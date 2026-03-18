Sports on TV for March 23 – 29

The Associated Press

March 18, 2026, 10:06 AM

Adv21-22

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 23

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

5 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Second Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Second Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Women’s Gymnastics Selection Special

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Dartmouth at Virginia

ESPNU — Michigan at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

BTN — UCLA at Rutgers

7 p.m.

SECN — Oklahoma at Mississippi

GOLF

9 p.m.

ESPN2 — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 1

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — San Antonio at Miami

PEACOCK — San Antonio at Miami

9:30 p.m.

NBCSN — Golden State at Dallas

PEACOCK — Golden State at Dallas

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Ottawa at N.Y. Rangers

_____

Tuesday, March 24

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN Coastal Carolina at Clemson

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal

9 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

GOLF

7 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 2

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: TBD, Finals – Match 3 (If Necessary)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Orlando at Cleveland

PEACOCK — Orlando at Cleveland

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Denver at Phoenix

PEACOCK — Denver at Phoenix

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Tampa Bay

TRUTV — Minnesota at Tampa Bay

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — German Cup: TBD

_____

Wednesday, March 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal

9 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Quarterfinal

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Northwestern at North Carolina

COLLEGE SOFTBALL

5:30 p.m.

SECN — Louisville at Kentucky

6 p.m.

ACCN — Arizona St. at NC State

7:30 p.m.

SECN — Clemson at South Carolina

8 p.m.

ACCN — Liberty at Virginia

GOLF

3:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Atlanta at Detroit

9:35 p.m.

ESPN — Houston at Minnesota

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Boston at Buffalo

TRUTV — Boston at Buffalo

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — German Cup: TBD

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Thursday, March 26

AUTO RACING

10:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

2 a.m. (Friday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Miami at Clemson

8 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

9:30 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

5 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

8:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

5 p.m.

ACCN — Stanford at Boston College

6 p.m.

BTN — Oregon at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

BTN — Oregon at Northwestern

FIGURE SKATING

3 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, First Round, DLF G&CC, New Delhi, India

11 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, First Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, First Round, Memorial Park Golf Course, Houston

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, First Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

3:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India

MLB BASEBALL

1:15 p.m.

NBC — Pittsburgh at N.Y. Mets

PEACOCK — Pittsburgh at N.Y. Mets

8:30 p.m.

NBC — Arizona at L.A. Dodgers

PEACOCK — Arizona at L.A. Dodgers

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — New York at Charlotte

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Minnesota at Florida

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Vegas

_____

Friday, March 27

AUTO RACING

2:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

10:30 p.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

2 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Miami at Clemson

ESPNU — Tennessee at Vanderbilt

SECN — Oklahoma at Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

9:30 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

TBA — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

5:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Semifinal

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

BTN — Maryland at Wisconsin

6 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

SECN — Mississippi at Tennessee

7 p.m.

BTN — Oregon at Northwestern

ESPN2 — Florida at Arkansas

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Second Round, DLF G&CC, New Delhi, India

11 a.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Second Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Second Round, Memorial Park Golf Course, Houston

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Second Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, First Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (Taped)

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Chicago at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Detroit at Buffalo

_____

Saturday, March 28

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1 p.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 1, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

2:30 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: NFPA 250, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

1 a.m. (Sunday)

APPLE TV — Formula 1: Aramco Japanese Grand Prix, Suzuka International Racing Course, Suzuka, Japan

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ACCN — Duke at Florida St.

SECN — Tennessee at Vanderbilt

5 p.m.

SECN — Oklahoma at Texas

7 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

8 p.m.

SECN — Auburn at Alabama

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NJCAA Tournament: TBD

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

TBA — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

5 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

7:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Sweet Sixteen

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPNU — Notre Dame at Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Michigan

ESPNU — Duke at Syracuse

4 p.m.

BTN — Penn St. at Ohio St.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — Rutgers at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ACCN — Florida St. at Clemson

SECN — Oklahoma at LSU

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Texas

5 p.m.

ACCN — Stanford at Duke

FIGURE SKATING

1 p.m.

USA — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague

8 p.m.

NBC — ISU: 2026 World Figure Skating Championships, Prague (Taped)

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Third Round, DLF G&CC, New Delhi, India

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Third Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Third Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Second Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Third Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

2:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Hero Indian Open, Final Round, DLF G&CC, New Delhi, India

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN2 — PFL Main Card: TBA, Pittsburgh

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Minnesota at Baltimore

7:15 p.m.

FOX — Regional Coverage: Kansas City at Atlanta OR N.Y. Yankees at San Francisco

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — San Antonio at Milwaukee

5:30 p.m.

ABC — Detroit at Minnesota

10 p.m.

NBATV — Utah at Phoenix

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Windy City at Westchester

NHL HOCKEY

5 p.m.

NHLN — Minnesota at Boston

8 p.m.

ABC — Philadelphia at Detroit

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — NWSL: Utah at Boston

2 p.m.

CBS — NWSL: Washington at Denver

4 p.m.

CBS — NWSL: Kansas City at Portland

UFL FOOTBALL

Noon

ESPN — DC at St. Louis

4 p.m.

FOX — Houston at Arlington

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

CBS — TBA

_____

Sunday, March 29

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Warmup, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

11 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix of Alabama – Race 2, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

1 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala.

3:30 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Cook Out 400, Martinsville Speedway, Ridgeway, Va.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Tennessee at Vanderbilt

1 p.m.

SECN — Florida at Arkansas

3 p.m.

ACCN — NC State at Georgia Tech

4 p.m.

SECN — Mississippi St. at Mississippi

8 p.m.

ESPN2 — West Virginia at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

4:30 p.m.

CBS — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Elite Eight

7 p.m.

ESPNU — Division II Tournament: TBD, Championship

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

5:30 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Regional Final

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

BTN — Johns Hopkins at Rutgers

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

2 p.m.

BTN — Johns Hopkins at Northwestern

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN — Oklahoma at LSU

1 p.m.

ACCN — California at Notre Dame

2 p.m.

ESPN — Texas A&M at Texas

4 p.m.

BTN — Michigan St. at Ohio St.

ESPNU — Wichita St. at South Florida

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Clemson

7 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi St.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

3 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: Club Car Championship at The Landings Golf & Athletic Club, Final Round, The Landings Golf & Athletic (Deer Club), Savannah, Ga.

NBC — PGA Tour: Texas Children’s Houston Open, Final Round, Memorial Park Golf Course, Houston

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Hoag Classic, Final Round, Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif.

7 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Ford Championship presented by Wild Horse Pass, Final Round, Whirlwind Golf Club (Cattail Course), Phoenix

MLB BASEBALL

7:20 p.m.

PEACOCK — Cleveland at Seattle

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Milwaukee

7:30 p.m.

NBC — New York at Oklahoma City

PEACOCK — New York at Oklahoma City

10 p.m.

NBC — Golden State at Denver

PEACOCK — Golden State at Denver

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Florida at N.Y. Rangers

7 p.m.

NHLN — Chicago at New Jersey

SKIING

1 p.m.

NBC — FIS: Cross-Country Skiing World Cup

TRACK AND FIELD

Noon

NBC — USATF: 2026 World Athletics Indoor Championships, Kujawy Pomorze, Poland

UFL FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Columbus at Orlando

_____

