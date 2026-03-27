Sports on TV for March 30 – April 5

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 30
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — NC State at Georgia Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ESPNU — WBIT Tournament: TBD, Semifinal, Wichita, Kan.
5 p.m.
ESPNU — WBIT Tournament: TBD, Semifinal, Wichita, Kan.
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Fort Worth, Texas
9 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight, Sacramento, Calif.
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi St.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
1:30 p.m.
ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
12:30 p.m.
ESPNU — McDonald’s All American: Scrimmage, Glendale, Ariz.
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
FS1 — Pittsburgh at Cincinnati
9:40 p.m.
FS1 — San Francisco at San Diego
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Philadelphia at Miami
PEACOCK — Philadelphia at Miami
8 p.m.
PEACOCK — Chicago at San Antonio
9:30 p.m.
NBCSN — Detroit at Oklahoma City
PEACOCK — Detroit at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Pittsburgh at N.Y. Islanders
_____
Tuesday, March 31
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN2 — Auburn at Georgia Tech
8 p.m.
ACCN — Campbell at North Carolina
SECN — Kansas at Missouri
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Penn St. at Pittsburgh
SECN — Wichita St. at Oklahoma
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
9 p.m.
ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
7 p.m.
ESPN — McDonald’s All American: East vs. West, Glendale, Ariz.
MLB BASEBALL
9:40 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Seattle
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: New York at Houston
PEACOCK — New York at Houston
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Portland at L.A. Clippers
PEACOCK — Portland at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
8 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal
10 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal
_____
Wednesday, April 1
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
8 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Oklahoma vs. Colorado, Quarterfinal, Las Vegas
10:30 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Baylor vs. Minnesota, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — WBIT Tournament: TBD, Championship, Wichita, Kan.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Mercer at Georgia Tech
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: First Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Atlanta at Orlando
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at Golden State
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
7:30 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal
9:30 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Quarterfinal
NHL HOCKEY
9 p.m.
TNT — Anaheim at San Jose
TRUTV — Anaheim at San Jose
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — NWSL: TBA
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
_____
Thursday, April 2
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN2 — Arkansas at Auburn
SECN — Texas at South Carolina
8 p.m.
SECN — Louisville at Duke
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — NIT Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
8 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Stanford vs. West Virginia, Quarterfinal, Las Vegas
9:30 p.m.
ESPN — NIT Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
10:30 p.m.
FS1 — College Basketball Crown: Rutgers vs. Creighton, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
7 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
BTN — Wisconsin at Purdue
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: Montverde Academy (Fla.) vs. Prolific Prep (Fla.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
4 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: CIA Bella Vista Prep (Ariz.) vs. Paul VI (Va.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
6 p.m.
ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. AZ Compass Prep (Ariz.), Quarterfinal, Fishers, Ind.
8 p.m.
ESPNU — Chipotle Nationals: TBD vs. Dynamic Prep (Texas), Quarterfinal, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: DME Academy (Fla.) vs. Long Island Lutheran (N.Y.), Opening Round, Fishers, Ind.
Noon
ESPN2 — Chipotle Nationals: Bishop Gorman High School (Nev.) vs. Bullis School (Md.), Opening Round, Fishers, Ind.
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Second Round, Champions Retreat Golf Club, Evans, Ga.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, First Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, First Round, Shadow Creek, Las Vegas
MLB BASEBALL
9:45 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at San Francisco
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Detroit
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Oklahoma City
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
9:30 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Semifinal
_____
Friday, April 3
AUTO RACING
4:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Black’s Tire 200, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
COLLEGE BASEBALL
5:30 p.m.
SECN — LSU at Tennessee
6 p.m.
ACCN — Louisville at Duke
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)
9:30 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Phoenix (Courtside at the Women’s Final Four)
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Team and All-Around Championships, Lincoln, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
8:30 p.m.
SECN — Texas at Alabama
GOLF
1:30 p.m.
GOLF — Augusta National Women’s Amateur: Third Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Second Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
7 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Second Round, Shadow Creek, Las Vegas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
2 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.
4 p.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Semifinal, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. St. James Academy (Va.), Semifinal, Fishers, Ind.
Noon
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD vs. Westtown (Pa.), Semifinal, Fishers, Ind.
MLB BASEBALL
7:40 p.m.
APPLE TV — Milwaukee at Kansas City
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Chicago at New York
10 p.m.
NBATV — New Orleans at Sacramento
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
7 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Semifinal
_____
Saturday, April 4
AUTO RACING
2:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: North Carolina Education Lottery 250 Presented by Black’s Tire, Rockingham Speedway, Rockingham, N.C.
BOWLING
2 p.m.
CBS — PBA Tour: PBA U.S. vs. The World, Columbus, Ohio
COLLEGE BASEBALL
6 p.m.
ESPN2 — LSU at Tennessee
7:30 p.m.
SECN — Mississippi at Florida
9 p.m.
ESPN2 — Arizona St. at Arizona
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1:30 p.m.
FOX — College Basketball Crown: TBD, Semifinal, Las Vegas
4 p.m.
FOX — College Basketball Crown: TBD, Semifinal, Las Vegas
6 p.m.
TBS — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
8:30 p.m.
TBS — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
TNT — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
TRUTV — NCAA Tournament: TBD, Final Four, Indianapolis
COLLEGE GYMNASTICS (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Individual Event Finals, Lincoln, Neb.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Duke
ESPNU — Penn St. at Johns Hopkins
2 p.m.
ESPNU — Syracuse at North Carolina
6 p.m.
BTN — Ohio St. at Maryland
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
3 p.m.
BTN — Southern Cal at Northwestern
4 p.m.
ACCN — Syracuse at Duke
COLLEGE SOFTBALL
11:30 a.m.
SECN — Mississippi St. at Florida
1:30 p.m.
SECN — Georgia at Texas A&M
2 p.m.
ACCN — Notre Dame at Florida St.
3:30 p.m.
SECN — LSU at Missouri
4 p.m.
ESPNU — Gardner-Webb at SC-Upstate
5:30 p.m.
SECN — South Carolina at Tennessee
6 p.m.
ACCN — Clemson at Virginia Tech
ESPN — Texas at Alabama
GOLF
Noon
NBC — Augusta National Women’s Amateur: Final Round, Augusta National Golf Club, Augusta, Ga.
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
3:30 p.m.
NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Third Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Third Round, Shadow Creek, Las Vegas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
Noon
ESPN — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
10 a.m.
ESPN2 — Chipotle Nationals: TBD, Final, Fishers, Ind.
MLB BASEBALL
4:10 p.m.
FS1 — Milwaukee at Kansas City
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Atlanta at Arizona OR Chicago Cubs at Cleveland
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — San Antonio at Denver
7 p.m.
NBATV — Detroit at Philadelphia
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Detroit at N.Y. Rangers
3 p.m.
ABC — Colorado at Dallas
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
CBS — NWSL: Gotham FC at Kansas City
UFL FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Louisville at Orlando
_____
Sunday, April 5
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
SECN — Missouri at Kentucky
6 p.m.
BTN — Southern Cal at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5:30 p.m.
FOX — College Basketball Crown: TBD, Championship, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Championship, Indianapolis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
3:30 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship, Phoenix (Courtside at the Women’s Championship)
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
BTN — Rutgers at Michigan
COLLEGE SOFTBALL
2:30 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
4 p.m.
SECN — Auburn at Arkansas
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
2:30 p.m.
NBC — PGA Tour: Valero Texas Open, Final Round, TPC San Antonio – The Oaks Course, San Antonio
5 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Aramco Championship, Final Round, Shadow Creek, Las Vegas
MLB BASEBALL
7:20 p.m.
PEACOCK — St. Louis at Detroit
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBATV — Toronto at Boston
7:30 p.m.
NBC — L.A. Lakers at Dallas
PEACOCK — L.A. Lakers at Dallas
10 p.m.
NBC — Houston at Golden State
PEACOCK — Houston at Golden State
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
8 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Final
10 p.m.
ESPNU — Conference Playoffs: TBD, Final
NHL HOCKEY
TNT — Minnesota at Detroit
TRUTV — Minnesota at Detroit
3:30 p.m.
TNT — Boston at Philadelphia
TRUTV — Boston at Philadelphia
7 p.m.
ESPN — Washington at N.Y. Rangers
9:30 p.m.
ESPN — St. Louis at Colorado
SOCCER (WOMEN’S)
5 p.m.
ESPN2 — NWSL: Washington at Bay FC
_____
