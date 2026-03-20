Valspar Championship Par Scores

Friday
At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead
Palm Harbor, Fla.
Purse: $9.1 million
Yardage: 7,352; Par: 71
Second Round
|Sungjae Im
|64-69—133
|-9
|David Lipsky
|69-65—134
|-8
|Chandler Blanchet
|69-66—135
|-7
|Doug Ghim
|68-67—135
|-7
|Matt Fitzpatrick
|68-69—137
|-5
|Marco Penge
|69-68—137
|-5
|Alex Smalley
|68-69—137
|-5
|Jordan L. Smith
|69-68—137
|-5
|Brandt Snedeker
|65-72—137
|-5
|Jacob Bridgeman
|68-70—138
|-4
|Corey Conners
|69-69—138
|-4
|Tony Finau
|69-69—138
|-4
|Brooks Koepka
|71-67—138
|-4
|Danny Walker
|74-64—138
|-4
|Gary Woodland
|70-68—138
|-4
|Patrick Cantlay
|70-69—139
|-3
|Patrick Fishburn
|68-71—139
|-3
|David Ford
|69-70—139
|-3
|Rico Hoey
|71-68—139
|-3
|Nicolai Hojgaard
|69-70—139
|-3
|Billy Horschel
|67-72—139
|-3
|Tom Kim
|69-70—139
|-3
|Hank Lebioda
|71-68—139
|-3
|David Skinns
|69-70—139
|-3
|Jordan Spieth
|69-70—139
|-3
|Alejandro Tosti
|71-68—139
|-3
|Blades Brown
|69-71—140
|-2
|Pierceson Coody
|67-73—140
|-2
|Adrien Dumont De Chassart
|69-71—140
|-2
|Kensei Hirata
|71-69—140
|-2
|Seonghyeon Kim
|72-68—140
|-2
|Matthieu Pavon
|70-70—140
|-2
|Chandler Phillips
|71-69—140
|-2
|Seamus Power
|72-68—140
|-2
|Andrew Putnam
|67-73—140
|-2
|Xander Schauffele
|68-72—140
|-2
|Ricky Castillo
|68-73—141
|-1
|Emiliano Grillo
|71-70—141
|-1
|Takumi Kanaya
|73-68—141
|-1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|68-73—141
|-1
|Henrik Norlander
|73-68—141
|-1
|Chad Ramey
|71-70—141
|-1
|Kevin Roy
|72-69—141
|-1
|Sam Ryder
|72-69—141
|-1
|Justin Thomas
|72-69—141
|-1
|Karl Vilips
|69-72—141
|-1
|Matt Wallace
|73-68—141
|-1
|Kevin Yu
|73-68—141
|-1
|Keegan Bradley
|73-69—142
|E
|Joel Dahmen
|72-70—142
|E
|Ryo Hisatsune
|71-71—142
|E
|Lee Hodges
|72-70—142
|E
|Rasmus Hojgaard
|71-71—142
|E
|Justin Lower
|71-71—142
|E
|Denny McCarthy
|70-72—142
|E
|Isaiah Salinda
|74-68—142
|E
|Webb Simpson
|68-74—142
|E
|Jimmy Stanger
|71-71—142
|E
|Christiaan Bezuidenhout
|70-73—143
|+1
|Bud Cauley
|69-74—143
|+1
|Davis Chatfield
|69-74—143
|+1
|A.J. Ewart
|71-72—143
|+1
|Mackenzie Hughes
|72-71—143
|+1
|Stephan Jaeger
|71-72—143
|+1
|Michael Kim
|74-69—143
|+1
|Andrew Novak
|73-70—143
|+1
|John Parry
|72-71—143
|+1
|Patrick Rodgers
|71-72—143
|+1
|Matti Schmid
|73-70—143
|+1
|Kevin Streelman
|74-69—143
|+1
|Davis Thompson
|66-77—143
|+1
|John VanDerLaan
|69-74—143
|+1
|Vince Whaley
|69-74—143
|+1
|Dylan Wu
|72-71—143
|+1
|Wyndham Clark
|70-74—144
|+2
|Eric Cole
|72-72—144
|+2
|Zecheng Dou
|73-71—144
|+2
|Steven Fisk
|74-70—144
|+2
|Ben Griffin
|70-74—144
|+2
|Thorbjorn Olesen
|73-71—144
|+2
|Kristoffer Reitan
|74-70—144
|+2
|Adrien Saddier
|71-73—144
|+2
|Neal Shipley
|72-72—144
|+2
|Kris Ventura
|71-73—144
|+2
|Zachary Bauchou
|69-76—145
|+3
|Michael Brennan
|75-70—145
|+3
|Viktor Hovland
|70-75—145
|+3
|Pontus Nyholm
|74-71—145
|+3
|Paul Peterson
|70-75—145
|+3
|Aaron Rai
|68-77—145
|+3
|Marcelo Rozo
|73-72—145
|+3
|Jesper Svensson
|69-76—145
|+3
|Paul Waring
|75-70—145
|+3
|Daniel Brown
|75-71—146
|+4
|Nick Dunlap
|74-72—146
|+4
|Austin Eckroat
|78-68—146
|+4
|Luke Guthrie
|70-76—146
|+4
|Peter Malnati
|74-72—146
|+4
|Max McGreevy
|72-74—146
|+4
|Jackson Suber
|74-72—146
|+4
|Nick Taylor
|72-74—146
|+4
|Zac Blair
|71-76—147
|+5
|Lucas Glover
|73-74—147
|+5
|Joe Highsmith
|76-71—147
|+5
|Patton Kizzire
|74-73—147
|+5
|Danny Willett
|73-74—147
|+5
|Brice Garnett
|75-73—148
|+6
|Beau Hossler
|72-76—148
|+6
|Mark Hubbard
|73-75—148
|+6
|Mac Meissner
|74-74—148
|+6
|Davis Riley
|76-72—148
|+6
|Gordon Sargent
|75-73—148
|+6
|J.J. Spaun
|77-71—148
|+6
|Adam Svensson
|75-73—148
|+6
|Adam Hadwin
|76-73—149
|+7
|Greg Koch
|76-73—149
|+7
|Jeremy Paul
|76-73—149
|+7
|Taylor Pendrith
|76-73—149
|+7
|Adam Schenk
|73-76—149
|+7
|Sahith Theegala
|77-72—149
|+7
|Erik Van Rooyen
|73-76—149
|+7
|Rafael Campos
|73-77—150
|+8
|Garrick Higgo
|77-73—150
|+8
|Matt Kuchar
|73-77—150
|+8
|Taylor Moore
|73-77—150
|+8
|Austin Smotherman
|71-79—150
|+8
|Tyler Wilkes
|74-76—150
|+8
|Charley Hoffman
|78-73—151
|+9
|Matthew McCarty
|74-77—151
|+9
|Cameron Davis
|76-76—152
|+10
|Max Homa
|78-74—152
|+10
|Luke Clanton
|78-75—153
|+11
|Jeffrey Kang
|76-77—153
|+11
|John Keefer
|79-77—156
|+14
|Brian Campbell
|73-WD
