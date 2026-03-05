Live Radio
Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard Scores

The Associated Press

March 5, 2026, 6:10 PM

Thursday

At Bay Hill Club

Orlando, Fla.

Purse: $20 million

Yardage: 7,466; Par: 72

First Round

Daniel Berger 33-30—63
Ludvig Aberg 32-34—66
Collin Morikawa 35-31—66
Jhonattan Vegas 34-33—67
Cameron Young 34-33—67
Ryan Fox 35-33—68
Xander Schauffele 34-34—68
Adam Scott 34-34—68
Bud Cauley 35-34—69
Corey Conners 36-33—69
Harris English 35-34—69
Rickie Fowler 35-34—69
Chris Gotterup 35-34—69
Billy Horschel 36-33—69
Kurt Kitayama 35-34—69
Min Woo Lee 33-36—69
Keith Mitchell 34-35—69
Akshay Bhatia 37-33—70
Russell Henley 37-33—70
Hideki Matsuyama 34-36—70
Maverick McNealy 34-36—70
Justin Rose 36-34—70
Scottie Scheffler 35-35—70
Sahith Theegala 33-37—70
Michael Thorbjornsen 34-36—70
Daniel Bennett 36-35—71
Keegan Bradley 36-35—71
Brian Campbell 36-35—71
Patrick Cantlay 37-34—71
Ryo Hisatsune 35-36—71
Si Woo Kim 36-35—71
Taylor Moore 37-34—71
Nicolas Echavarria 30-42—72
Ben Griffin 35-37—72
Nicolai Hojgaard 35-37—72
Viktor Hovland 35-37—72
Robert MacIntyre 36-36—72
Denny McCarthy 35-37—72
Rory McIlroy 34-38—72
Alex Noren 37-35—72
Patrick Rodgers 36-36—72
Jordan Spieth 36-36—72
Sepp Straka 35-37—72
Nick Taylor 36-36—72
Lucas Glover 38-35—73
Harry Hall 37-36—73
Brian Harman 36-37—73
Chris Kirk 35-38—73
Taylor Pendrith 38-35—73
Andrew Putnam 36-37—73
J.J. Spaun 36-37—73
Sam Burns 37-37—74
Jason Day 36-38—74
Matt Fitzpatrick 39-35—74
Max Greyserman 35-39—74
Tom Hoge 38-36—74
Shane Lowry 36-38—74
Andrew Novak 39-35—74
Austin Smotherman 38-36—74
Sam Stevens 35-39—74
Jacob Bridgeman 38-37—75
Joel Dahmen 37-38—75
Michael Kim 39-36—75
Matthew McCarty 37-38—75
J.T. Poston 38-37—75
Tommy Fleetwood 38-38—76
Sungjae Im 37-39—76
Ryan Gerard 39-38—77
Hao-Tong Li 38-39—77
Pierceson Coody 39-40—79
Aldrich Potgieter 39-40—79
Justin Thomas 38-41—79

