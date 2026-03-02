Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, March 3

The Associated Press

March 2, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 3

CHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — CHL Playoffs: Luleå Hockey at Frölunda Gothenburg, Final

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

SECN — Tennessee at South Carolina

6:30 p.m.

ESPNEWS — Alabama at Georgia

7 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

CBSSN — George Mason at VCU

ESPN — Clemson at North Carolina

ESPN2 — Kentucky at Texas A&M

ESPNU — Missouri at Oklahoma

FS1 — TCU at Texas Tech

NBCSN — Georgetown at St. John’s

PEACOCK — Georgetown at St. John’s

TRUTV — Seton Hall at Xavier

8 p.m.

SECN — Mississippi St. at Florida

9 p.m.

ACCN — Syracuse at Louisville

CBSSN — San Diego St. at Boise St.

ESPN2 — BYU at Cincinnati

ESPNU — Boston College at Virginia Tech

FS1 — Kansas at Arizona St.

NBCSN — Oregon at Illinois

PEACOCK — Oregon at Illinois

10 p.m.

SECN — LSU at Auburn

11 p.m.

CBSSN — Utah St. at UNLV

FS1 — Nebraska at UCLA

COLLEGE GOLF (WOMEN’S)

2:30 p.m.

GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: Second Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.

COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)

10 p.m.

BTN — UCLA at Southern Cal

GOLF

9 p.m.

ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Exhibition: Canada vs. Toronto, Dunedin, Fla.

3 p.m.

ESPN — Exhibition: U.S. vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.

6 p.m.

MLBN — Exhibition: Detroit vs. Dominican Republic, Santo Domingo, Dominican Republic

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: San Antonio at Philadelphia

PEACOCK — San Antonio at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Phoenix at Sacramento

PEACOCK — Phoenix at Sacramento

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Florida at New Jersey

9:30 p.m.

TNT — Tampa Bay at Minnesota

TRUTV — Tampa Bay at Minnesota

SOCCER (MEN’S)

12:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Cayman Islands vs. Bonaire, Group B, Willemstad, Curaçao

2:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Dominican Republic vs. Antigua & Barbuda, Group C, Alajuela, Costa Rica

2:30 p.m.

NBCSN — English Premier League: Sunderland at Leeds United

3:15 p.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton

6:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Jamaica vs. Puerto Rico, Group B, Willemstad, Curaçao

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

CBSSN — UEFA European Qualifier Group Stage: Spain vs. Iceland, League A – Group A3, Castellón, Spain

TENNIS

10:30 p.m.

TENNIS CHANNEL — Eisenhower Cup – Live; Tie Break Tens

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up