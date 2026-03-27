Texas Children’s Houston Open Par Scores

The Associated Press

March 27, 2026, 8:13 PM

Friday

At Memorial Park Golf Course

Houston

Purse: $9.9 million

Yardage: 7,475; Par: 70

Second Round

Gary Woodland 64-63—127 -13
Nicolai Hojgaard 68-62—130 -10
Jackson Suber 67-63—130 -10
Jason Day 68-63—131 -9
Min Woo Lee 68-63—131 -9
Sam Stevens 67-65—132 -8
Michael Thorbjornsen 68-64—132 -8
Zecheng Dou 66-67—133 -7
Adam Scott 67-66—133 -7
Karl Vilips 68-65—133 -7
Jeffrey Kang 69-65—134 -6
Jake Knapp 69-65—134 -6
Keith Mitchell 68-66—134 -6
Chad Ramey 67-67—134 -6
Sam Ryder 69-65—134 -6
Sahith Theegala 67-67—134 -6
Jhonattan Vegas 67-67—134 -6
Matt Wallace 66-68—134 -6
Paul Waring 63-71—134 -6
Adrien Dumont De Chassart 67-68—135 -5
Rico Hoey 67-68—135 -5
Rasmus Hojgaard 68-67—135 -5
Beau Hossler 68-67—135 -5
Stephan Jaeger 66-69—135 -5
John Keefer 67-68—135 -5
Tom Kim 70-65—135 -5
Max McGreevy 72-63—135 -5
Pontus Nyholm 69-66—135 -5
Aldrich Potgieter 69-66—135 -5
Alex Smalley 67-68—135 -5
Vince Whaley 68-67—135 -5
Sudarshan Yellamaraju 69-66—135 -5
Michael Brennan 65-71—136 -4
Bronson Burgoon 68-68—136 -4
Ricky Castillo 68-68—136 -4
Austin Eckroat 67-69—136 -4
Tony Finau 67-69—136 -4
Harry Hall 69-67—136 -4
Takumi Kanaya 71-65—136 -4
Chris Kirk 69-67—136 -4
Shane Lowry 69-67—136 -4
Denny McCarthy 68-68—136 -4
Thorbjorn Olesen 68-68—136 -4
Matti Schmid 67-69—136 -4
Jimmy Stanger 68-68—136 -4
Christiaan Bezuidenhout 69-68—137 -3
Sam Burns 65-72—137 -3
Harris English 71-66—137 -3
Steven Fisk 68-69—137 -3
Brice Garnett 69-68—137 -3
Chris Gotterup 68-69—137 -3
Emiliano Grillo 70-67—137 -3
Sungjae Im 67-70—137 -3
Kurt Kitayama 66-71—137 -3
Mac Meissner 68-69—137 -3
William Mouw 69-68—137 -3
Andrew Putnam 70-67—137 -3
Davis Riley 72-65—137 -3
Jesper Svensson 67-70—137 -3
Luke Clanton 69-69—138 -2
Eric Cole 68-70—138 -2
Ben Griffin 70-68—138 -2
Garrick Higgo 71-67—138 -2
Lee Hodges 68-70—138 -2
Tom Hoge 65-73—138 -2
Matt Kuchar 67-71—138 -2
Peter Malnati 74-64—138 -2
John Parry 70-68—138 -2
Matthieu Pavon 68-70—138 -2
Kevin Roy 67-71—138 -2
Adrien Saddier 68-70—138 -2
Jordan L. Smith 69-69—138 -2
Erik Van Rooyen 70-68—138 -2
Danny Walker 68-70—138 -2
Danny Willett 68-70—138 -2
Pierceson Coody 70-WD

Missed Cut

Nick Dunlap 72-67—139 -1
Cole Hammer 67-72—139 -1
Joe Highsmith 71-68—139 -1
Mason Howell 73-66—139 -1
Mackenzie Hughes 71-68—139 -1
Hank Lebioda 71-68—139 -1
Taylor Moore 67-72—139 -1
Rasmus Neergaard-Petersen 69-70—139 -1
Marco Penge 66-73—139 -1
J.T. Poston 71-68—139 -1
Adam Svensson 71-68—139 -1
Kevin Yu 71-68—139 -1
Will Zalatoris 70-69—139 -1
Rickie Fowler 67-73—140 E
Ryan Gerard 74-66—140 E
Doug Ghim 72-68—140 E
Charley Hoffman 71-69—140 E
Billy Horschel 70-70—140 E
Hao-Tong Li 70-70—140 E
Seamus Power 68-72—140 E
Neal Shipley 70-70—140 E
Davis Thompson 72-68—140 E
Nicolas Echavarria 72-69—141 +1
Patrick Fishburn 68-73—141 +1
Mark Hubbard 70-71—141 +1
Christo Lamprecht 75-66—141 +1
Kyoung-Hoon Lee 68-73—141 +1
Aaron Wise 68-73—141 +1
Daniel Brown 69-73—142 +2
Davis Chatfield 70-72—142 +2
Wyndham Clark 74-68—142 +2
A.J. Ewart 75-67—142 +2
David Ford 73-69—142 +2
Isaiah Salinda 72-70—142 +2
Alejandro Tosti 72-70—142 +2
Dylan Wu 70-72—142 +2
Zachary Bauchou 70-73—143 +3
Ryan Fox 72-71—143 +3
Gordon Sargent 75-68—143 +3
Adam Schenk 68-75—143 +3
Max Greyserman 70-74—144 +4
Kensei Hirata 75-69—144 +4
Patton Kizzire 70-74—144 +4
Brooks Koepka 75-69—144 +4
Trey Mullinax 71-73—144 +4
Kristoffer Reitan 75-69—144 +4
Patrick Rodgers 72-72—144 +4
John VanDerLaan 76-68—144 +4
Kris Ventura 76-68—144 +4
Brian Campbell 69-76—145 +5
Rafael Campos 74-71—145 +5
David Lipsky 77-68—145 +5
Casey Russell 71-74—145 +5
Seonghyeon Kim 73-73—146 +6
Chandler Blanchet 73-74—147 +7
Taylor Pendrith 75-72—147 +7
Chandler Phillips 73-74—147 +7
Lucas Glover 77-73—150 +10
Justin Lower 76-77—153 +13

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

