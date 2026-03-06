NCAA Women’s Division III Basketball Glance

Times EST (through March 20)
Times EDT (March 21)
First Round
Friday, March 6
NYU 108, Me.-Farmington 44
Messiah 64, Cortland 58
Hardin-Simmons 73, Austin 51
Whitman 70, Claremont-M-S 54
Bowdoin 51, Emmanuel (Mass.) 42
Southern Me. 62, JWU (Providence) 46
Wis.-La Crosse 78, LaGrange 52
Carroll (Wis.) 74, DePauw 67
Scranton 104, Framingham St. 39
Otterbein 60, Randolph-Macon 45
Bates 71, Merchant Marine 57
Smith 73, Union (N.Y.) 55
Johns Hopkins 100, Hunter 59
Baldwin Wallace 75, Wm. Paterson 51
Concordia-M’head 73, Wis.-Superior 61
Ripon 84, UW-River Falls 81, OT
Wis.-Oshkosh 53, Webster 37
Wis. Lutheran 65, Saint Mary’s (Minn.) 47
WashU 65, SUNY Geneseo 53
Ohio Wesleyan 68, DeSales 53
Hope 103, Penn St.-Behrend 65
Ill. Wesleyan 61, Wash. & Jeff. 53
Wis.-Whitewater 70, Transylvania 65
UChicago 60, Gustavus Adolphus 44
Wash. & Lee 73, St. Mary’s (Md.) 44
Chris. Newport 74, Gettysburg 62
Bethel (Minn.) 81, Millsaps 73
Coe 69, Wis.-Platteville 51
Denison 82, Southern Va. 47
Trine 90, Shenandoah 45
John Carroll 84, TCNJ 49
SUNY New Paltz 67, Immaculata 51
Second Round
Saturday, March 7
NYU vs. Messiah, 7:45 p.m.
Hardin-Simmons-Austin-winner vs. Whitman, 9 p.m.
Bowdoin vs. Southern Me., 7:45 p.m.
Wis.-La Crosse vs. Carroll (Wis.), 8:45 p.m.
Scranton vs. Otterbein, 8:30 p.m.
Bates vs. Smith, 7:15 p.m.
Johns Hopkins vs. Baldwin Wallace, 7:30 p.m.
Concordia-M’head vs. Ripon, 9 p.m.
Wis.-Oshkosh vs. Wis. Lutheran, 8:15 p.m.
WashU vs. Ohio Wesleyan, 7:15 p.m.
Hope vs. Ill. Wesleyan, 8:30 p.m.
Wis.-Whitewater vs. UChicago, 8:15 p.m.
Wash. & Lee vs. Chris. Newport, 8 p.m.
Bethel (Minn.) vs. Coe, 8:45 p.m.
Denison vs. Trine, 7:30 p.m.
John Carroll vs. SUNY New Paltz, 8 p.m.
Third Round
NYU-Messiah-winner vs. Hardin-Simmons-Austin-Whitman-winner, TBA
Bowdoin-Southern Me.-winner vs. Wis.-La Crosse-Carroll (Wis.)-winner, TBA
Scranton-Otterbein-winner vs. Bates-Smith-winner, TBA
Johns Hopkins-Baldwin Wallace-winner vs. Concordia-M’head-Ripon-winner, TBA
Wis.-Oshkosh-Wis. Lutheran-winner vs. WashU-Ohio Wesleyan-winner, TBA
Hope-Ill. Wesleyan-winner vs. Wis.-Whitewater-UChicago-winner, TBA
Wash. & Lee-Chris. Newport-winner vs. Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA
Denison-Trine-winner vs. John Carroll-SUNY New Paltz-winner, TBA
