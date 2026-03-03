Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

March 3, 2026, 11:56 PM

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Oklahoma City (222½) at NEW YORK
at PHILADELPHIA (241½) Utah
at BOSTON (215½) Charlotte
at MEMPHIS OFF (OFF) Portland
at MILWAUKEE (230½) Atlanta
at LA CLIPPERS OFF (OFF) Indiana

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at BELLARMINE Jacksonville
at FGCU North Alabama
at EASTERN KENTUCKY Stetson
at BUTLER Creighton
Fordham at LA SALLE
at INDIANA Minnesota
at DAVIDSON Saint Joseph’s (PA)
at LIU 11½ Chicago State
at WRIGHT STATE 13½ Cleveland State
Cal at GEORGIA TECH
at ARKANSAS Texas
at PROVIDENCE Marquette
at GEORGE WASHINGTON 9 Saint Bonaventure
at RHODE ISLAND Duquesne
at OAKLAND Northern Kentucky
UAB at CHARLOTTE
at DETROIT MERCY Milwaukee
at ROBERT MORRIS Youngstown State
at SMU Miami (FL)
at SIU-EDWARDSVILLE Eastern Illinois
at MERCYHURST Fairleigh Dickinson
at LE MOYNE Stonehill
at CENT. CONN. ST. Wagner
Ohio State 8 at PENN STATE
at WEST GEORGIA North Florida
at SOUTH CAROLINA UPSTATE 10½ Gardner-Webb
at SAINT LOUIS 24½ Loyola Chicago
Villanova at DEPAUL
at ORAL ROBERTS UMKC
at WISCONSIN 13½ Maryland
at NORTH TEXAS Rice
Purdue 10½ at NORTHWESTERN
at HOUSTON 15½ Baylor
Florida State at PITTSBURGH
at NOTRE DAME Stanford
at LINDENWOOD Little Rock
at NEW MEXICO 9 Colorado State
at WASHINGTON USC

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NEW JERSEY -119 Toronto -101
at DETROIT -135 Vegas +113
New York OFF at ANAHEIM OFF
Carolina -280 at VANCOUVER +227
at SEATTLE -141 St. Louis +118

