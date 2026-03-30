Sports on TV for Tuesday, March 31

The Associated Press

March 30, 2026, 5:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 31

BASKETBALL AFRICA LEAGUE

1 p.m.

NBATV — DAR City vs. Al Ahl Ly

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN2 — Auburn at Georgia Tech

8 p.m.

ACCN — Campbell at North Carolina

SECN — Kansas at Missouri

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NJCAA Division I Tournament: TBD, Championship, Lake Charles, La.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Penn St. at Pittsburgh

SECN — Wichita St. at Oklahoma

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

9 p.m.

ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

7 p.m.

ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Washington at Philadelphia (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Seattle (9:40 p.m.)

TRUTV — N.Y. Yankees at Seattle (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: New York at Houston

PEACOCK — New York at Houston

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Portland at L.A. Clippers

PEACOCK — Portland at L.A. Clippers

NBL BASKETBALL

4:30 a.m. (Wednesday)

NBATV — Sydney Kings vs. Adelaide 36ers

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Norway vs. Switzerland, Oslo, Norway

2:30 p.m.

FS1 — UEFA World Cup Qualifier Playoff: Bosnia-Herzegovina vs. Italy, Final – Path A

FS2 — International Friendly: England vs. Japan, London

4:55 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Congo vs. Jamaica, Final – Path A, Guadalajara, Mexico

11 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Iraq vs. Bolivia, Final – Path B, Guadalupe, Mexico

7 p.m.

CBSSN— Lamar Hunt U.S. Open Cup: Knoxville at Asheville City, Second Round

TNT — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Atlanta

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. Portugal, Atlanta

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Charleston – WTA Early Rounds

Related News

Recommended

