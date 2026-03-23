Sports on TV for Tuesday, March 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, March 24
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN Coastal Carolina at Clemson
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: Wichita St. at Tulsa, Quarterfinal
9 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: St. Joseph’s at New Mexico, Quarterfinal
GOLF
7 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club, Finals – Match 2
9 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club, Finals – Match 3 (If Necessary)
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Boston vs. Minnesota, Fort Myers, Fla.
8 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Angels at L.A. Dodgers
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Orlando at Cleveland
PEACOCK — Orlando at Cleveland
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Denver at Phoenix
PEACOCK — Denver at Phoenix
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Minnesota at Tampa Bay
TRUTV — Minnesota at Tampa Bay
SOCCER (WOMEN’S)
1:40 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Lyonnes at VfL Wolfsburg, Quarterfinal – Leg 1
3:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Chelsea at Arsenal, Quarterfinal – Leg 1
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami WTA/ATP – Live; ATP Round of 16; WTA Quarterfinal 1 & 2
