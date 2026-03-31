Sports on TV for Wednesday, April 1

The Associated Press

March 31, 2026, 11:40 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, April 1

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Collingwood at Brisbane

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

10 a.m.

NBATV — Nairobi City Thunder vs. Petro de Luanda

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Colorado, Quarterfinal, Las Vegas

10:30 p.m.

FS1 — College Basketball Crown: Baylor vs. Minnesota, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — WBIT Tournament: Columbia vs. BYU, Championship, Wichita, Kan.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Mercer at Georgia Tech

GOLF

1:30 p.m.

GOLF — Augusta National Women’s Amateur: First Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.

MLB BASEBALL

12:30 p.m.

MLBN — Texas at Baltimore (12:35 p.m.)

4 p.m.

MLBN — N.Y. Yankees at Seattle (4:10 p.m.)

8 p.m.

MLBN — Cleveland at L.A. Dodgers (8:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Boston at Miami

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at Golden State

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

10 p.m.

ESPNU — Western Conference First Round Playoffs: San Diego at South Bay

NBL BASKETBALL

4:30 a.m.

NBATV — NBL Finals: Sydney Kings at Adelaide 36ers, Game 4

NHL HOCKEY

9 p.m.

TNT — Anaheim at San Jose

TRUTV — Anaheim at San Jose

SOCCER (MEN’S)

8 p.m.

CBSSN— Lamar Hunt U.S. Open Cup: Spokane at Colorado Springs, Second Round

SOCCER (WOMEN’S)

12:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Manchester United at Bayern Munich, Quarterfinal – Leg 2

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at Chelsea, Quarterfinal – Leg 2

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: Houston at Nebraska

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

