Sports on TV for Tuesday, March 24

The Associated Press

March 23, 2026, 3:25 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, March 24

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN Coastal Carolina at Clemson

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: Wichita St. at Tulsa, Quarterfinal

9 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: St. Joseph’s at New Mexico, Quarterfinal

GOLF

7 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club, Finals – Match 2

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club, Finals – Match 3 (If Necessary)

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Boston vs. Minnesota, Fort Myers, Fla.

8 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Angels at L.A. Dodgers

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Orlando at Cleveland

PEACOCK — Orlando at Cleveland

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Denver at Phoenix

PEACOCK — Denver at Phoenix

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Tampa Bay

TRUTV — Minnesota at Tampa Bay

SOCCER (WOMEN’S)

1:40 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Lyonnes at VfL Wolfsburg, Quarterfinal – Leg 1

3:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Chelsea at Arsenal, Quarterfinal – Leg 1

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami WTA/ATP – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

