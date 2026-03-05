NCAA Men’s Division III Basketball Glance

All Times EST
First Round
Friday, March 6
Trinity (Conn.) vs. Keuka, 7 p.m.
Babson vs. St. Joseph’s (Maine), 4:30 p.m.
Redlands vs. Susquehanna, 3 p.m.
Hood vs. Vassar, 5:35 p.m.
Catholic vs. WestConn, 3:30 p.m.
Tufts vs. Penn St. Harrisburg, 6 p.m.
NYU vs. Gettysburg, 3:45 p.m.
Wesleyan (Conn.) vs. Lehman, 6:15 p.m.
Mary Washington vs. Worcester St., 7:30 p.m.
WPI vs. Amherst, 5 p.m.
Claremont-M-S vs. Aurora, 5:20 p.m.
Wis.-La Crosse vs. Hope, 7:50 p.m.
Wis.-Stevens Point vs. Mary Hardin-Baylor, 5:50 p.m.
Gustavus Adolphus vs. Bethany Lutheran, 8:20 p.m.
Wis.-Platteville vs. Otterbein, 5:40 p.m.
UChicago vs. Penn St.-Behrend, 8:10 p.m.
Emory vs. MUW, 7:15 p.m.
Roanoke vs. Rhodes, 4:45 p.m.
Bates vs. Yeshiva, 1 p.m.
Montclair St. vs. Me.-Farmington, 5:15 p.m.
John Carroll vs. Grinnell, 5:10 p.m.
Ill. Wesleyan vs. Heidelberg, 7:40 p.m.
Franklin & Marshall vs. Cortland, 4 p.m.
Endicott vs. Neumann, 6:30 p.m.
St. Thomas (Texas) vs. Belhaven, 8 p.m.
Trinity (Texas) vs. Whitworth, 5:30 p.m.
Wis.-Whitewater vs. Loras, 6:05 p.m.
WashU vs. Transylvania, 8:35 p.m.
Mount Union vs. Wash. & Jeff., 3:15 p.m.
Chris. Newport vs. Stevens, 5:45 p.m.
TCNJ vs. Johns Hopkins, 4:15 p.m.
Randolph-Macon vs. N.C. Wesleyan, 6:45 p.m.
Second Round
Bates-Yeshiva-winner vs. Montclair St.-Me.-Farmington-winner, TBA
Saturday, March 7
Trinity (Conn.)-Keuka-winner vs. Babson-St. Joseph’s (Maine)-winner, 7 p.m.
Redlands-Susquehanna-winner vs. Hood-Vassar-winner, 5:35 p.m.
Catholic-WestConn-winner vs. Tufts-Penn St. Harrisburg-winner, 6 p.m.
NYU-Gettysburg-winner vs. Wesleyan (Conn.)-Lehman-winner, 6:15 p.m.
Mary Washington-Worcester St.-winner vs. WPI-Amherst-winner, 7:30 p.m.
Claremont-M-S-Aurora-winner vs. Wis.-La Crosse-Hope-winner, 7:50 p.m.
Wis.-Stevens Point-Mary Hardin-Baylor-winner vs. Gustavus Adolphus-Bethany Lutheran-winner, 8:20 p.m.
Wis.-Platteville-Otterbein-winner vs. UChicago-Penn St.-Behrend-winner, 8:10 p.m.
Emory-MUW-winner vs. Roanoke-Rhodes-winner, 7:15 p.m.
John Carroll-Grinnell-winner vs. Ill. Wesleyan-Heidelberg-winner, 7:40 p.m.
Franklin & Marshall-Cortland-winner vs. Endicott-Neumann-winner, 6:30 p.m.
St. Thomas (Texas)-Belhaven-winner vs. Trinity (Texas)-Whitworth-winner, 8 p.m.
Wis.-Whitewater-Loras-winner vs. WashU-Transylvania-winner, 8:35 p.m.
Mount Union-Wash. & Jeff.-winner vs. Chris. Newport-Stevens-winner, 5:45 p.m.
TCNJ-Johns Hopkins-winner vs. Randolph-Macon-N.C. Wesleyan-winner, 6:45 p.m.
