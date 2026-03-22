NCAA Tournament Glance

All Times EDT
FIRST FOUR
Tuesday, March 17
At UD Arena
Dayton, Ohio
Howard 86, UMBC 83
Texas 68, NC State 66
Wednesday, March 18
At UD Arena
Dayton, Ohio
Prairie View 67, Lehigh 55
Miami (Ohio) 89, SMU 79
EAST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke 71, Siena 65
TCU 66, Ohio St. 64
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Louisville 83, South Florida 79
Michigan St. 92, N. Dakota St. 67
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
St. John’s 79, N. Iowa 53
Kansas 68, Cal Baptist 60
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UCLA 75, UCF 71
UConn 82, Furman 71
Second Round
Saturday, March 21
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Duke 81, TCU 58
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan St. 77, Louisville 69
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
St. John’s 67, Kansas 65
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
UConn 73, UCLA 57
At Capital One Arena
Washington
Regional Semifinals
Friday, March 27
Duke vs. St. John’s, 7:10 p.m.
UConn vs. Michigan St., 9:45 p.m.
Regional Championship
Sunday, March 29
Duke-St. John’s winner vs. UConn-Michigan St. winner, TBA
SOUTH REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Florida 114, Prairie View 55
Iowa 67, Clemson 61
Thursday, March 19
At Paycom Center
Oklahoma City
Vanderbilt 78, McNeese St. 68
Nebraska 76, Troy 47
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
VCU 82, North Carolina 78, OT
Illinois 105, Penn 70
At Paycom Center
Oklahoma City
Texas A&M 63, Saint Mary’s (Cal.) 50
Houston 78, Idaho 47
Second Round
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Iowa 73, Florida 72
Saturday, March 21
At Paycom Center
Oklahoma City
Nebraska 74, Vanderbilt 72
At Bon Secours Wellness Arena
Greenville, S.C.
Illinois 76, VCU 55
At Paycom Center
Oklahoma City
Houston 88, Texas A&M 57
At Toyota Center
Houston
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Nebraska vs. Iowa, 7:30 p.m.
Houston vs. Illinois, 10:05 p.m.
Regional Championship
Saturday, March 28
Nebraska-Iowa winner vs. Houston-Illinois winner, TBA
MIDWEST REGIONAL
First Round
Thursday, March 19
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan 101, Howard 80
Saint Louis 102, Georgia 77
Friday, March 20
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Texas Tech 91, Akron 71
Alabama 90, Hofstra 70
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Tennessee 78, Miami (Ohio) 56
Virginia 82, Wright St. 73
At Enterprise Center
St. Louis
Kentucky 89, Santa Clara 84, OT
Iowa St. 108, Tennessee St. 74
Second Round
Saturday, March 21
At KeyBank Center
Buffalo, N.Y.
Michigan 95, Saint Louis 72
Sunday, March 22
At Benchmark International Arena
Tampa, Fla.
Alabama vs. Texas Tech, 10:08 p.m.
At Xfinity Mobile Arena
Philadelphia
Tennessee 79, Virginia 72
At Enterprise Center
St. Louis
Iowa St. 82, Kentucky 63
At United Center
Chicago
Regional Semifinals
Friday, March 27
Michigan vs. Alabama-Texas Tech winner, 7:35 p.m.
Iowa St. vs. Tennessee, 10:10 p.m.
Regional Championship
Sunday, March 29
Michigan_Alabama-Texas Tech winner vs. Iowa St.-Tennessee winner, TBA
WEST REGIONAL
First Round
Friday, March 20
At Viejas Arena
San Diego
Arizona 92, LIU Sharks 58
Utah St. 86, Villanova 76
At Enterprise Center
St. Louis
Miami 80, Missouri 66
Purdue 104, Queens University Royals 71
Thursday, March 19
At Moda Center
Portland, Ore.
High Point 83, Wisconsin 82
Arkansas 97, Hawaii 78
Texas 79, BYU 71
Gonzaga 73, Kennesaw St. 64
Second Round
Sunday, March 22
At Viejas Arena
San Diego
Arizona 78, Utah St. 66
At Enterprise Center
St. Louis
Purdue 79, Miami 69
Saturday, March 21
At Moda Center
Portland, Ore.
Arkansas 94, High Point 88
Texas 74, Gonzaga 68
At SAP Center at San Jose
San Jose, Calif.
Regional Semifinals
Thursday, March 26
Arizona vs. Arkansas, 9:45 p.m.
Purdue vs. Texas, 7:10 p.m.
Regional Championship
Saturday, March 28
Arizona-Arkansas winner vs. Purdue-Texas winner, TBA
FINAL FOUR
At Lucas Oil Stadium
Indianapolis
National Semifinals
Saturday, April 4
TBD vs. TBD, TBA
TBD vs. TBD, TBA
National Championship
Monday, April 6
Semifinal winners, 8:30 p.m.
