World Baseball Classic Glance

All Times EDT
GROUP A
|W
|L
|Pct.
|Canada
|3
|1
|.750
|Puerto Rico
|3
|1
|.750
|Cuba
|2
|2
|.500
|Colombia
|1
|3
|.250
|Panama
|1
|3
|.250
GROUP B
|W
|L
|Pct.
|Italy
|4
|0
|1.000
|United States
|3
|1
|.750
|Mexico
|2
|2
|.500
|Britain
|1
|3
|.250
|Brazil
|0
|4
|.000
GROUP C
|W
|L
|Pct.
|Japan
|4
|0
|1.000
|South Korea
|2
|2
|.500
|Australia
|2
|2
|.500
|Taiwan
|2
|2
|.500
|Czech Republic
|0
|4
|.000
GROUP D
|W
|L
|Pct.
|Dominican Republic
|4
|0
|1.000
|Venezuela
|3
|1
|.750
|Israel
|2
|2
|.500
|Netherlands
|1
|3
|.250
|Nicaragua
|0
|4
|.000
___
Wednesday, March 4
Australia 3, Taiwan 0
Thursday, March 5
South Korea 11, Czech Republic 4
Australia 5, Czech Republic 1
Friday, March 6
Japan 13, Taiwan 0, 7 innings
Cuba 3, Panama 1
Venezuela 6, Netherlands 2
Mexico 8, Britain 2
Puerto Rico 5, Colombia 0
Dominican Republic 12, Nicaragua 3
United States 15, Brazil 5
Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings
Saturday, March 7
Japan 8, South Korea 6
Canada 8, Colombia 2
Netherlands 4, Nicaragua 3
Italy 8, Brazil 0
Venezuela 11, Israel 3
United States 9, Britain 1
Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings
Sunday, March 8
Japan 4, Australia 3
Cuba 7, Colombia 4
Dominican Republic 12, Netherlands 1, 7 innings
Italy 7, Britain 4
Panama 4, Canada 3
Israel 5, Nicaragua 0
Mexico 16, Brazil 0, 6 innings
Monday, March 9
South Korea 7, Australia 2
Colombia 4, Panama 3
Dominican Republic 10, Israel 1
Britain 8, Brazil 1
Venezuela 4, Nicaragua 0
Puerto Rico 4, Cuba 1
United States 5, Mexico 3
Tuesday, March 10
Japan 9, Czech Republic 0
Canada 3, Puerto Rico 2
Israel 6, Netherlands 2
Italy 8, United States 6
Wednesday, March 11
Canada 7, Cuba 2
Italy 9, Mexico 1
Dominican Republic 7, Venezuela 5
Friday, March 13
South Korea at Dominican Republic, 6:30 p.m.
United States at Canada, 8 p.m.
Saturday, March 14
Puerto Rico at Italy, 3 p.m.
Venezuela at Japan, 9 p.m.
Sunday, March 15
Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 8 p.m.
Monday, March 16
Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 8 p.m.
Tuesday, March 17
Finalist 2 at Finalist 1, 8 p.m.
