World Tour Miami Open Results

Thursday
At Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
MIAMI GARDENS (AP) _ Results Thursday from Miami Open at Hard Rock Stadium (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Mariano Navone, Argentina, def. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 7-6 (7), 6-3.
Rafael Jodar, Spain, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-4, 4-6, 6-1.
Roberto Bautista Agut, Spain, def. James Duckworth, Australia, 7-6 (3), 7-6 (4).
Moise Kouame, France, def. Zachary Svajda, United States, 5-7, 6-4, 6-4.
Zizou Bergs, Belgium, def. Jenson Brooksby, United States, 7-5, 6-2.
Adrian Mannarino, France, def. Zhang Zhizhen, China, 6-3, 6-2.
Ethan Quinn, United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 6-2, 6-4.
Darwin Blanch, United States, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 3-6, 6-3.
Martin Landaluce, Spain, def. Marcos Giron, United States, 6-3, 7-6 (6).
Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Denis Shapovalov, Canada, 7-5, 6-3.
Matteo Berrettini, Italy, def. Alexandre Muller, France, 6-4, 6-2.
Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 2-6, 6-3, 7-6 (3).
Reilly Opelka, United States, def. Nuno Borges, Portugal, 6-7 (6), 6-2, 7-6 (5).
Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Arthur Fery, Britain, 6-1, 7-6 (4).
Martin Damm Jr, United States, def. Jacob Fearnley, Britain, 6-0, ret.
Marin Cilic, Croatia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-4, 6-4.
Joao Fonseca, Brazil, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-4, 3-6, 6-2.
Raphael Collignon, Belgium, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 7-6 (3), 4-6, 7-6 (6).
Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Ignacio Buse, Peru, 6-7 (6), 7-6 (6), 6-1.
Tomas Machac, Czechia, def. Emilio Nava, United States, 2-6, 6-4, 6-1.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Francisco Comesana, Argentina, 6-4, 6-2.
Kamil Majchrzak, Poland, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 4-6, 6-3, 6-1.
Quentin Halys, France, def. Liam Draxl, Canada, 6-7 (4), 6-1, 6-1.
Alex Michelsen, United States, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-2, 6-1.
Women’s Singles
Round of 128
Talia Gibson, Australia, def. Sara Bejlek, Czechia, 6-1, 6-0.
Paula Badosa, Spain, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-5, 6-3.
Tereza Valentova, Czechia, def. Katie Volynets, United States, 6-2, 6-4.
Alycia Parks, United States, def. Sinja Kraus, Austria, 7-5, 7-6 (4).
Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Darja Semenistaja, Latvia, 6-4, 6-1.
Yuliia Starodubtseva, Ukraine, def. Eva Lys, Germany, 6-1, 6-4.
Anastasia Zakharova, Russia, def. Anna Bondar, Hungary, 5-7, 6-3, 6-1.
Elvina Kalieva, United States, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (5).
Francesca Jones, Britain, def. Venus Williams, United States, 7-5, 7-5.
Peyton Stearns, United States, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 7-6 (6), 6-4.
Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 4-6, 6-3.
Lilli Tagger, Austria, def. Ella Seidel, Germany, 6-7 (8), 6-4, 7-5.
Ann Li, United States, def. Kimberly Birrell, Australia, 6-2, 2-6, 6-3.
Hailey Baptiste, United States, def. Tatjana Maria, Germany, 7-5, 6-2.
Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Janice Tjen, Indonesia, 3-6, 6-3, 6-4.
Kamilla Rakhimova, Russia, def. Solana Sierra, Argentina, 6-1, 6-3.
Caty McNally, United States, def. Rebeka Masarova, Switzerland, 6-2, 7-5.
Taylor Townsend, United States, def. Lulu Sun, New Zealand, 7-6 (5), 6-3.
Dayana Yastremska, Ukraine, def. Ashlyn Krueger, United States, 2-6, 6-4, 7-5.
Sloane Stephens, United States, def. Jennifer Brady, United States, 6-4, 6-2.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, def. Antonia Ruzic, Croatia, 7-5, 7-6 (3).
Emerson Jones, Australia, def. Linda Fruhvirtova, Czechia, 3-6, 7-6 (3), 7-6 (4).
Women’s Singles
Round of 64
Alexandra Eala (31), Philippines, def. Laura Siegemund, Germany, 6-7 (6), 6-3, 6-3.
Marie Bouzkova (32), Czechia, def. Elsa Jacquemot, France, 6-2, 6-2.
Magda Linette, Poland, def. Iga Swiatek (2), Poland, 1-6, 7-5, 6-3.
