Sports on TV for March 16 – 22

The Associated Press

March 11, 2026, 10:06 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 16

COLLEGE BASEBALL

9 p.m.

SECN — LSU at Vanderbilt

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Navy at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBCSN — Orlando at Houston

PEACOCK — Orlando at Houston

9:30 p.m.

NBCSN — L.A. Lakers at Houston

PEACOCK — L.A. Lakers at Houston

10 p.m.

PEACOCK — San Antonio at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Boston at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Pittsburgh at Colorado

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

USA — English Premier League: Wolverhampton Wanderers at Brentford FC

_____

Tuesday, March 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

8 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

10 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

11 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

4:30 p.m.

ESPNU — Yale at Syracuse

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Cent. Arkansas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — UNC-Wilmington at Duke

GOLF

6:30 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC, Semifinal

9 p.m.

ESPN — TGL Playoffs: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf, Semifinal

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Cleveland at Milwaukee

PEACOCK — Cleveland at Milwaukee

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: Philadelphia at Denver

PEACOCK — Philadelphia at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Minnesota at Chicago

10 p.m.

TNT — Tampa Bay at Seattle

_____

Wednesday, March 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Four, Dayton, Ohio

7 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

9 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

11 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, First Round

ESPNU — NIT Tournament: TBD, First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Four

9 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Four

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Texas Tech at Florida St.

SECN — Louisiana Tech at Mississippi

8 p.m.

SECN — UAB at Mississippi St.

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Golden State at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Houston

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — New Jersey at N.Y. Rangers

10 p.m.

TNT — Dallas at Colorado

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Thursday, March 19

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — Oklahoma at LSU

SECN — Kentucky at Mississippi

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Four

9 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Four

COLLEGE SOFTBALL

8 p.m.

ACCN — Texas Tech at Florida St.

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: First Round, Cleveland

7 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Second Round, Cleveland

GOLF

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, First Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, First Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Orlando at Charlotte

_____

Friday, March 20

AUTO RACING

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ACCN — Louisville at North Carolina

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

2:30 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

5:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

7:30 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — California at Florida St.

SECN — Mississippi St. at Georgia

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland

8 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland

GOLF

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Golden State at Detroit

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Carolina at Toronto

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth

_____

Saturday, March 21

AUTO RACING

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Sport Clips Haircuts VFW Help a Hero 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, First Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, First Round

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

4:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, First Round

5:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

7 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: TBD, First Round

7:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

9:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, First Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, First Round

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, First Round

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session I, Greensboro, N.C.

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Session I, Tulsa, Okla.

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Session II, Greensboro, N.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: Session II, West Valley City, Utah

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: Session II, Tulsa, Okla.

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

10 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal, University Park, Penn

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

4:30 p.m.

ACCN — Army at North Carolina

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Boston College at North Carolina

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

11 a.m.

ESPN — NCAA Tournament: Medal Round, Cleveland

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Championship, Cleveland

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Second Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Third Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Third Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Orlando

10 p.m.

NBATV — Milwaukee at Phoenix

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Winnipeg at Pittsburgh

8 p.m.

ABC — Boston at Detroit

SOCCER (MEN’S)

8:30 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Brighton & Hove Albion

11 a.m.

USA — English Premier League: TBA

1:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Everton

4 p.m.

USA — English Premier League: Brentford at Leeds United

8:30 p.m.

FOX — MLS: LAFC at Austin FC

_____

Sunday, March 22

AUTO RACING

3 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Goodyear 400, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

SECN — Florida at Alabama

4 p.m.

SECN — Georgia at Texas A&M

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

6:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

7 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round

8:30 p.m.

ESPN2 — NIT Tournament: TBD, Second Round

9 p.m.

ESPNU — NIT Tournament: TBD, Second Round

TBA

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

TBA — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

1 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

3 p.m.

ABC — NCAA Tournament: TBD, Second Round

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Second Round

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Men’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, University Park, Penn

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Ohio St. at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Tennessee at Florida

4 p.m.

ACCN — Duke at Georgia Tech

6 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

7 p.m.

SECN — Oklahoma at Mississippi

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, Final Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz.

NBC — PGA Tour: Valspar Championship, Final Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Final Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Portland at Denver

8 p.m.

NBC — Minnesota at Boston

PEACOCK — Minnesota at Boston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Cleveland at Maine

3 p.m.

NBATV — Greensboro at Westchester

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Colorado at Washington

7 p.m.

NHLN — Vegas at Dallas

SOCCER (MEN’S)

8 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at Newcastle United

10:30 a.m.

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Tottenham Hotspur

2:30 p.m.

FOX — MLS: Seattle at Minnesota

4:30 p.m.

FOX — MLS: L.A. Galaxy at Portland

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — NWSL: Kansas City at Chicago

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

