Sports on TV for Wednesday, April 1

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, April 1
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Collingwood at Brisbane
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
10 a.m.
NBATV — Nairobi City Thunder vs. Petro de Luanda
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Colorado, Quarterfinal, Las Vegas
10:30 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Baylor vs. Minnesota, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — WBIT Tournament: Columbia vs. BYU, Championship, Wichita, Kan.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Mercer at Georgia Tech
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: First Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Texas at Baltimore (12:35 p.m.)
4 p.m.
MLBN — N.Y. Yankees at Seattle (4:10 p.m.)
8 p.m.
MLBN — Cleveland at L.A. Dodgers (8:20 p.m.)
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Boston at Miami
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at Golden State
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
10 p.m.
ESPNU — Western Conference First Round Playoffs: San Diego at South Bay
NBL BASKETBALL
4:30 a.m.
NBATV — NBL Finals: Sydney Kings at Adelaide 36ers, Game 4
NHL HOCKEY
9 p.m.
TNT — Anaheim at San Jose
TRUTV — Anaheim at San Jose
SOCCER (MEN’S)
8 p.m.
CBSSN— Lamar Hunt U.S. Open Cup: Spokane at Colorado Springs, Second Round
SOCCER (WOMEN’S)
12:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Manchester United at Bayern Munich, Quarterfinal – Leg 2
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at Chelsea, Quarterfinal – Leg 2
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: Houston at Nebraska
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.