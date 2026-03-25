Sports on TV for Thursday, March 26

The Associated Press

March 25, 2026, 5:55 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, March 26

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:30 a.m.

FS2 — AFL: Adelaide at Geelong

AUTO RACING

10:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

2 a.m. (Friday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Miami at Clemson

8 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Texas vs. Purdue, Sweet Sixteen, San Jose, Calif.

7:30 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Nebraska, Sweet Sixteen, Houston

TRUTV — NCAA Tournament: Iowa vs. Nebraska, Sweet Sixteen, Houston

9:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Arkansas vs. Arizona, Sweet Sixteen, San Jose, Calif.

10:05 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Illinois vs. Houston, Sweet Sixteen, Houston

TRUTV — NCAA Tournament: Illinois vs. Houston, Sweet Sixteen, Houston

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: UConn vs. Michigan St., Regional Semifinal, Worcester, Pa.

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Dartmouth, Regional Semifinal, Worcester, Pa.

8:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Merrimack vs. N. Dakota, Regional Semifinal, Sioux Falls, S.D.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

5 p.m.

ACCN — Stanford at Boston College

6 p.m.

BTN — Oregon at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

BTN — Oregon at Northwestern

FIGURE SKATING

3 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India

11 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, First Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, First Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India

HORSE RACING

5:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:15 p.m.

NBC — Pittsburgh at N.Y. Mets

PEACOCK — Pittsburgh at N.Y. Mets

4 p.m.

MLBN — Detroit at San Diego (4:10 p.m.)

8:30 p.m.

NBC — Arizona at L.A. Dodgers

PEACOCK — Arizona at L.A. Dodgers

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — New York at Charlotte

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Minnesota at Florida

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Vegas

RUGBY (MEN’S)

4:55 a.m. (Friday)

FS2 — NRL: Dolphins at Brisbane

SOCCER (MEN’S)

10:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Moldova vs. Lithuania, Chisinau, Moldova

12:50 p.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Turkey vs. Romania, Semifinal – Path C, Istanbul

3:30 p.m.

FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Wales vs. Bosnia-Herzegovina, Semifinal – Path A, Cardiff, Wales

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Poland vs. Albania, Semifinal – Path B, Warsaw, Poland

4 p.m.

ESPN2 — International Friendly: France vs. Brazil, Foxborough, Mass.

6 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Bolivia vs. Suriname, Semifinal – Path B, Guadalupe, Mexico

7:20 p.m.

FS2 — International Friendly: Croatia vs. Colombia, Orlando, Fla.

10:55 p.m.

FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: New Caledonia vs. Jamaica, Semifinal – Path A, Guadalajara, Mexico

TENNIS

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Quarterfinals 3 & 4; WTA Semifinals; ATP Doubles Quarterfinals

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

