NBA Wednesday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Oklahoma City 4½ (222½) at NEW YORK at PHILADELPHIA 9½ (241½) Utah at BOSTON…
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Oklahoma City
|4½
|(222½)
|at NEW YORK
|at PHILADELPHIA
|9½
|(241½)
|Utah
|at BOSTON
|6½
|(215½)
|Charlotte
|at MEMPHIS
|OFF
|(OFF)
|Portland
|at MILWAUKEE
|1½
|(230½)
|Atlanta
|at LA CLIPPERS
|OFF
|(OFF)
|Indiana
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at BELLARMINE
|1½
|Jacksonville
|at FGCU
|6½
|North Alabama
|at EASTERN KENTUCKY
|4½
|Stetson
|at BUTLER
|2½
|Creighton
|Fordham
|2½
|at LA SALLE
|at INDIANA
|7½
|Minnesota
|at DAVIDSON
|4½
|Saint Joseph’s (PA)
|at LIU
|11½
|Chicago State
|at WRIGHT STATE
|13½
|Cleveland State
|Cal
|3½
|at GEORGIA TECH
|at ARKANSAS
|7½
|Texas
|at PROVIDENCE
|4½
|Marquette
|at GEORGE WASHINGTON
|9
|Saint Bonaventure
|at RHODE ISLAND
|1½
|Duquesne
|at OAKLAND
|2½
|Northern Kentucky
|UAB
|1½
|at CHARLOTTE
|at DETROIT MERCY
|2½
|Milwaukee
|at ROBERT MORRIS
|4½
|Youngstown State
|at SMU
|1½
|Miami (FL)
|at SIU-EDWARDSVILLE
|5½
|Eastern Illinois
|at MERCYHURST
|4½
|Fairleigh Dickinson
|at LE MOYNE
|6½
|Stonehill
|at CENT. CONN. ST.
|4½
|Wagner
|Ohio State
|8
|at PENN STATE
|at WEST GEORGIA
|3½
|North Florida
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|10½
|Gardner-Webb
|at SAINT LOUIS
|24½
|Loyola Chicago
|Villanova
|3½
|at DEPAUL
|at ORAL ROBERTS
|8½
|UMKC
|at WISCONSIN
|13½
|Maryland
|at NORTH TEXAS
|7½
|Rice
|Purdue
|10½
|at NORTHWESTERN
|at HOUSTON
|15½
|Baylor
|Florida State
|1½
|at PITTSBURGH
|at NOTRE DAME
|1½
|Stanford
|at LINDENWOOD
|2½
|Little Rock
|at NEW MEXICO
|9
|Colorado State
|at WASHINGTON
|6½
|USC
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NEW JERSEY
|-119
|Toronto
|-101
|at DETROIT
|-135
|Vegas
|+113
|New York
|OFF
|at ANAHEIM
|OFF
|Carolina
|-280
|at VANCOUVER
|+227
|at SEATTLE
|-141
|St. Louis
|+118
