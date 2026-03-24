Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, March 25

The Associated Press

March 24, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, March 25

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Adelaide at Geelong

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Illinois St. at Dayton, Quarterfinal

9 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Nevada at Auburn, Quarterfinal

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Northwestern at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

5:30 p.m.

SECN — Louisville at Kentucky

6 p.m.

ACCN — Arizona St. at NC State

7:30 p.m.

SECN — Clemson at South Carolina

8 p.m.

ACCN — Liberty at Virginia

GOLF

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India

MLB BASEBALL

8:05 p.m.

NETFLIX — N.Y. Yankees at San Francisco

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Atlanta at Detroit

9:35 p.m.

ESPN — Houston at Minnesota

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Boston at Buffalo

TRUTV — Boston at Buffalo

SOCCER (WOMEN’S)

1:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Barcelona at Real Madrid, Quarterfinal – Leg 1

3:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Manchester United, Quarterfinal – Leg 1

10 p.m.

CBSSN — NWSL: Portland at San Diego

TENNIS

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Quarterfinal 1 & 2; WTA Quarterfinal 3 & 4; ATP Doubles 2nd Round

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Indy at Grand Rapids

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Nebraska at Atlanta

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up