Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

Thursday
At Bay Hill Club
Orlando, Fla.
Purse: $20 million
Yardage: 7,466; Par: 72
First Round
|Daniel Berger
|33-30—63
|Ludvig Aberg
|32-34—66
|Collin Morikawa
|35-31—66
|Jhonattan Vegas
|34-33—67
|Cameron Young
|34-33—67
|Ryan Fox
|35-33—68
|Xander Schauffele
|34-34—68
|Adam Scott
|34-34—68
|Bud Cauley
|35-34—69
|Corey Conners
|36-33—69
|Harris English
|35-34—69
|Rickie Fowler
|35-34—69
|Chris Gotterup
|35-34—69
|Billy Horschel
|36-33—69
|Kurt Kitayama
|35-34—69
|Min Woo Lee
|33-36—69
|Keith Mitchell
|34-35—69
|Akshay Bhatia
|37-33—70
|Russell Henley
|37-33—70
|Hideki Matsuyama
|34-36—70
|Maverick McNealy
|34-36—70
|Justin Rose
|36-34—70
|Scottie Scheffler
|35-35—70
|Sahith Theegala
|33-37—70
|Michael Thorbjornsen
|34-36—70
|Daniel Bennett
|36-35—71
|Keegan Bradley
|36-35—71
|Brian Campbell
|36-35—71
|Patrick Cantlay
|37-34—71
|Ryo Hisatsune
|35-36—71
|Si Woo Kim
|36-35—71
|Taylor Moore
|37-34—71
|Nicolas Echavarria
|30-42—72
|Ben Griffin
|35-37—72
|Nicolai Hojgaard
|35-37—72
|Viktor Hovland
|35-37—72
|Robert MacIntyre
|36-36—72
|Denny McCarthy
|35-37—72
|Rory McIlroy
|34-38—72
|Alex Noren
|37-35—72
|Patrick Rodgers
|36-36—72
|Jordan Spieth
|36-36—72
|Sepp Straka
|35-37—72
|Nick Taylor
|36-36—72
|Lucas Glover
|38-35—73
|Harry Hall
|37-36—73
|Brian Harman
|36-37—73
|Chris Kirk
|35-38—73
|Taylor Pendrith
|38-35—73
|Andrew Putnam
|36-37—73
|J.J. Spaun
|36-37—73
|Sam Burns
|37-37—74
|Jason Day
|36-38—74
|Matt Fitzpatrick
|39-35—74
|Max Greyserman
|35-39—74
|Tom Hoge
|38-36—74
|Shane Lowry
|36-38—74
|Andrew Novak
|39-35—74
|Austin Smotherman
|38-36—74
|Sam Stevens
|35-39—74
|Jacob Bridgeman
|38-37—75
|Joel Dahmen
|37-38—75
|Michael Kim
|39-36—75
|Matthew McCarty
|37-38—75
|J.T. Poston
|38-37—75
|Tommy Fleetwood
|38-38—76
|Sungjae Im
|37-39—76
|Ryan Gerard
|39-38—77
|Hao-Tong Li
|38-39—77
|Pierceson Coody
|39-40—79
|Aldrich Potgieter
|39-40—79
|Justin Thomas
|38-41—79
