Sports on TV for Tuesday, March 31

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 31
BASKETBALL AFRICA LEAGUE
1 p.m.
NBATV — DAR City vs. Al Ahl Ly
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN2 — Auburn at Georgia Tech
8 p.m.
ACCN — Campbell at North Carolina
SECN — Kansas at Missouri
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NJCAA Division I Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Penn St. at Pittsburgh
SECN — Wichita St. at Oklahoma
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
9 p.m.
ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
7 p.m.
ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Washington at Philadelphia (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Seattle (9:40 p.m.)
TRUTV — N.Y. Yankees at Seattle (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: New York at Houston
PEACOCK — New York at Houston
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Portland at L.A. Clippers
PEACOCK — Portland at L.A. Clippers
NBL BASKETBALL
4:30 a.m. (Wednesday)
NBATV — Sydney Kings vs. Adelaide 36ers
SOCCER (MEN’S)
11:50 a.m.
FS2 — International Friendly: Norway vs. Switzerland, Oslo, Norway
2:30 p.m.
FS1 — UEFA World Cup Qualifier Playoff: Bosnia-Herzegovina vs. Italy, Final – Path A
FS2 — International Friendly: England vs. Japan, London
4:55 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Congo vs. Jamaica, Final – Path A, Guadalajara, Mexico
11 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Iraq vs. Bolivia, Final – Path B, Guadalupe, Mexico
7 p.m.
CBSSN— Lamar Hunt U.S. Open Cup: Knoxville at Asheville City, Second Round
TNT — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Atlanta
TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Atlanta
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds
