NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

The Associated Press

March 16, 2026, 9:43 AM

All Times EDT

FIRST FOUR

Wednesday, March 18

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Nebraska (18-12) vs. Richmond (26-7), 7 p.m.

At Moody Center

Austin, Texas

Missouri St. (22-12) vs. Stephen F. Austin (25-9), 9 p.m.

Thursday, March 19

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

Southern U. (19-13) vs. Samford (16-18), 7 p.m.

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Virginia (19-11) vs. Arizona St. (24-10), 9 p.m.

FORT WORTH 3

First Round

Friday, March 20

At Moody Center

Austin, Texas

Texas (31-3) vs. Missouri St.-Stephen F. Austin winner, 4 p.m.

Oregon (22-12) vs. Virginia Tech (23-9), 1:30 p.m.

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

NC State (20-10) vs. Tennessee (16-13), 8 p.m.

Michigan (25-6) vs. Holy Cross (23-9), 5:30 p.m.

Saturday, March 21

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

Kentucky (23-10) vs. James Madison (26-8), 2:30 p.m.

West Virginia (27-6) vs. Miami (Ohio) (28-6), 5 p.m.

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Alabama (23-10) vs. Rhode Island (28-4), 2:30 p.m.

Louisville (27-7) vs. Vermont (27-7), Noon

Second Round

Sunday, March 22

At Moody Center

Austin, Texas

Texas_Missouri St.-Stephen F. Austin winner vs. Oregon-Virginia Tech winner, TBA

At Crisler Center

Ann Arbor, Mich.

Michigan-Holy Cross winner vs. NC State-Tennessee winner, TBA

Monday, March 23

At Hope Coliseum

Morgantown, W.Va.

West Virginia-Miami (Ohio) winner vs. Kentucky-James Madison winner, TBA

At KFC Yum! Center

Louisville, Ky.

Louisville-Vermont winner vs. Alabama-Rhode Island winner, TBA

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Friday, March 27

Texas_Missouri St.-Stephen F. Austin_Oregon-Virginia Tech winner vs. West Virginia-Miami (Ohio)_Kentucky-James Madison winner, TBA

Michigan-Holy Cross_NC State-Tennessee winner vs. Louisville-Vermont_Alabama-Rhode Island winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SACRAMENTO 2

First Round

Saturday, March 21

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA (31-1) vs. Cal Baptist (23-10), 10 p.m.

Oklahoma St. (23-9) vs. Princeton (26-3), 7:30 p.m.

Friday, March 20

At Williams Arena

Minneapolis

Mississippi (23-11) vs. Gonzaga (24-9), 3:30 p.m.

Minnesota (22-8) vs. Green Bay (25-8), 6 p.m.

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Baylor (24-8) vs. Nebraska-Richmond winner, 2 p.m.

Duke (24-8) vs. Coll. of Charleston (27-5), 11:30 a.m.

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

Texas Tech (25-7) vs. Villanova (25-7), 8:30 p.m.

LSU (27-5) vs. Jacksonville (24-8), 6 p.m.

Second Round

Monday, March 23

At Pauley Pavilion

Los Angeles

UCLA-Cal Baptist winner vs. Oklahoma St.-Princeton winner, TBA

Sunday, March 22

At Williams Arena

Minneapolis

Minnesota-Green Bay winner vs. Mississippi-Gonzaga winner, TBA

At Cameron Indoor Stadium

Durham, N.C.

Duke-Coll. of Charleston winner vs. Baylor_Nebraska-Richmond winner, TBA

At Pete Maravich Assembly Center

Baton Rouge, La.

LSU-Jacksonville winner vs. Texas Tech-Villanova winner, TBA

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Friday, March 27

UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton winner vs. Minnesota-Green Bay_Mississippi-Gonzaga winner, TBA

LSU-Jacksonville_Texas Tech-Villanova winner vs. Duke-Coll. of Charleston_Baylor_Nebraska-Richmond winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

SACRAMENTO 4

First Round

Saturday, March 21

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina (31-3) vs. Southern U.-Samford winner, 1 p.m.

Clemson (21-11) vs. Southern Cal (17-13), 3:30 p.m.

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Georgia (22-9) vs. Virginia-Arizona St. winner, 1:30 p.m.

Iowa (26-6) vs. Fairleigh Dickinson (30-4), 4 p.m.

Friday, March 20

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Michigan St. (22-8) vs. Colorado St. (27-7), 7:30 p.m.

Oklahoma (24-7) vs. Idaho (29-5), 10 p.m.

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

Washington (21-10) vs. S. Dakota St. (27-6), 2:30 p.m.

TCU (29-5) vs. UC San Diego Tritons (24-8), Noon

Second Round

Monday, March 23

At Colonial Life Arena

Columbia, S.C.

South Carolina_Southern U.-Samford winner vs. Clemson-Southern Cal winner, TBA

At Carver-Hawkeye Arena

Iowa City, Iowa

Iowa-Fairleigh Dickinson winner vs. Georgia_Virginia-Arizona St. winner, TBA

Sunday, March 22

At Lloyd Noble Center

Norman, Okla.

Oklahoma-Idaho winner vs. Michigan St.-Colorado St. winner, TBA

At Ed and Rae Schollmaier Arena

Fort Worth, Texas

TCU-UC San Diego Tritons winner vs. Washington-S. Dakota St. winner, TBA

At Golden 1 Center

Sacramento, Calif.

Regional Semifinals

Friday, March 27

South Carolina_Southern U.-Samford_Clemson-Southern Cal winner vs. Oklahoma-Idaho_Michigan St.-Colorado St. winner, TBA

Iowa-Fairleigh Dickinson_Georgia_Virginia-Arizona St. winner vs. TCU-UC San Diego Tritons_Washington-S. Dakota St. winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

FORT WORTH 1

First Round

Saturday, March 21

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn (34-0) vs. UTSA (18-15), 3 p.m.

Iowa St. (22-9) vs. Syracuse (23-8), 5:30 p.m.

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Notre Dame (22-10) vs. Fairfield (28-4), 2 p.m.

Ohio St. (26-7) vs. Howard (26-7), 11:30 a.m.

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Illinois (21-11) vs. Colorado (22-11), 9:30 p.m.

Vanderbilt (27-4) vs. High Point (27-5), 7 p.m.

Friday, March 20

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

Maryland (23-8) vs. Murray St. (31-3), 3 p.m.

North Carolina (26-7) vs. W. Illinois (26-5), 5:30 p.m.

Second Round

Monday, March 23

At Harry A. Gampel Pavilion

Storrs, Conn.

UConn-UTSA winner vs. Iowa St.-Syracuse winner, TBA

At Value City Arena

Columbus, Ohio

Ohio St.-Howard winner vs. Notre Dame-Fairfield winner, TBA

At Memorial Gymnasium

Nashville, Tenn.

Vanderbilt-High Point winner vs. Illinois-Colorado winner, TBA

Sunday, March 22

At Carmichael Arena

Chapel Hill, N.C.

North Carolina-W. Illinois winner vs. Maryland-Murray St. winner, TBA

At Dickies Arena

Fort Worth, Texas

Regional Semifinals

Friday, March 27

UConn-UTSA_Iowa St.-Syracuse winner vs. North Carolina-W. Illinois_Maryland-Murray St. winner, TBA

Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado winner vs. Ohio St.-Howard_Notre Dame-Fairfield winner, TBA

Regional Championship

Sunday, March 29

Semifinal winners, TBA

FINAL FOUR

At Mortgage Matchup Center

Phoenix

National Semifinals

Friday, April 3

TBD vs. TBD, TBA

TBD vs. TBD, TBA

National Championship

Sunday, April 5

Semifinal winners, 3:30 p.m.

