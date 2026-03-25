Sports on TV for Thursday, March 26

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, March 26
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:30 a.m.
FS2 — AFL: Adelaide at Geelong
AUTO RACING
10:30 p.m.
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
2 a.m. (Friday)
APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Miami at Clemson
8 p.m.
SECN — Oklahoma at Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Texas vs. Purdue, Sweet Sixteen, San Jose, Calif.
7:30 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Iowa vs. Nebraska, Sweet Sixteen, Houston
TRUTV — NCAA Tournament: Iowa vs. Nebraska, Sweet Sixteen, Houston
9:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Arkansas vs. Arizona, Sweet Sixteen, San Jose, Calif.
10:05 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Illinois vs. Houston, Sweet Sixteen, Houston
TRUTV — NCAA Tournament: Illinois vs. Houston, Sweet Sixteen, Houston
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: UConn vs. Michigan St., Regional Semifinal, Worcester, Pa.
5 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Wisconsin vs. Dartmouth, Regional Semifinal, Worcester, Pa.
8:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Merrimack vs. N. Dakota, Regional Semifinal, Sioux Falls, S.D.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
5 p.m.
ACCN — Stanford at Boston College
6 p.m.
BTN — Oregon at Ohio St.
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
BTN — Oregon at Northwestern
FIGURE SKATING
3 p.m.
USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India
11 a.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, First Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, First Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix
3:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India
HORSE RACING
5:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:15 p.m.
NBC — Pittsburgh at N.Y. Mets
PEACOCK — Pittsburgh at N.Y. Mets
4 p.m.
MLBN — Detroit at San Diego (4:10 p.m.)
8:30 p.m.
NBC — Arizona at L.A. Dodgers
PEACOCK — Arizona at L.A. Dodgers
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — New York at Charlotte
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Minnesota at Florida
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Vegas
RUGBY (MEN’S)
4:55 a.m. (Friday)
FS2 — NRL: Dolphins at Brisbane
SOCCER (MEN’S)
10:50 a.m.
FS2 — International Friendly: Moldova vs. Lithuania, Chisinau, Moldova
12:50 p.m.
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Turkey vs. Romania, Semifinal – Path C, Istanbul
3:30 p.m.
FS1 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Wales vs. Bosnia-Herzegovina, Semifinal – Path A, Cardiff, Wales
FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier: Poland vs. Albania, Semifinal – Path B, Warsaw, Poland
4 p.m.
ESPN2 — International Friendly: France vs. Brazil, Foxborough, Mass.
6 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: Bolivia vs. Suriname, Semifinal – Path B, Guadalupe, Mexico
7:20 p.m.
FS2 — International Friendly: Croatia vs. Colombia, Orlando, Fla.
10:55 p.m.
FS1 — 2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament: New Caledonia vs. Jamaica, Semifinal – Path A, Guadalajara, Mexico
TENNIS
1 p.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP Quarterfinals 3 & 4; WTA Semifinals; ATP Doubles Quarterfinals
