5), 6-2, 6-4.

Alex Michelsen, United States, def. Cameron Norrie (23), Britain, 7-5, 6-7 (4), 6-4.

Jakub Mensik (12), Czechia, def. Adam Walton, Australia, 3-6, 6-2, 6-4.

Ugo Humbert (31), France, def. Gabriel Diallo, Canada, 6-1, 6-4.

Francisco Cerundolo (18), Argentina, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-4, 6-2.

Women’s Singles

Round of 64

Iva Jovic (18), United States, def. Paula Badosa, Spain, 6-2, 6-1.

Jessica Pegula (5), United States, def. Francesca Jones, Britain, 6-1, 3-0, ret.

Leylah Fernandez (26), Canada, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 7-6 (1), 3-6, 6-1.

Zheng Qinwen (23), China, def. Sloane Stephens, United States, 6-3, 6-2.

Madison Keys (15), United States, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 6-0, 6-3.

Talia Gibson, Australia, def. Naomi Osaka (16), Japan, 7-5, 6-4.

Women’s Singles

Round of 32

Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Diana Shnaider (20), Russia, 6-3, 6-3.

Mirra Andreeva (8), Russia, def. Marie Bouzkova (32), Czechia, 7-6 (4), 6-2.

Amanda Anisimova (6), United States, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-4, 6-2.

Victoria Mboko (10), Canada, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-1, 7-5.

Karolina Muchova (13), Czechia, def. Katie Boulter, Britain, 6-3, 7-5.

Sorana Cirstea, Romania, def. Elise Mertens (21), Belgium, 6-3, 6-2.

Alexandra Eala (31), Philippines, def. Magda Linette, Poland, 6-3, 7-6 (2).

Women’s Doubles

Round of 32

Zhaoxuan Yang, China, and Miyu (1994) Kato, Japan, def. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 6-1, 1-6, 10-7.

Xu Yifan and Xinyu Jiang, China, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, 3-6, 6-4, 10-4.

Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Shuko Aoyama, Japan, and Ulrikke Eikeri, Norway, 6-3, 6-2.

Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Kristina Mladenovic, France, and Jelena Ostapenko, Latvia, 6-4, 6-7 (2), 10-7.

Jennifer Brady and Caty McNally, United States, def. Darija Jurak Schreiber, Croatia, and Giuliana Olmos, Mexico, 6-4, 7-6 (2).

Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (2), Czechia, def. Alexandra Panova and Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-2.

Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Ingrid Neel, Estonia, def. Hailey Baptiste and Peyton Stearns, United States, 6-2, 6-7 (4), 10-6.

