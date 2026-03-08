NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Duke (29-2) did not play.
No. 2 Arizona (28-2) did not play.
No. 3 Michigan (28-2) did not play.
No. 4 UConn (27-4) did not play.
No. 5 Florida (25-6) did not play.
No. 6 Iowa State (25-6) did not play.
No. 7 Houston (26-5) did not play.
No. 8 Michigan State (25-5) beat Indiana 77-64.
No. 9 Nebraska (25-5) did not play.
No. 10 Texas Tech (22-8) did not play.
No. 11 Illinois (23-7) did not play.
No. 12 Gonzaga (28-3) did not play.
No. 13 Virginia (27-4) did not play.
No. 14 Kansas (22-9) did not play.
No. 15 Purdue (23-8) lost to Ohio State 82-74.
No. 16 Alabama (23-8) did not play.
No. 17 North Carolina (24-7) did not play.
No. 18 St. John’s (25-6) did not play.
No. 19 Miami (OH) (31-0) did not play.
No. 20 Arkansas (23-8) did not play.
No. 21 Saint Mary’s (27-4) did not play.
No. 22 Miami (FL) (24-7) did not play.
No. 23 Tennessee (21-10) did not play.
No. 24 Vanderbilt (24-7) did not play.
No. 25 Saint Louis (27-4) did not play.
