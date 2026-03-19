Sports on TV for Friday, March 20

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, March 20
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
4:25 a.m.
FS2 — AFL: Western at Adelaide
10 p.m.
FS2 — AFL: Gold Coast at Richmond
1 a.m. (Saturday)
FS2 — AFL: St. Kilda at Greater Western Sydney
AUTO RACING
3:30 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
4:35 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.
10 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)
COLLEGE BASEBALL
4 p.m.
BTN — Penn St. at Purdue
8 p.m.
ACCN — Louisville at North Carolina
SECN — Vanderbilt at Mississippi St.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
12:15 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Santa Clara vs. Kentucky, First Round, St. Louis
12:40 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Akron vs. Texas Tech, First Round, Tampa, Fla.
1:35 p.m.
TNT — NCAA Tournament: LIU Post vs. Arizona, First Round, San Diego
1:50 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Wright St. vs. Virginia, First Round, Philadelphia
2:50 p.m.
CBS — NCAA Tournament: Tennessee St. vs. Iowa St., First Round, St. Louis
3:15 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Hofstra vs. Alabama, First Round, Tampa, Fla.
4:10 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Utah St. vs. Villanova, First Round, San Diego
4:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Miami (Ohio) vs. Tennessee, First Round, Philadelphia
6:50 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Iowa vs. Clemson, First Round, Tampa, Fla.
7:10 p.m.
CBS — NCAA Tournament: N. Iowa vs. St. John’s, First Round, San Diego
7:25 p.m.
TBS — NCAA Tournament: UCF vs. UCLA, First Round, Philadelphia
7:35 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Queens (NC) vs. Purdue, First Round, St. Louis
9:25 p.m.
TNT — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Florida, First Round, Tampa, Fla.
9:45 p.m.
CBS — NCAA Tournament: California Baptist vs. Kansas, First Round, San Diego
10 p.m.
TBS — NCAA Tournament: Furman vs. UConn, First Round, Philadelphia
10:10 p.m.
TRUTV — NCAA Tournament: Missouri vs. Miami, First Round, St. Louis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Coll. of Charleston at Duke, First Round
Noon
ESPN — NCAA Tournament: UC San Diego at TCU, First Round
1:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia Tech vs. Oregon, First Round, Austin, Texas
2 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Nebraska vs. Baylor, First Round, Durham, N.C.
2:30 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: S. Dakota St. vs. Washington, First Round, Fort Worth, Texas
3 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Murray St. vs. Maryland, First Round, Chapel Hill, N.C.
3:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Gonzaga vs. Mississippi, First Round, Minneapolis
4 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Missouri St. at Texas, First Round
5:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Holy Cross at Michigan, First Round
ESPNEWS — NCAA Tournament: W. Illinois at North Carolina, First Round
6 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Jacksonville at LSU, First Round
ESPNU — NCAA Tournament: Green Bay at Minnesota, First Round
7:30 p.m.
ESPNEWS — NCAA Tournament: Colorado St. vs. Michigan St., First Round, Norman, Okla.
8 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Tennessee vs. NC State, First Round, Ann Arbor, Mich.
8:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: Villanova vs. Texas Tech, First Round, Baton Rouge, La.
10 p.m.
ESPN — NCAA Tournament: Idaho at Oklahoma, First Round
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Session 1, Champaign, Ill.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — California at Florida St.
SECN — Mississippi St. at Georgia
COLLEGE WRESTLING (MEN’S)
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland
8 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland
GOLF
6 a.m.
FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
8 a.m.
FS2 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.
6 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.
10 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)
6 a.m. (Saturday)
FOX — LIV Golf League: Third Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
10:30 p.m.
NBATV — The Throne: TBD, Semifinal, East Rutherford, N.J.
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
3 p.m.
NBATV — The Throne: TBD, Semifinal, East Rutherford, N.J.
HORSE RACING
1:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
5:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: St. Louis vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.
5 p.m.
MLBN — Exhibition: Seattle Prospects vs. Milwaukee Prospects, Phoenix
8 p.m.
MLBN — Exhibition: Detroit Prospects vs. Pittsburgh Prospects, Bradenton, Fla.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Atlanta at Houston
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Carolina at Toronto
SOCCER (MEN’S)
3:55 p.m.
CBSSN — English League Championship: Stoke City at Preston North End
4 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 2nd Round
TRACK AND FIELD
1:30 p.m.
NBCSN — World Athletics: 2026 World Athletics Indoor Championships, Torun, Poland
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Grand Rapids at Omaha
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.