Valspar Championship Par Scores

The Associated Press

March 20, 2026, 7:22 PM

Friday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Second Round

Sungjae Im 64-69—133 -9
David Lipsky 69-65—134 -8
Chandler Blanchet 69-66—135 -7
Doug Ghim 68-67—135 -7
Matt Fitzpatrick 68-69—137 -5
Marco Penge 69-68—137 -5
Alex Smalley 68-69—137 -5
Jordan L. Smith 69-68—137 -5
Brandt Snedeker 65-72—137 -5
Jacob Bridgeman 68-70—138 -4
Corey Conners 69-69—138 -4
Tony Finau 69-69—138 -4
Brooks Koepka 71-67—138 -4
Danny Walker 74-64—138 -4
Gary Woodland 70-68—138 -4
Patrick Cantlay 70-69—139 -3
Patrick Fishburn 68-71—139 -3
David Ford 69-70—139 -3
Rico Hoey 71-68—139 -3
Nicolai Hojgaard 69-70—139 -3
Billy Horschel 67-72—139 -3
Tom Kim 69-70—139 -3
Hank Lebioda 71-68—139 -3
David Skinns 69-70—139 -3
Jordan Spieth 69-70—139 -3
Alejandro Tosti 71-68—139 -3
Blades Brown 69-71—140 -2
Pierceson Coody 67-73—140 -2
Adrien Dumont De Chassart 69-71—140 -2
Kensei Hirata 71-69—140 -2
Seonghyeon Kim 72-68—140 -2
Matthieu Pavon 70-70—140 -2
Chandler Phillips 71-69—140 -2
Seamus Power 72-68—140 -2
Andrew Putnam 67-73—140 -2
Xander Schauffele 68-72—140 -2
Ricky Castillo 68-73—141 -1
Emiliano Grillo 71-70—141 -1
Takumi Kanaya 73-68—141 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 68-73—141 -1
Henrik Norlander 73-68—141 -1
Chad Ramey 71-70—141 -1
Kevin Roy 72-69—141 -1
Sam Ryder 72-69—141 -1
Justin Thomas 72-69—141 -1
Karl Vilips 69-72—141 -1
Matt Wallace 73-68—141 -1
Kevin Yu 73-68—141 -1
Keegan Bradley 73-69—142 E
Joel Dahmen 72-70—142 E
Ryo Hisatsune 71-71—142 E
Lee Hodges 72-70—142 E
Rasmus Hojgaard 71-71—142 E
Justin Lower 71-71—142 E
Denny McCarthy 70-72—142 E
Isaiah Salinda 74-68—142 E
Webb Simpson 68-74—142 E
Jimmy Stanger 71-71—142 E
Christiaan Bezuidenhout 70-73—143 +1
Bud Cauley 69-74—143 +1
Davis Chatfield 69-74—143 +1
A.J. Ewart 71-72—143 +1
Mackenzie Hughes 72-71—143 +1
Stephan Jaeger 71-72—143 +1
Michael Kim 74-69—143 +1
Andrew Novak 73-70—143 +1
John Parry 72-71—143 +1
Patrick Rodgers 71-72—143 +1
Matti Schmid 73-70—143 +1
Kevin Streelman 74-69—143 +1
Davis Thompson 66-77—143 +1
John VanDerLaan 69-74—143 +1
Vince Whaley 69-74—143 +1
Dylan Wu 72-71—143 +1
Wyndham Clark 70-74—144 +2
Eric Cole 72-72—144 +2
Zecheng Dou 73-71—144 +2
Steven Fisk 74-70—144 +2
Ben Griffin 70-74—144 +2
Thorbjorn Olesen 73-71—144 +2
Kristoffer Reitan 74-70—144 +2
Adrien Saddier 71-73—144 +2
Neal Shipley 72-72—144 +2
Kris Ventura 71-73—144 +2
Zachary Bauchou 69-76—145 +3
Michael Brennan 75-70—145 +3
Viktor Hovland 70-75—145 +3
Pontus Nyholm 74-71—145 +3
Paul Peterson 70-75—145 +3
Aaron Rai 68-77—145 +3
Marcelo Rozo 73-72—145 +3
Jesper Svensson 69-76—145 +3
Paul Waring 75-70—145 +3
Daniel Brown 75-71—146 +4
Nick Dunlap 74-72—146 +4
Austin Eckroat 78-68—146 +4
Luke Guthrie 70-76—146 +4
Peter Malnati 74-72—146 +4
Max McGreevy 72-74—146 +4
Jackson Suber 74-72—146 +4
Nick Taylor 72-74—146 +4
Zac Blair 71-76—147 +5
Lucas Glover 73-74—147 +5
Joe Highsmith 76-71—147 +5
Patton Kizzire 74-73—147 +5
Danny Willett 73-74—147 +5
Brice Garnett 75-73—148 +6
Beau Hossler 72-76—148 +6
Mark Hubbard 73-75—148 +6
Mac Meissner 74-74—148 +6
Davis Riley 76-72—148 +6
Gordon Sargent 75-73—148 +6
J.J. Spaun 77-71—148 +6
Adam Svensson 75-73—148 +6
Adam Hadwin 76-73—149 +7
Greg Koch 76-73—149 +7
Jeremy Paul 76-73—149 +7
Taylor Pendrith 76-73—149 +7
Adam Schenk 73-76—149 +7
Sahith Theegala 77-72—149 +7
Erik Van Rooyen 73-76—149 +7
Rafael Campos 73-77—150 +8
Garrick Higgo 77-73—150 +8
Matt Kuchar 73-77—150 +8
Taylor Moore 73-77—150 +8
Austin Smotherman 71-79—150 +8
Tyler Wilkes 74-76—150 +8
Charley Hoffman 78-73—151 +9
Matthew McCarty 74-77—151 +9
Cameron Davis 76-76—152 +10
Max Homa 78-74—152 +10
Luke Clanton 78-75—153 +11
Jeffrey Kang 76-77—153 +11
John Keefer 79-77—156 +14
Brian Campbell 73-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

