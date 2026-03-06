Live Radio
NCAA Men’s Division III Basketball Glance

The Associated Press

March 6, 2026, 10:30 PM

All Times EST

First Round

Friday, March 6

Trinity (Conn.) 74, Keuka 63

Babson 71, St. Joseph’s (Maine) 67

Redlands 97, Susquehanna 75

Hood 84, Vassar 71

Catholic 71, WestConn 69

Tufts 65, Penn St. Harrisburg 60

NYU 65, Gettysburg 53

Wesleyan (Conn.) 76, Lehman 66

Mary Washington 86, Worcester St. 55

Amherst 63, WPI 46

Claremont-M-S 84, Aurora 60

Wis.-La Crosse 75, Hope 61

Mary Hardin-Baylor 84, Wis.-Stevens Point 76

Gustavus Adolphus 86, Bethany Lutheran 70

Otterbein 57, Wis.-Platteville 52

UChicago 72, Penn St.-Behrend 48

Emory 87, MUW 73

Roanoke 88, Rhodes 84

Yeshiva 71, Bates 69

Me.-Farmington 96, Montclair St. 84

John Carroll 118, Grinnell 86

Ill. Wesleyan 62, Heidelberg 51

Cortland 75, Franklin & Marshall 66

Endicott 96, Neumann 82

St. Thomas (Texas) 69, Belhaven 63, OT

Trinity (Texas) 71, Whitworth 63

Wis.-Whitewater 85, Loras 76

WashU 82, Transylvania 47

Wash. & Jeff. 82, Mount Union 77

Chris. Newport 75, Stevens 62

TCNJ 74, Johns Hopkins 73

Randolph-Macon 76, N.C. Wesleyan 52

Second Round

Saturday, March 7

Trinity (Conn.) vs. Babson, 7 p.m.

Redlands vs. Hood, 5:35 p.m.

Catholic vs. Tufts, 6 p.m.

NYU vs. Wesleyan (Conn.), 6:15 p.m.

Mary Washington vs. Amherst, 7:30 p.m.

Claremont-M-S vs. Wis.-La Crosse, 7:50 p.m.

Mary Hardin-Baylor vs. Gustavus Adolphus, 8:20 p.m.

Otterbein vs. UChicago, 8:10 p.m.

Emory vs. Roanoke, 7:15 p.m.

Yeshiva vs. Me.-Farmington, 9 p.m.

John Carroll vs. Ill. Wesleyan-Heidelberg-winner, 7:40 p.m.

Cortland vs. Endicott, 6:30 p.m.

St. Thomas (Texas) vs. Trinity (Texas), 8 p.m.

Wis.-Whitewater vs. WashU, 8:35 p.m.

Wash. & Jeff. vs. Chris. Newport, 5:45 p.m.

TCNJ vs. Randolph-Macon, 6:45 p.m.

Third Round

Trinity (Conn.)-Babson-winner vs. Redlands-Hood-winner, TBA

Catholic-Tufts-winner vs. NYU-Wesleyan (Conn.)-winner, TBA

Mary Washington-Amherst-winner vs. Claremont-M-S-Wis.-La Crosse-winner, TBA

Mary Hardin-Baylor-Gustavus Adolphus-winner vs. Otterbein-UChicago-winner, TBA

Emory-Roanoke-winner vs. Yeshiva-Me.-Farmington-winner, TBA

John Carroll-Ill. Wesleyan-Heidelberg-winner vs. Cortland-Endicott-winner, TBA

St. Thomas (Texas)-Trinity (Texas)-winner vs. Wis.-Whitewater-WashU-winner, TBA

Wash. & Jeff.-Chris. Newport-winner vs. TCNJ-Randolph-Macon-winner, TBA

