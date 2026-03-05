Live Radio
NCAA Men’s Division III Basketball Glance

The Associated Press

March 5, 2026, 10:04 AM

All Times EST

First Round

Friday, March 6

Trinity (Conn.) vs. Keuka, 7 p.m.

Babson vs. St. Joseph’s (Maine), 4:30 p.m.

Redlands vs. Susquehanna, 3 p.m.

Hood vs. Vassar, 5:35 p.m.

Catholic vs. WestConn, 3:30 p.m.

Tufts vs. Penn St. Harrisburg, 6 p.m.

NYU vs. Gettysburg, 3:45 p.m.

Wesleyan (Conn.) vs. Lehman, 6:15 p.m.

Mary Washington vs. Worcester St., 7:30 p.m.

WPI vs. Amherst, 5 p.m.

Claremont-M-S vs. Aurora, 5:20 p.m.

Wis.-La Crosse vs. Hope, 7:50 p.m.

Wis.-Stevens Point vs. Mary Hardin-Baylor, 5:50 p.m.

Gustavus Adolphus vs. Bethany Lutheran, 8:20 p.m.

Wis.-Platteville vs. Otterbein, 5:40 p.m.

UChicago vs. Penn St.-Behrend, 8:10 p.m.

Emory vs. MUW, 7:15 p.m.

Roanoke vs. Rhodes, 4:45 p.m.

Bates vs. Yeshiva, 1 p.m.

Montclair St. vs. Me.-Farmington, 5:15 p.m.

John Carroll vs. Grinnell, 5:10 p.m.

Ill. Wesleyan vs. Heidelberg, 7:40 p.m.

Franklin & Marshall vs. Cortland, 4 p.m.

Endicott vs. Neumann, 6:30 p.m.

St. Thomas (Texas) vs. Belhaven, 8 p.m.

Trinity (Texas) vs. Whitworth, 5:30 p.m.

Wis.-Whitewater vs. Loras, 6:05 p.m.

WashU vs. Transylvania, 8:35 p.m.

Mount Union vs. Wash. & Jeff., 3:15 p.m.

Chris. Newport vs. Stevens, 5:45 p.m.

TCNJ vs. Johns Hopkins, 4:15 p.m.

Randolph-Macon vs. N.C. Wesleyan, 6:45 p.m.

Second Round

Bates-Yeshiva-winner vs. Montclair St.-Me.-Farmington-winner, TBA

Saturday, March 7

Trinity (Conn.)-Keuka-winner vs. Babson-St. Joseph’s (Maine)-winner, 7 p.m.

Redlands-Susquehanna-winner vs. Hood-Vassar-winner, 5:35 p.m.

Catholic-WestConn-winner vs. Tufts-Penn St. Harrisburg-winner, 6 p.m.

NYU-Gettysburg-winner vs. Wesleyan (Conn.)-Lehman-winner, 6:15 p.m.

Mary Washington-Worcester St.-winner vs. WPI-Amherst-winner, 7:30 p.m.

Claremont-M-S-Aurora-winner vs. Wis.-La Crosse-Hope-winner, 7:50 p.m.

Wis.-Stevens Point-Mary Hardin-Baylor-winner vs. Gustavus Adolphus-Bethany Lutheran-winner, 8:20 p.m.

Wis.-Platteville-Otterbein-winner vs. UChicago-Penn St.-Behrend-winner, 8:10 p.m.

Emory-MUW-winner vs. Roanoke-Rhodes-winner, 7:15 p.m.

John Carroll-Grinnell-winner vs. Ill. Wesleyan-Heidelberg-winner, 7:40 p.m.

Franklin & Marshall-Cortland-winner vs. Endicott-Neumann-winner, 6:30 p.m.

St. Thomas (Texas)-Belhaven-winner vs. Trinity (Texas)-Whitworth-winner, 8 p.m.

Wis.-Whitewater-Loras-winner vs. WashU-Transylvania-winner, 8:35 p.m.

Mount Union-Wash. & Jeff.-winner vs. Chris. Newport-Stevens-winner, 5:45 p.m.

TCNJ-Johns Hopkins-winner vs. Randolph-Macon-N.C. Wesleyan-winner, 6:45 p.m.

