NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 UConn (31-0) beat St. John’s 85-49. Next: TBA.
No. 2 UCLA (28-1) beat USC 73-50. Next: vs. TBA, Friday.
No. 3 South Carolina (29-2) beat No. 16 Kentucky 60-56. Next: vs. TBA, Friday.
No. 4 Texas (28-3) beat No. 24 Alabama 72-65. Next: vs. TBA, Friday.
No. 5 Vanderbilt (27-3) beat Tennessee 87-77. Next: vs. TBA, Friday.
No. 6 LSU (26-4) beat Mississippi State 72-63. Next: vs. TBA, Friday.
No. 7 Oklahoma (23-6) beat Missouri 84-78. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 8 Michigan (24-5) did not play. Next: vs. TBA, Friday.
No. 9 Iowa (24-5) beat Wisconsin 81-52. Next: vs. TBA, Friday.
No. 10 Louisville (25-6) lost to Notre Dame 65-62. Next: vs. TBA, Friday.
No. 11 TCU (27-4) beat No. 18 Baylor 65-53. Next: vs. TBA, Friday.
No. 12 Duke (21-8) lost to No. 21 North Carolina 74-69. Next: vs. TBA, Friday.
No. 13 Ohio State (24-6) beat No. 15 Michigan State 87-68. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 14 Maryland (23-7) did not play. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 15 Michigan State (22-7) lost to No. 13 Ohio State 87-68. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 16 Kentucky (21-9) lost to No. 3 South Carolina 60-56. Next: vs. Arkansas, Wednesday.
No. 17 West Virginia (24-6) beat Cincinnati 118-60. Next: vs. TBA, Friday.
No. 18 Baylor (24-7) lost to No. 11 TCU 65-53. Next: vs. TBA, Friday.
No. 19 Ole Miss (21-10) lost to Texas A&M 66-58. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 20 Texas Tech (25-6) beat Arizona State 58-51. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 21 North Carolina (25-6) beat No. 12 Duke 74-69. Next: vs. TBA, Friday.
No. 22 Minnesota (22-7) beat Illinois 78-73. Next: vs. TBA, Friday.
No. 23 Georgia (22-8) beat Florida 71-58. Next: vs. TBA, Thursday.
No. 24 Alabama (21-9) lost to No. 4 Texas 72-65. Next: vs. Missouri, Wednesday.
No. 25 Princeton (23-3) did not play. Next: vs. Yale, Saturday.
