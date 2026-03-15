NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Duke (32-2) beat Florida State 80-79; beat Clemson 73-61; beat No. 10 Virginia 74-70.
No. 2 Arizona (32-2) beat UCF 81-59; beat No. 7 Iowa State 82-80; beat No. 5 Houston 79-74.
No. 3 Michigan (31-3) beat Ohio State 71-67; beat No. 23 Wisconsin 68-65; lost to No. 18 Purdue 80-72.
No. 4 Florida (26-7) beat Kentucky 71-63; lost to No. 22 Vanderbilt 91-74.
No. 5 Houston (28-6) beat BYU 73-66; beat No. 14 Kansas 69-47; lost to No. 2 Arizona 79-74.
No. 6 UConn (29-5) beat Xavier 93-68; beat Georgetown 67-51; lost to No. 13 St. John’s 72-52.
No. 7 Iowa State (27-7) beat Arizona State 91-42; beat No. 16 Texas Tech 75-53; lost to No. 2 Arizona 82-80.
No. 8 Michigan State (25-7) lost to UCLA 88-84.
No. 9 Illinois (24-8) lost to No. 23 Wisconsin 91-88, OT.
No. 10 Virginia (29-5) beat North Carolina State 81-74; beat Miami (FL) 84-62; lost to No. 1 Duke 74-70.
No. 11 Nebraska (26-6) lost to No. 18 Purdue 74-58.
No. 12 Gonzaga (30-3) beat Oregon State 65-56; beat Santa Clara 79-68.
No. 13 St. John’s (28-6) beat Providence 85-72; beat Seton Hall 78-68; beat No. 6 UConn 72-52.
No. 14 Kansas (23-10) beat TCU 78-73; lost to No. 5 Houston 69-47.
No. 15 Alabama (23-9) lost to Ole Miss 80-79.
No. 16 Texas Tech (22-10) lost to No. 7 Iowa State 75-53.
No. 17 Arkansas (26-8) beat Oklahoma 82-79; beat Ole Miss 93-90, OT; beat No. 22 Vanderbilt 86-75.
No. 18 Purdue (27-8) beat Northwestern 81-68; beat No. 11 Nebraska 74-58; beat UCLA 73-66; beat No. 3 Michigan 80-72.
No. 19 North Carolina (24-8) lost to Clemson 80-79.
No. 20 Miami (OH) (31-1) lost to UMass 87-83.
No. 21 Saint Mary’s (27-5) lost to Santa Clara 76-71.
No. 22 Vanderbilt (26-8) beat No. 25 Tennessee 75-68; beat No. 4 Florida 91-74; lost to No. 17 Arkansas 86-75.
No. 23 Wisconsin (24-10) beat Washington 85-82; beat No. 9 Illinois 91-88, OT; lost to No. 3 Michigan 68-65.
No. 24 Louisville (23-10) beat SMU 62-58; lost to Miami (FL) 78-73.
No. 25 Tennessee (22-11) beat Auburn 72-62; lost to No. 22 Vanderbilt 75-68.
