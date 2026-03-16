NCAA Women’s Basketball Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Wednesday, March 18
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Nebraska (18-12) vs. Richmond (26-7), 7 p.m.
At Moody Center
Austin, Texas
Missouri St. (22-12) vs. Stephen F. Austin (25-9), 9 p.m.
Thursday, March 19
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
Southern U. (19-13) vs. Samford (16-18), 7 p.m.
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Virginia (19-11) vs. Arizona St. (24-10), 9 p.m.
FORT WORTH 3
First Round
Friday, March 20
At Moody Center
Austin, Texas
Texas (31-3) vs. Missouri St.-Stephen F. Austin winner, 4 p.m.
Oregon (22-12) vs. Virginia Tech (23-9), 1:30 p.m.
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
NC State (20-10) vs. Tennessee (16-13), 8 p.m.
Michigan (25-6) vs. Holy Cross (23-9), 5:30 p.m.
Saturday, March 21
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
Kentucky (23-10) vs. James Madison (26-8), 2:30 p.m.
West Virginia (27-6) vs. Miami (Ohio) (28-6), 5 p.m.
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Alabama (23-10) vs. Rhode Island (28-4), 2:30 p.m.
Louisville (27-7) vs. Vermont (27-7), Noon
Second Round
Sunday, March 22
At Moody Center
Austin, Texas
Texas_Missouri St.-Stephen F. Austin winner vs. Oregon-Virginia Tech winner, TBA
At Crisler Center
Ann Arbor, Mich.
Michigan-Holy Cross winner vs. NC State-Tennessee winner, TBA
Monday, March 23
At Hope Coliseum
Morgantown, W.Va.
West Virginia-Miami (Ohio) winner vs. Kentucky-James Madison winner, TBA
At KFC Yum! Center
Louisville, Ky.
Louisville-Vermont winner vs. Alabama-Rhode Island winner, TBA
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
Texas_Missouri St.-Stephen F. Austin_Oregon-Virginia Tech winner vs. West Virginia-Miami (Ohio)_Kentucky-James Madison winner, TBA
Michigan-Holy Cross_NC State-Tennessee winner vs. Louisville-Vermont_Alabama-Rhode Island winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
SACRAMENTO 2
First Round
Saturday, March 21
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA (31-1) vs. Cal Baptist (23-10), 10 p.m.
Oklahoma St. (23-9) vs. Princeton (26-3), 7:30 p.m.
Friday, March 20
At Williams Arena
Minneapolis
Mississippi (23-11) vs. Gonzaga (24-9), 3:30 p.m.
Minnesota (22-8) vs. Green Bay (25-8), 6 p.m.
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Baylor (24-8) vs. Nebraska-Richmond winner, 2 p.m.
Duke (24-8) vs. Coll. of Charleston (27-5), 11:30 a.m.
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
Texas Tech (25-7) vs. Villanova (25-7), 8:30 p.m.
LSU (27-5) vs. Jacksonville (24-8), 6 p.m.
Second Round
Monday, March 23
At Pauley Pavilion
Los Angeles
UCLA-Cal Baptist winner vs. Oklahoma St.-Princeton winner, TBA
Sunday, March 22
At Williams Arena
Minneapolis
Minnesota-Green Bay winner vs. Mississippi-Gonzaga winner, TBA
At Cameron Indoor Stadium
Durham, N.C.
Duke-Coll. of Charleston winner vs. Baylor_Nebraska-Richmond winner, TBA
At Pete Maravich Assembly Center
Baton Rouge, La.
LSU-Jacksonville winner vs. Texas Tech-Villanova winner, TBA
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
UCLA-Cal Baptist_Oklahoma St.-Princeton winner vs. Minnesota-Green Bay_Mississippi-Gonzaga winner, TBA
LSU-Jacksonville_Texas Tech-Villanova winner vs. Duke-Coll. of Charleston_Baylor_Nebraska-Richmond winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
SACRAMENTO 4
First Round
Saturday, March 21
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina (31-3) vs. Southern U.-Samford winner, 1 p.m.
Clemson (21-11) vs. Southern Cal (17-13), 3:30 p.m.
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Georgia (22-9) vs. Virginia-Arizona St. winner, 1:30 p.m.
Iowa (26-6) vs. Fairleigh Dickinson (30-4), 4 p.m.
Friday, March 20
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Michigan St. (22-8) vs. Colorado St. (27-7), 7:30 p.m.
Oklahoma (24-7) vs. Idaho (29-5), 10 p.m.
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
Washington (21-10) vs. S. Dakota St. (27-6), 2:30 p.m.
TCU (29-5) vs. UC San Diego Tritons (24-8), Noon
Second Round
Monday, March 23
At Colonial Life Arena
Columbia, S.C.
South Carolina_Southern U.-Samford winner vs. Clemson-Southern Cal winner, TBA
At Carver-Hawkeye Arena
Iowa City, Iowa
Iowa-Fairleigh Dickinson winner vs. Georgia_Virginia-Arizona St. winner, TBA
Sunday, March 22
At Lloyd Noble Center
Norman, Okla.
Oklahoma-Idaho winner vs. Michigan St.-Colorado St. winner, TBA
At Ed and Rae Schollmaier Arena
Fort Worth, Texas
TCU-UC San Diego Tritons winner vs. Washington-S. Dakota St. winner, TBA
At Golden 1 Center
Sacramento, Calif.
Regional Semifinals
Friday, March 27
South Carolina_Southern U.-Samford_Clemson-Southern Cal winner vs. Oklahoma-Idaho_Michigan St.-Colorado St. winner, TBA
Iowa-Fairleigh Dickinson_Georgia_Virginia-Arizona St. winner vs. TCU-UC San Diego Tritons_Washington-S. Dakota St. winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
FORT WORTH 1
First Round
Saturday, March 21
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn (34-0) vs. UTSA (18-15), 3 p.m.
Iowa St. (22-9) vs. Syracuse (23-8), 5:30 p.m.
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Notre Dame (22-10) vs. Fairfield (28-4), 2 p.m.
Ohio St. (26-7) vs. Howard (26-7), 11:30 a.m.
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Illinois (21-11) vs. Colorado (22-11), 9:30 p.m.
Vanderbilt (27-4) vs. High Point (27-5), 7 p.m.
Friday, March 20
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
Maryland (23-8) vs. Murray St. (31-3), 3 p.m.
North Carolina (26-7) vs. W. Illinois (26-5), 5:30 p.m.
Second Round
Monday, March 23
At Harry A. Gampel Pavilion
Storrs, Conn.
UConn-UTSA winner vs. Iowa St.-Syracuse winner, TBA
At Value City Arena
Columbus, Ohio
Ohio St.-Howard winner vs. Notre Dame-Fairfield winner, TBA
At Memorial Gymnasium
Nashville, Tenn.
Vanderbilt-High Point winner vs. Illinois-Colorado winner, TBA
Sunday, March 22
At Carmichael Arena
Chapel Hill, N.C.
North Carolina-W. Illinois winner vs. Maryland-Murray St. winner, TBA
At Dickies Arena
Fort Worth, Texas
Regional Semifinals
Friday, March 27
UConn-UTSA_Iowa St.-Syracuse winner vs. North Carolina-W. Illinois_Maryland-Murray St. winner, TBA
Vanderbilt-High Point_Illinois-Colorado winner vs. Ohio St.-Howard_Notre Dame-Fairfield winner, TBA
Regional Championship
Sunday, March 29
Semifinal winners, TBA
FINAL FOUR
At Mortgage Matchup Center
Phoenix
National Semifinals
Friday, April 3
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Sunday, April 5
Semifinal winners, 3:30 p.m.
