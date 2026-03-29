Texas Children’s Houston Open Par Scores

Sunday
At Memorial Park Golf Course
Houston
Purse: $9.9 million
Yardage: 7,475; Par: 70
Final Round
|Gary Woodland (500), $1,782,000
|64-63-65-67—259
|-21
|Nicolai Hojgaard (300), $1,079,100
|68-62-63-71—264
|-16
|John Keefer (163), $584,100
|67-68-66-64—265
|-15
|Min Woo Lee (163), $584,100
|68-63-67-67—265
|-15
|Sam Stevens (110), $405,900
|67-65-67-67—266
|-14
|Jason Day (89), $322,988
|68-63-68-68—267
|-13
|Chris Gotterup (89), $322,988
|68-69-65-65—267
|-13
|Jake Knapp (89), $322,988
|69-65-71-62—267
|-13
|Sudarshan Yellamaraju (89), $322,988
|69-66-65-67—267
|-13
|Sahith Theegala (73), $259,875
|67-67-66-68—268
|-12
|Bronson Burgoon (0), $259,875
|68-68-66-66—268
|-12
|Adrien Dumont De Chassart (63), $220,275
|67-68-69-65—269
|-11
|Denny McCarthy (63), $220,275
|68-68-67-66—269
|-11
|Keith Mitchell (53), $170,775
|68-66-71-65—270
|-10
|Pontus Nyholm (53), $170,775
|69-66-68-67—270
|-10
|Thorbjorn Olesen (53), $170,775
|68-68-67-67—270
|-10
|Michael Thorbjornsen (53), $170,775
|68-64-66-72—270
|-10
|Jhonattan Vegas (53), $170,775
|67-67-68-68—270
|-10
|Max McGreevy (46), $136,125
|72-63-69-67—271
|-9
|Karl Vilips (46), $136,125
|68-65-71-67—271
|-9
|Sam Burns (37), $96,525
|65-72-69-66—272
|-8
|Zecheng Dou (37), $96,525
|66-67-69-70—272
|-8
|Harris English (37), $96,525
|71-66-68-67—272
|-8
|Beau Hossler (37), $96,525
|68-67-68-69—272
|-8
|Aldrich Potgieter (37), $96,525
|69-66-70-67—272
|-8
|Adam Scott (37), $96,525
|67-66-68-71—272
|-8
|Alex Smalley (37), $96,525
|67-68-70-67—272
|-8
|Michael Brennan (24), $59,625
|65-71-67-70—273
|-7
|Ben Griffin (24), $59,625
|70-68-68-67—273
|-7
|Harry Hall (24), $59,625
|69-67-70-67—273
|-7
|Rico Hoey (24), $59,625
|67-68-68-70—273
|-7
|Rasmus Hojgaard (24), $59,625
|68-67-71-67—273
|-7
|Stephan Jaeger (24), $59,625
|66-69-67-71—273
|-7
|Shane Lowry (24), $59,625
|69-67-69-68—273
|-7
|Mac Meissner (24), $59,625
|68-69-71-65—273
|-7
|Chad Ramey (24), $59,625
|67-67-69-70—273
|-7
|Jackson Suber (24), $59,625
|67-63-72-71—273
|-7
|Vince Whaley (24), $59,625
|68-67-70-68—273
|-7
|Austin Eckroat (15), $41,085
|67-69-68-70—274
|-6
|Tony Finau (15), $41,085
|67-69-67-71—274
|-6
|Jeffrey Kang (15), $41,085
|69-65-74-66—274
|-6
|Adrien Saddier (15), $41,085
|68-70-68-68—274
|-6
|Paul Waring (15), $41,085
|63-71-66-74—274
|-6
|Ricky Castillo (11), $32,175
|68-68-67-72—275
|-5
|William Mouw (11), $32,175
|69-68-70-68—275
|-5
|Andrew Putnam (11), $32,175
|70-67-69-69—275
|-5
|Jordan L. Smith (11), $32,175
|69-69-68-69—275
|-5
|Steven Fisk (9), $26,433
|68-69-67-72—276
|-4
|John Parry (9), $26,433
|70-68-67-71—276
|-4
|Erik Van Rooyen (9), $26,433
|70-68-67-71—276
|-4
|Christiaan Bezuidenhout (7), $23,938
|69-68-70-70—277
|-3
|Eric Cole (7), $23,938
|68-70-69-70—277
|-3
|Chris Kirk (7), $23,938
|69-67-69-72—277
|-3
|Matthieu Pavon (7), $23,938
|68-70-70-69—277
|-3
|Matt Wallace (7), $23,938
|66-68-72-71—277
|-3
|Tom Kim (6), $22,770
|70-65-69-74—278
|-2
|Matt Kuchar (6), $22,770
|67-71-71-69—278
|-2
|Jimmy Stanger (6), $22,770
|68-68-72-70—278
|-2
|Danny Willett (6), $22,770
|68-70-66-74—278
|-2
|Sungjae Im (5), $21,879
|67-70-72-70—279
|-1
|Takumi Kanaya (5), $21,879
|71-65-69-74—279
|-1
|Kurt Kitayama (5), $21,879
|66-71-73-69—279
|-1
|Davis Riley (5), $21,879
|72-65-69-73—279
|-1
|Sam Ryder (5), $21,879
|69-65-75-70—279
|-1
|Lee Hodges (4), $21,087
|68-70-72-70—280
|E
|Peter Malnati (4), $21,087
|74-64-72-70—280
|E
|Kevin Roy (4), $21,087
|67-71-73-69—280
|E
|Danny Walker (3), $20,691
|68-70-71-72—281
|+1
|Garrick Higgo (3), $20,394
|71-67-74-71—283
|+3
|Jesper Svensson (3), $20,394
|67-70-73-73—283
|+3
|Brice Garnett (3), $19,899
|69-68-77-70—284
|+4
|Emiliano Grillo (3), $19,899
|70-67-72-75—284
|+4
|Tom Hoge (3), $19,899
|65-73-72-74—284
|+4
|Matti Schmid (3), $19,503
|67-69-75-74—285
|+5
|Luke Clanton (3), $19,305
|69-69-77-72—287
|+7
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.