NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Saturday’s Games
No. 1 UConn (31-0) vs. Georgetown (14-16), Big East Quarterfinal 1 at Uncasville, Conn., Noon
No. 2 UCLA (29-1) vs. No. 11 Ohio State (26-6), Big Ten Semifinal 1 at Indianapolis, 2 p.m.
No. 3 South Carolina (30-2) vs. No. 6 LSU (27-4), SEC Semifinal 1 at Greenville, S.C., 4:30 p.m.
No. 4 Texas (29-3) vs. No. 24 Ole Miss (23-10), SEC Semifinal 2 at Greenville, S.C., 7 p.m.
No. 8 Michigan (25-5) vs. No. 9 Iowa (25-5), Big Ten Semifinal 2 at Indianapolis, 4:30 p.m.
No. 10 TCU (28-4) vs. Kansas State (18-16), Big 12 Semifinal 1 at Kansas City, Mo., 4 p.m.
No. 12 Louisville (26-6) vs. No. 16 North Carolina (26-6), ACC Semifinal 2 at Duluth, Ga., 2:30 p.m.
No. 13 Duke (22-8) vs. Notre Dame (22-9), ACC Semifinal 1 at Duluth, Ga., Noon
No. 15 West Virginia (25-6) vs. Colorado (22-10), Big 12 Semifinal 2 at Kansas City, Mo., 6:30 p.m.
No. 23 Princeton (23-3) vs. Yale (7-19), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 25 Fairfield (26-4) vs. TBA, Metro Atlantic Semifinal 2 at Atlantic City, N.J., 2:30 p.m.
