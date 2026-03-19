Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, March 20

The Associated Press

March 19, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, March 20

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

4:25 a.m.

FS2 — AFL: Western at Adelaide

10 p.m.

FS2 — AFL: Gold Coast at Richmond

1 a.m. (Saturday)

FS2 — AFL: St. Kilda at Greater Western Sydney

AUTO RACING

3:30 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

4:35 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Buckle Up South Carolina 200, Darlington Raceway, Darlington, S.C.

10 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Firebird Motorsports Park, Chandler, Ariz. (Taped)

COLLEGE BASEBALL

4 p.m.

BTN — Penn St. at Purdue

8 p.m.

ACCN — Louisville at North Carolina

SECN — Vanderbilt at Mississippi St.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

12:15 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Santa Clara vs. Kentucky, First Round, St. Louis

12:40 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Akron vs. Texas Tech, First Round, Tampa, Fla.

1:35 p.m.

TNT — NCAA Tournament: LIU Post vs. Arizona, First Round, San Diego

1:50 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Wright St. vs. Virginia, First Round, Philadelphia

2:50 p.m.

CBS — NCAA Tournament: Tennessee St. vs. Iowa St., First Round, St. Louis

3:15 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Hofstra vs. Alabama, First Round, Tampa, Fla.

4:10 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Utah St. vs. Villanova, First Round, San Diego

4:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Miami (Ohio) vs. Tennessee, First Round, Philadelphia

6:50 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Iowa vs. Clemson, First Round, Tampa, Fla.

7:10 p.m.

CBS — NCAA Tournament: N. Iowa vs. St. John’s, First Round, San Diego

7:25 p.m.

TBS — NCAA Tournament: UCF vs. UCLA, First Round, Philadelphia

7:35 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Queens (NC) vs. Purdue, First Round, St. Louis

9:25 p.m.

TNT — NCAA Tournament: Prairie View A&M vs. Florida, First Round, Tampa, Fla.

9:45 p.m.

CBS — NCAA Tournament: California Baptist vs. Kansas, First Round, San Diego

10 p.m.

TBS — NCAA Tournament: Furman vs. UConn, First Round, Philadelphia

10:10 p.m.

TRUTV — NCAA Tournament: Missouri vs. Miami, First Round, St. Louis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Coll. of Charleston at Duke, First Round

Noon

ESPN — NCAA Tournament: UC San Diego at TCU, First Round

1:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Virginia Tech vs. Oregon, First Round, Austin, Texas

2 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Nebraska vs. Baylor, First Round, Durham, N.C.

2:30 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: S. Dakota St. vs. Washington, First Round, Fort Worth, Texas

3 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Murray St. vs. Maryland, First Round, Chapel Hill, N.C.

3:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Gonzaga vs. Mississippi, First Round, Minneapolis

4 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Missouri St. at Texas, First Round

5:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Holy Cross at Michigan, First Round

ESPNEWS — NCAA Tournament: W. Illinois at North Carolina, First Round

6 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Jacksonville at LSU, First Round

ESPNU — NCAA Tournament: Green Bay at Minnesota, First Round

7:30 p.m.

ESPNEWS — NCAA Tournament: Colorado St. vs. Michigan St., First Round, Norman, Okla.

8 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Tennessee vs. NC State, First Round, Ann Arbor, Mich.

8:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: Villanova vs. Texas Tech, First Round, Baton Rouge, La.

10 p.m.

ESPN — NCAA Tournament: Idaho at Oklahoma, First Round

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Session 1, Champaign, Ill.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — California at Florida St.

SECN — Mississippi St. at Georgia

COLLEGE WRESTLING (MEN’S)

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: Quarterfinals, Cleveland

8 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: Semifinals, Cleveland

GOLF

6 a.m.

FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

8 a.m.

FS2 — LIV Golf League: Second Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Valspar Championship, Second Round, Innisbrook Resort and Golf Club – Copperhead Course, Palm Harbor, Fla.

6 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Fortinet Founders Cup, Second Round, Sharon Heights Golf & Country Club, Menlo Park, Calif.

10 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Cologuard Classic, First Round, La Paloma Country Club, Tucson, Ariz. (Taped)

6 a.m. (Saturday)

FOX — LIV Golf League: Third Round, The Club at Steyn City, Midrand, South Africa

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

10:30 p.m.

NBATV — The Throne: TBD, Semifinal, East Rutherford, N.J.

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

3 p.m.

NBATV — The Throne: TBD, Semifinal, East Rutherford, N.J.

HORSE RACING

1:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

5:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: St. Louis vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.

5 p.m.

MLBN — Exhibition: Seattle Prospects vs. Milwaukee Prospects, Phoenix

8 p.m.

MLBN — Exhibition: Detroit Prospects vs. Pittsburgh Prospects, Bradenton, Fla.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Atlanta at Houston

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Carolina at Toronto

SOCCER (MEN’S)

3:55 p.m.

CBSSN — English League Championship: Stoke City at Preston North End

4 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at AFC Bournemouth

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Miami-WTA/ATP – Live; ATP/WTA 2nd Round

TRACK AND FIELD

1:30 p.m.

NBCSN — World Athletics: 2026 World Athletics Indoor Championships, Torun, Poland

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Grand Rapids at Omaha

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up