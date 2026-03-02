Sports on TV for Tuesday, March 3

(All times Eastern)
Tuesday, March 3
CHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — CHL Playoffs: Luleå Hockey at Frölunda Gothenburg, Final
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
SECN — Tennessee at South Carolina
6:30 p.m.
ESPNEWS — Alabama at Georgia
7 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
CBSSN — George Mason at VCU
ESPN — Clemson at North Carolina
ESPN2 — Kentucky at Texas A&M
ESPNU — Missouri at Oklahoma
FS1 — TCU at Texas Tech
NBCSN — Georgetown at St. John’s
PEACOCK — Georgetown at St. John’s
TRUTV — Seton Hall at Xavier
8 p.m.
SECN — Mississippi St. at Florida
9 p.m.
ACCN — Syracuse at Louisville
CBSSN — San Diego St. at Boise St.
ESPN2 — BYU at Cincinnati
ESPNU — Boston College at Virginia Tech
FS1 — Kansas at Arizona St.
NBCSN — Oregon at Illinois
PEACOCK — Oregon at Illinois
10 p.m.
SECN — LSU at Auburn
11 p.m.
CBSSN — Utah St. at UNLV
FS1 — Nebraska at UCLA
COLLEGE GOLF (WOMEN’S)
2:30 p.m.
GOLF — Darius Rucker Intercollegiate: Second Round, Long Cove Club, Hilton Head, S.C.
COLLEGE VOLLEYBALL (MEN’S)
10 p.m.
BTN — UCLA at Southern Cal
GOLF
9 p.m.
ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Exhibition: Canada vs. Toronto, Dunedin, Fla.
3 p.m.
ESPN — Exhibition: U.S. vs. San Francisco, Scottsdale, Ariz.
6 p.m.
MLBN — Exhibition: Detroit vs. Dominican Republic, Santo Domingo, Dominican Republic
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: San Antonio at Philadelphia
PEACOCK — San Antonio at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Phoenix at Sacramento
PEACOCK — Phoenix at Sacramento
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Florida at New Jersey
9:30 p.m.
TNT — Tampa Bay at Minnesota
TRUTV — Tampa Bay at Minnesota
SOCCER (MEN’S)
12:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Cayman Islands vs. Bonaire, Group B, Willemstad, Curaçao
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Dominican Republic vs. Antigua & Barbuda, Group C, Alajuela, Costa Rica
2:30 p.m.
NBCSN — English Premier League: Sunderland at Leeds United
3:15 p.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton
6:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Jamaica vs. Puerto Rico, Group B, Willemstad, Curaçao
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
CBSSN — UEFA European Qualifier Group Stage: Spain vs. Iceland, League A – Group A3, Castellón, Spain
TENNIS
10:30 p.m.
TENNIS CHANNEL — Eisenhower Cup – Live; Tie Break Tens
