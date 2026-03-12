Live Radio
World Baseball Classic Glance

The Associated Press

March 12, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

GROUP A

W L Pct.
Canada 3 1 .750
Puerto Rico 3 1 .750
Cuba 2 2 .500
Colombia 1 3 .250
Panama 1 3 .250

GROUP B

W L Pct.
Italy 4 0 1.000
United States 3 1 .750
Mexico 2 2 .500
Britain 1 3 .250
Brazil 0 4 .000

GROUP C

W L Pct.
Japan 4 0 1.000
South Korea 2 2 .500
Australia 2 2 .500
Taiwan 2 2 .500
Czech Republic 0 4 .000

GROUP D

W L Pct.
Dominican Republic 4 0 1.000
Venezuela 3 1 .750
Israel 2 2 .500
Netherlands 1 3 .250
Nicaragua 0 4 .000

___

Wednesday, March 4

Australia 3, Taiwan 0

Thursday, March 5

South Korea 11, Czech Republic 4

Australia 5, Czech Republic 1

Friday, March 6

Japan 13, Taiwan 0, 7 innings

Cuba 3, Panama 1

Venezuela 6, Netherlands 2

Mexico 8, Britain 2

Puerto Rico 5, Colombia 0

Dominican Republic 12, Nicaragua 3

United States 15, Brazil 5

Taiwan 14, Czech Republic 0, 7 innings

Saturday, March 7

Japan 8, South Korea 6

Canada 8, Colombia 2

Netherlands 4, Nicaragua 3

Italy 8, Brazil 0

Venezuela 11, Israel 3

United States 9, Britain 1

Taiwan 5, South Korea 4, 10 innings

Sunday, March 8

Japan 4, Australia 3

Cuba 7, Colombia 4

Dominican Republic 12, Netherlands 1, 7 innings

Italy 7, Britain 4

Panama 4, Canada 3

Israel 5, Nicaragua 0

Mexico 16, Brazil 0, 6 innings

Monday, March 9

South Korea 7, Australia 2

Colombia 4, Panama 3

Dominican Republic 10, Israel 1

Britain 8, Brazil 1

Venezuela 4, Nicaragua 0

Puerto Rico 4, Cuba 1

United States 5, Mexico 3

Tuesday, March 10

Japan 9, Czech Republic 0

Canada 3, Puerto Rico 2

Israel 6, Netherlands 2

Italy 8, United States 6

Wednesday, March 11

Canada 7, Cuba 2

Italy 9, Mexico 1

Dominican Republic 7, Venezuela 5

Friday, March 13

South Korea at Dominican Republic, 6:30 p.m.

United States at Canada, 8 p.m.

Saturday, March 14

Puerto Rico at Italy, 3 p.m.

Venezuela at Japan, 9 p.m.

Sunday, March 15

Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 8 p.m.

Monday, March 16

Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 8 p.m.

Tuesday, March 17

Finalist 2 at Finalist 1, 8 p.m.

