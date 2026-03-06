Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

March 6, 2026, 11:00 AM

UMBC at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

La Salle at Clemson — ACCNX, ESPN Unlimited

Lafayette at NC State — ACCNX, ESPN Unlimited

La Salle at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia, ESPN Select, ESPN Unlimited

Pittsburgh at Syracuse — CW, KUNS-TV, MyTV, Peachtree TV

Florida Atlantic at Temple — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Brown at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Colgate at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Toronto at Philadelphia — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV, Phillies.TV

Pittsburgh at Detroit — MLBN, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV

Philadelphia at Pittsburgh — NBCS Philadelphia, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

MLS: San Jose Earthquakes vs. Philadelphia Union — Apple TV

Sports
