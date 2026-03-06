Live Radio
NCAA Women’s Division III Basketball Glance

The Associated Press

March 6, 2026, 10:55 PM

Times EST (through March 20)

Times EDT (March 21)

First Round

Friday, March 6

NYU 108, Me.-Farmington 44

Messiah 64, Cortland 58

Hardin-Simmons 73, Austin 51

Whitman 70, Claremont-M-S 54

Bowdoin 51, Emmanuel (Mass.) 42

Southern Me. 62, JWU (Providence) 46

Wis.-La Crosse 78, LaGrange 52

Carroll (Wis.) 74, DePauw 67

Scranton 104, Framingham St. 39

Otterbein 60, Randolph-Macon 45

Bates 71, Merchant Marine 57

Smith 73, Union (N.Y.) 55

Johns Hopkins 100, Hunter 59

Baldwin Wallace 75, Wm. Paterson 51

Concordia-M’head 73, Wis.-Superior 61

Ripon 84, UW-River Falls 81, OT

Wis.-Oshkosh 53, Webster 37

Wis. Lutheran 65, Saint Mary’s (Minn.) 47

WashU 65, SUNY Geneseo 53

Ohio Wesleyan 68, DeSales 53

Hope 103, Penn St.-Behrend 65

Ill. Wesleyan 61, Wash. & Jeff. 53

Wis.-Whitewater 70, Transylvania 65

UChicago 60, Gustavus Adolphus 44

Wash. & Lee 73, St. Mary’s (Md.) 44

Chris. Newport 74, Gettysburg 62

Bethel (Minn.) 81, Millsaps 73

Coe 69, Wis.-Platteville 51

Denison 82, Southern Va. 47

Trine 90, Shenandoah 45

John Carroll 84, TCNJ 49

SUNY New Paltz 67, Immaculata 51

Second Round

Saturday, March 7

NYU vs. Messiah, 7:45 p.m.

Hardin-Simmons-Austin-winner vs. Whitman, 9 p.m.

Bowdoin vs. Southern Me., 7:45 p.m.

Wis.-La Crosse vs. Carroll (Wis.), 8:45 p.m.

Scranton vs. Otterbein, 8:30 p.m.

Bates vs. Smith, 7:15 p.m.

Johns Hopkins vs. Baldwin Wallace, 7:30 p.m.

Concordia-M’head vs. Ripon, 9 p.m.

Wis.-Oshkosh vs. Wis. Lutheran, 8:15 p.m.

WashU vs. Ohio Wesleyan, 7:15 p.m.

Hope vs. Ill. Wesleyan, 8:30 p.m.

Wis.-Whitewater vs. UChicago, 8:15 p.m.

Wash. & Lee vs. Chris. Newport, 8 p.m.

Bethel (Minn.) vs. Coe, 8:45 p.m.

Denison vs. Trine, 7:30 p.m.

John Carroll vs. SUNY New Paltz, 8 p.m.

Third Round

NYU-Messiah-winner vs. Hardin-Simmons-Austin-Whitman-winner, TBA

Bowdoin-Southern Me.-winner vs. Wis.-La Crosse-Carroll (Wis.)-winner, TBA

Scranton-Otterbein-winner vs. Bates-Smith-winner, TBA

Johns Hopkins-Baldwin Wallace-winner vs. Concordia-M’head-Ripon-winner, TBA

Wis.-Oshkosh-Wis. Lutheran-winner vs. WashU-Ohio Wesleyan-winner, TBA

Hope-Ill. Wesleyan-winner vs. Wis.-Whitewater-UChicago-winner, TBA

Wash. & Lee-Chris. Newport-winner vs. Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA

Denison-Trine-winner vs. John Carroll-SUNY New Paltz-winner, TBA

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

