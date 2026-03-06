Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

UMBC at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
La Salle at Clemson — ACCNX, ESPN Unlimited
Lafayette at NC State — ACCNX, ESPN Unlimited
La Salle at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia, ESPN Select, ESPN Unlimited
Pittsburgh at Syracuse — CW, KUNS-TV, MyTV, Peachtree TV
Florida Atlantic at Temple — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Brown at Pennsylvania — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Colgate at Bucknell — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Toronto at Philadelphia — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV, Phillies.TV
Pittsburgh at Detroit — MLBN, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports, MLB.TV
Philadelphia at Pittsburgh — NBCS Philadelphia, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
MLS: San Jose Earthquakes vs. Philadelphia Union — Apple TV
