World Tour Miami Open Results

The Associated Press

March 19, 2026

Thursday

At Hard Rock Stadium

Miami Gardens

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

MIAMI GARDENS (AP) _ Results Thursday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 128

Mariano Navone, Argentina, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (7), 6-3.

Rafael Jodar, Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-4, 4-6, 6-1.

Roberto Bautista Agut, Spain, def. James Duckworth, Australia, 7-6 (3), 7-6 (4).

Moise Kouame, France, def. Zachary Svajda, United States, 5-7, 6-4, 6-4.

Zizou Bergs, Belgium, def. Jenson Brooksby, United States, 7-5, 6-2.

Adrian Mannarino, France, def. Zhang Zhizhen, China, 6-3, 6-2.

Ethan Quinn, United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-2, 6-4.

Darwin Blanch, United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 3-6, 6-3.

Martin Landaluce, Spain, def. Marcos Giron, United States, 6-3, 7-6 (6).

Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Denis Shapovalov, Canada, 7-5, 6-3.

Matteo Berrettini, Italy, def. Alexandre Muller, France, 6-4, 6-2.

Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 2-6, 6-3, 7-6 (3).

Reilly Opelka, United States, def. Nuno Borges, Portugal, 6-7 (6), 6-2, 7-6 (5).

Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Arthur Fery, Britain, 6-1, 7-6 (4).

Martin Damm Jr, United States, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-0, ret.

Marin Cilic, Croatia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-4, 6-4.

Joao Fonseca, Brazil, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-4, 3-6, 6-2.

Raphael Collignon, Belgium, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (6).

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Ignacio Buse, Peru, 6-7 (6), 7-6 (6), 6-1.

Tomas Machac, Czechia, def. Emilio Nava, United States, 2-6, 6-4, 6-1.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Francisco Comesana, Argentina, 6-4, 6-2.

Kamil Majchrzak, Poland, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 4-6, 6-3, 6-1.

Quentin Halys, France, def. Liam Draxl, Canada, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Alex Michelsen, United States, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-2, 6-1.

Women’s Singles

Round of 128

Talia Gibson, Australia, def. Sara Bejlek, Czechia, 6-1, 6-0.

Paula Badosa, Spain, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-5, 6-3.

Tereza Valentova, Czechia, def. Katie Volynets, United States, 6-2, 6-4.

Alycia Parks, United States, def. Sinja Kraus, Austria, 7-5, 7-6 (4).

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Darja Semenistaja, Latvia, 6-4, 6-1.

Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Eva Lys, Germany, 6-1, 6-4.

Anastasia Zakharova, Russia, def. Anna Bondar, Hungary, 5-7, 6-3, 6-1.

Elvina Kalieva, United States, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5).

Francesca Jones, Britain, def. Venus Williams, United States, 7-5, 7-5.

Peyton Stearns, United States, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 7-6 (6), 6-4.

Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 4-6, 6-3.

Lilli Tagger, Austria, def. Ella Seidel, Germany, 6-7 (8), 6-4, 7-5.

Ann Li, United States, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-2, 2-6, 6-3.

Hailey Baptiste, United States, def. Tatjana Maria, Germany, 7-5, 6-2.

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Janice Tjen, Indonesia, 3-6, 6-3, 6-4.

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Solana Sierra, Argentina, 6-1, 6-3.

Caty McNally, United States, def. Rebeka Masarova, Switzerland, 6-2, 7-5.

Taylor Townsend, United States, def. Lulu Sun, New Zealand, 7-6 (5), 6-3.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Ashlyn Krueger, United States, 2-6, 6-4, 7-5.

Sloane Stephens, United States, def. Jennifer Brady, United States, 6-4, 6-2.

Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Antonia Ruzic, Croatia, 7-5, 7-6 (3).

Emerson Jones, Australia, def. Linda Fruhvirtova, Czechia, 3-6, 7-6 (3), 7-6 (4).

Women’s Singles

Round of 64

Alexandra Eala (31), Philippines, def. Laura Siegemund, Germany, 6-7 (6), 6-3, 6-3.

Marie Bouzkova (32), Czechia, def. Elsa Jacquemot, France, 6-2, 6-2.

Magda Linette, Poland, def. Iga Swiatek (2), Poland, 1-6, 7-5, 6-3.

