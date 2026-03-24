Sports on TV for Wednesday, March 25

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, March 25
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Adelaide at Geelong
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Illinois St. at Dayton, Quarterfinal
9 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Nevada at Auburn, Quarterfinal
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Northwestern at North Carolina
COLLEGE SOFTBALL
5:30 p.m.
SECN — Louisville at Kentucky
6 p.m.
ACCN — Arizona St. at NC State
7:30 p.m.
SECN — Clemson at South Carolina
8 p.m.
ACCN — Liberty at Virginia
GOLF
3:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India
MLB BASEBALL
8:05 p.m.
NETFLIX — N.Y. Yankees at San Francisco
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Atlanta at Detroit
9:35 p.m.
ESPN — Houston at Minnesota
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Boston at Buffalo
TRUTV — Boston at Buffalo
SOCCER (WOMEN’S)
1:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Barcelona at Real Madrid, Quarterfinal – Leg 1
3:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Bayern Munich at Manchester United, Quarterfinal – Leg 1
10 p.m.
CBSSN — NWSL: Portland at San Diego
TENNIS
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Quarterfinal 1 & 2; WTA Quarterfinal 3 & 4; ATP Doubles 2nd Round
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Indy at Grand Rapids
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Nebraska at Atlanta
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.