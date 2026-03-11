Sports on TV for March 16 – 22

Adv14-15
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 16
COLLEGE BASEBALL
9 p.m.
SECN — LSU at Vanderbilt
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Navy at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBCSN — Orlando at Houston
PEACOCK — Orlando at Houston
9:30 p.m.
NBCSN — L.A. Lakers at Houston
PEACOCK — L.A. Lakers at Houston
10 p.m.
PEACOCK — San Antonio at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Boston at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Pittsburgh at Colorado
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Brentford FC
_____
Tuesday, March 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
8 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
10 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
11 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
4:30 p.m.
ESPNU — Yale at Syracuse
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Cent. Arkansas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — UNC-Wilmington at Duke
GOLF
6:30 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal
9 p.m.
ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee
PEACOCK — Cleveland at Milwaukee
10 p.m.
NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver
PEACOCK — Philadelphia at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Minnesota at Chicago
10 p.m.
TNT — Tampa Bay at Seattle
_____
Wednesday, March 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio
7 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
9 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
11 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round
ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Four
9 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Four
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Texas Tech at Florida St.
SECN — Louisiana Tech at Mississippi
8 p.m.
SECN — UAB at Mississippi St.
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Golden State at Boston
9:35 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Houston
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — New Jersey at N.Y. Rangers
10 p.m.
TNT — Dallas at Colorado
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
_____
Thursday, March 19
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — Oklahoma at LSU
SECN — Kentucky at Mississippi
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Four
9 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Four
COLLEGE SOFTBALL
8 p.m.
ACCN — Texas Tech at Florida St.
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland
7 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland
GOLF
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Orlando at Charlotte
_____
Friday, March 20
AUTO RACING
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ACCN — Louisville at North Carolina
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
2:30 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
5:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
7:30 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — California at Florida St.
SECN — Mississippi St. at Georgia
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland
8 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland
GOLF
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Golden State at Detroit
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Carolina at Toronto
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth
_____
Saturday, March 21
AUTO RACING
5:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, First Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, First Round
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
4:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round
5:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
7 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round
7:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
9:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session I, Greensboro, N.C.
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Session I, Tulsa, Okla.
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session II, Greensboro, N.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: Session II, West Valley City, Utah
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: Session II, Tulsa, Okla.
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
10 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, University Park, Penn
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
4:30 p.m.
ACCN — Army at North Carolina
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Boston College at North Carolina
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
11 a.m.
ESPN — NCAA Tournament: Medal Round, Cleveland
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Championship, Cleveland
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Second Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.
NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Third Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — L.A. Lakers at Orlando
10 p.m.
NBATV — Milwaukee at Phoenix
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Winnipeg at Pittsburgh
8 p.m.
ABC — Boston at Detroit
SOCCER (MEN’S)
8:30 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Brighton & Hove Albion
11 a.m.
USA — English Premier League: TBA
1:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Everton
4 p.m.
USA — English Premier League: Brentford at Leeds United
8:30 p.m.
FOX — MLS: LAFC at Austin FC
_____
Sunday, March 22
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
SECN — Florida at Alabama
4 p.m.
SECN — Georgia at Texas A&M
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
4:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
6:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
7 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round
8:30 p.m.
ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round
9 p.m.
ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round
TBA
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
1 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
3 p.m.
ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
3 p.m.
ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, University Park, Penn
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Tennessee at Florida
4 p.m.
ACCN — Duke at Georgia Tech
6 p.m.
ACCN — Stanford at North Carolina
7 p.m.
SECN — Oklahoma at Mississippi
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.
NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Portland at Denver
8 p.m.
NBC — Minnesota at Boston
PEACOCK — Minnesota at Boston
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
Noon
NBATV — Cleveland at Maine
3 p.m.
NBATV — Greensboro at Westchester
NHL HOCKEY
12:30 p.m.
NHLN — Colorado at Washington
7 p.m.
NHLN — Vegas at Dallas
SOCCER (MEN’S)
8 a.m.
USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United
10:30 a.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur
2:30 p.m.
FOX — MLS: Seattle at Minnesota
4:30 p.m.
FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland
SOCCER (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago
_____
